Nem mindegy, honnan érkezik az alapanyag, és a balatoni vendéglátósok úgy gondolják, hogy ez egyre komolyabb gazdasági kérdéseket vet fel.
Már 13 órakor megdőlt a melegrekord: elképesztő fokozatra kapcsol a kánikula
Már kora délután megdőlt a szombati napi melegrekord Magyarországon. A HungaroMet a közösségi oldalán közölte, hogy 13 órakor már biztos volt, hogy új maximum-hőmérsékleti rekord született az adott napra.
Az elmúlt napokban a meteorológusok folyamatosan arra figyelmeztettek, hogy a Kárpát-medence fölé húzódó hőkupola miatt tovább fokozódik a forróság, és a hétvégén már 40 fok körüli, helyenként azt meghaladó csúcshőmérsékletek is előfordulhatnak. A jövő hét elején pedig az abszolút országos melegrekord is veszélybe kerülhet.
Több cikkben is beszámoltunk a rendkívüli hőségről. Írtunk arról, hogy akár 42 fokot is mérhetnek az Alföldön, a hőség miatt több helyen víztakarékosságot kértek a lakosságtól, az MVM pedig arra kérte a fogyasztókat, hogy az esti órákban lehetőség szerint ne egyszerre használják a nagy energiaigényű berendezéseket. Emellett az egészségügyi miniszter is óvatosságra intette a szabadtéri rendezvények résztvevőit a tartós hőség miatt.
A meteorológiai előrejelzések szerint a hőség a következő napokban is kitart, érdemi enyhülést csak a jövő hét közepén érkező hidegfront hozhat.
Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán
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