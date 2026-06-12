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idősebb lazán öltözött pár egy közös kiránduláson, autóban utazva vidéki úton
Utazás

Elkerülnéd a főszezoni tömeget? Ezeken a vidékeken olcsóbban nyaralhatsz és alig ismeri őket valaki

Pénzcentrum
2026. június 12. 20:01

Júniusban, a nyári vakáció első hullámával családok és baráti társaságok indulnak útnak autóval a legnépszerűbb nyaralóhelyek felé, hogy kipihenjék az év első felének fáradalmait. A horvát tengerpart, az olasz üdülővárosok vagy a Balaton környéke ilyenkor szinte garantáltan megtelik, a megnövekedett forgalom pedig hosszabb menetidővel, torlódásokkal, stresszes és rizikós helyzetekkel járhat. Azok számára, akik nyugodtabb környezetben szeretnének kikapcsolódni, szakértők összegyűjtötték azokat a felfedezésre váró hazai és külföldi úti célokat, amelyek remekül megközelíthetőek kocsival és kiemelkedő élményeket kínálnak, jóval kisebb tömeg mellett.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Bár Horvátország és Olaszország örök nyári klasszikusok, a főszezonban a hatalmas tömeg és a dugók sokat elvehetnek az utazás komfortjából. Amennyiben külföldön szeretnénk tölteni szabadságunkat, de idén inkább elkerülnénk a túlterhelt mediterrán autópályákat, érdemes kicsit nyugatabbra venni az irányt, ahol a festői Szlovénia kínál tökéletes alternatívát.

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A népszerű Bledi-tótól mindössze egy rövid, festői autóútra található például a Júliai-Alpok monumentális csúcsai közé ékelt Bohinji-tó. A látványos panorámautak szerelmeseinek érdemes még egy kicsit tovább gurulniuk, hogy a vadregényes Soča-völgyben kössenek ki. Ilyenkor azonban fontos, hogy a sebességet mindig a látási viszonyokhoz és az út karakteréhez igazítsuk, a kanyarok előtt pedig időben fékezzünk, így az utazás egyszerre marad élvezetes és biztonságos. Aki pedig a nyári kánikula elől hűvösebb, hegyvidéki környezetbe szeret menekülni, annak Ausztria legdélebbi tartománya, a magyar fővárostól nagyjából 6-7 óra kocsiútra található Karintia jelenthet tökéletes menedéket.

Ezek a különleges helyszínek kiváló minőségű, jól karbantartott osztrák és szlovén utakon érhetőek el, az autósók pedig teljesen elkerülhetik a horvát fizetőkapuk hétvégi, kilométeres torlódásait. Az ilyen útvonalakon, ahol gyakori az emelkedők és lejtők váltakozása, érdemes egyenletes tempóban, fokozatváltással tudatosan gazdálkodva haladni, lejtmenetben a motorféket használni és kerülni a folyamatos fékezést, hogy a jármű hosszabb távon is megbízhatóan működjön.

Vadregényes hazai tópartok

Ha itthon keresgélünk úti célt, de szeretnénk elkerülni a főszezoni „magyar tenger” vagy épp a Velencei-tó zsúfoltságát és az M7-es autópálya hétvégi, szinte menetrendszerű dugóit, Magyarországon is számtalan rejtett oázisra lelhetünk, amelyek sokkal könnyebben megközelíthetőek. Ilyen célpont például az Alföld északi részén elfekvő Tisza-tó, az aktív programok és a természetközeli élmények igazi fellegvára: a tavat megkerülő, teljesen kiépített kerékpárút biztonságos családi bringázást ígér, míg a poroszlói vízi sétányok labirintusa motoroscsónakkal, kenuval vagy kajakkal is felejthetetlen kalandokat kínál.

Akik még jobban visszavonulnának, azok számára a Mecsek lábánál fekvő és az M6-oson keresztül elérhető Orfűi-tavak strandolási lehetőséggel, vízisportokkal és túraútvonalakkal, a közeli Pécs pedig kulturális élményekkel kecsegtetnek. Ugyanakkor, ha autóval érkezünk az erdőszéli, tóparti helyszínekre, továbbra is fontos figyelni a váratlanul megjelenő gyalogosokra és kerékpárosokra, valamint a kijelölt parkolóhelyeket használni, hogy mindenki biztonságát megőrizzük.

Autós barangolás hegyes-völgyes tájainkon

Akik a tűző nap helyett itthon is inkább a fák árnyékára és a háborítatlan nyugalomra vágynak, az ország két eldugott sarkában is csodákra bukkanhatnak. Nyugaton az Őrség lankás, zöld dombvidéke, hagyományőrző építészeti látványosságai, valamint a helyi gasztronómia nyújtanak feltöltődést. Kelet felé véve az irányt a Zempléni-hegység sűrű lombkoronái alatt megbúvó, felújított középkori várak – Füzér, Boldogkőváralja vagy Regéc – kínálnak történelmi időutazást és hűvös menedéket. A Zemplén kanyargós hegyi útjai ráadásul szintén elhanyagolható forgalommal várják azokat a sofőröket, akik az utazásban is örömöt lelnek.

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Itthon és a határon túl is fő a biztonság

Akár belföldi, akár külföldi célállomás mellett tesszük le a voksunkat, a nyári forgalomban elengedhetetlen, hogy felkészülten vágjunk neki a hosszú utaknak, hiszen a biztonságos megérkezés kulcsa a tudatos tervezés és az óvatosság.

A Hankook szakértői azt javasolják, hogy nyáron az indulást a hűvösebb hajnali vagy késő délutáni órákra időzítsük, elkerülve a hétvégi csúcsidőszakokat, és használjunk valós idejű forgalomfigyelő navigációt. Útközben legalább kétóránként tartsunk 15 perces pihenőt, gondoskodjunk a bőséges folyadékpótlásról, és ne essünk túlzásba a klímával. A váratlan helyzetekre felkészülve pedig mindig legyen az utastérben könnyen elérhető láthatósági mellény, elsősegélycsomag és külső akkumulátor. Indulás előtt az autó műszaki ellenőrzését sem szabad elfelejteni, beleértve a gumiabroncsok –mindenképp nyári garnitúra – profilmélységét és az abroncsnyomást, hiszen a biztonság az aszfalton dől el. Végül szánjunk pár percet a motorolaj, a hűtőfolyadék és a szélvédőmosó szintjének ellenőrzésére is.

A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026 

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.
Címlapkép: Getty Images
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