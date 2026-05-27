Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 27.)

A Dunántúlon és az északkeleti tájakon akár 90 kilométeres széllőkések is előfordulhatnak, egyes helyeken pedig hirtelen zúdulhat le nagy mennyiségű eső.
Hella
- Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
- Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
- Megjöttek a legújabb adatok: drámai dolog történik a világ legnépesebb államaiban, végérvényesen kettészakad a Föld
- Rettegett kór terjed a határainkon túl: hiába a magyarok kiváló védekezése, könnyen beüthet a baj
- Könnyen aknamezőn találhatja magát Magyar Péter: indul az átfogó reform, ilyet még nem látott Magyarország
- Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
EUR: 355.68 Ft
CHF: 389.11 Ft
GBP: 411.03 Ft
USD: 305.45 Ft
OTP: 40500 Ft
MOL: 3820 Ft
RICHTER: 12190 Ft
2026.05.28: Általában derült vagy gyengén fátyolfelhős idő várható csapadék nélkül. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 18 fok között alakulhat, de a kevésbé szeles északi, északkeleti tájakon ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.
2026.05.29: Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható legfeljebb kevés fátyolfelhővel. Az északias szelet északkeleten helyenként még élénk, erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban általában 7 és 13 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délután 22, 28 fok várható.
Fronthatás nem terheli szervezetünket. Erős lesz a UV-sugárzás. (2026.05.26)
Robban a nyári bírságbomba: brutális razziát indít a magyar hatóság, ennek a fele sem tréfa - lehet majd perkálni
A tavalyi ellenőrzések eredményeként országosan összesen 91 millió forint összegű fogyasztóvédelmi bírság került kiszabásra.
Teljes káosz vár a magyar főváros autósaira: napokra megbénítják a közlekedést egy gigarendezvény miatt
A május 30-i labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra és megállási tilalmakra kell készülni Budapesten.
Váratlan lépést tettek a fapados társaságok: most fillérekért repülhetünk, de hamarosan jön a durva feketeleves
Az iráni háború következtében az energia- és üzemanyagárak az egekbe szöktek.
Hidegfront érkezik szerdán estefelé Magyarországra, de nagy országos eső most sem várható.
Hidegzuhany érte a magyar turizmust: hiába reménykedtek a szakmabeliek, váratlan döntés született a háttérben
Jelentős szerkezeti változás jön a hazai turizmus irányításában: a korábbi tervekkel és sajtóhírekkel ellentétben mégsem kap önálló államtitkárságot az ágazat.
Filléres álomszállással csábítják a turistákat a horvát üdülőhelyen: aki erre a linkre kattint, minden pénzét elveszítheti
Horvátországban a turisztikai szezon beindulásával egyre több szállásadó szembesül online foglalási csalásokkal és kiberbűnözéssel.
Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: eltörlik az útdíjakat, ezek a járművek érintettek, nem kell fizetniük
Az utastájékoztatás teljes megújítását, a gyorsabb válságkezelést és a menetrend szerinti buszok útdíjkötelezettségének eltörlését ígérte Vitézy Dávid.
Két napig még kitart a nyáriasan meleg, akár 34 fokos idő. Csütörtökön azonban erős széllel kísért, markáns lehűlés érkezik.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
A közel-keleti konfliktusok, az emelkedő üzemanyagárak és a járattörlések miatt egyre több utazó teszi fel a kérdést, fizet-e a biztosító bizonyos esetekben.
Füst, lezárás és visszafordított vonatok: komoly fennakadást okozott a kigyulladt mozdony Kelenföldön.
A légitársaság szerint stabil az üzemanyag-ellátás, a nyári káosz valódi oka inkább a légiirányítás túlterheltsége lehet.
A HungaroControl szerint a következő hónapokban tovább romolhat a helyzet a légiközlekedésben.
Kellemetlen helyzetbe kerülhetnek ma a vonattal utazók: több jegyvásárlási lehetőség is elérhetetlenné vált
A pénztáraknál, automatáknál és a vonatok fedélzetén sem működik a jegyvásárlás a MÁV-nál.
Kánikulával indul május utolsó hete, a hőmérséklet csúcsértéke meghaladhatja a 30 Celsius-fokot.
Már májusban feltűntek az éjszakai világító felhők, pedig általában csak júniusban jelennek meg.
