Az új munkahely megtalálása egyre több időt emészt fel.
Keserédes adatok futottak be a magyar turizmusról: hiába a belföldi roham, valami nagyon elromlott áprilisra
2026 áprilisában 1,4 millió vendég összesen 3,3 millió éjszakát töltött a hazai szálláshelyeken. A belföldi turizmus ugyan élénkült, a külföldi látogatók azonban elmaradtak. Emiatt a vendégek száma 1, a vendégéjszakáké pedig 4 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Ennek ellenére az év első négy hónapjában összességében még így is nőtt a hazai szálláshelyek forgalma - közölte a KSH.
Áprilisban felemás képet mutatott a magyarországi turizmus. A belföldi utazókból több volt: a 717 ezer magyar vendég közel 1,6 millió éjszakát töltött el a szálláshelyeken. Ez a vendégek számában 3,7, a vendégéjszakák esetében pedig 0,8 százalékos növekedést jelent 2025 azonos időszakához viszonyítva. A belföldi utazók többsége a hagyományos kereskedelmi szálláshelyeket, azon belül is a szállodákat választotta.
A hazai turisták körében a legnépszerűbb úti célok között Budapest és a Balaton is jól teljesített. A fővárosban 9, a tónál pedig 5 százalékos volt a növekedés. A legnagyobb arányú, 12 százalékos ugrást azonban a Győr–Pannonhalma turisztikai térség könyvelhette el.
Ezzel szemben a külföldi turisták elmaradása rányomta a bélyegét a hónapra. A határon túlról érkező 730 ezer vendég 1,8 millió vendégéjszakát generált. Ez a vendégszámnál 5,2, az eltöltött éjszakák esetében pedig 8 százalékos visszaesést jelent. A hiány elsősorban az izraeli turisták drasztikus, 79 százalékos elmaradásának tudható be.
Ők az előző évben még kiugróan nagy számban utaztak hazánkba. A külföldiek körében Budapest és a Balaton is veszített vonzerejéből áprilisban. A Tokaj–Nyíregyháza turisztikai térség viszont jelentős, 15 százalékos növekedést ért el. Szállásválasztásnál a külföldiek is a szállodákat részesítették előnyben. A magán- és egyéb szálláshelyeken viszont jelentősen kevesebben szálltak meg, mint egy évvel korábban.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A forgalom enyhe csökkenése a bevételeken is meglátszott. A szálláshelyek összes bruttó árbevétele 87,7 milliárd forintot tett ki. Ez fél százalékkal marad el a tavalyi év azonos hónapjának adatától. SZÉP-kártyáról is minimálisan kevesebbet, nagyjából 3,1 milliárd forintot költöttek a pihenni vágyók.
A gyengébb áprilisi adatok ellenére az év első harmada pozitívan alakult. 2026. január és április között összesen 4,7 millió vendéget fogadtak a hazai szálláshelyek. Ez 1,8 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának eredményét. Ebben a négy hónapban mind a belföldi, mind a külföldi vendégek száma növekedést mutatott.
A Pénzcentrum 2026. május 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tömegek cserélik az Adriát erre a festői tóvidékre: a szállás meglepően olcsó, a vacsora filléres tétel
A kontinens nagy tavai, a szlovén Alpoktól a cseh hegyvidéken át egészen a lengyel Mazuri‑tavakig tudnak annyit, mint egy zsúfolt tengerpart.
A Pénzcentrum 2026. május 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Súlyos figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok: jégeső és viharos szél tarolhatja le ezeket a megyéket
Jelentős mennyiségű csapadék és zivatarok érkezhetnek az ország több térségébe, a HungaroMet emiatt több megyére figyelmeztetést adott ki.
Robban a nyári bírságbomba: brutális razziát indít a magyar hatóság, ennek a fele sem tréfa - lehet majd perkálni
A tavalyi ellenőrzések eredményeként országosan összesen 91 millió forint összegű fogyasztóvédelmi bírság került kiszabásra.
Teljes káosz vár a magyar főváros autósaira: napokra megbénítják a közlekedést egy gigarendezvény miatt
A május 30-i labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra és megállási tilalmakra kell készülni Budapesten.
Váratlan lépést tettek a fapados társaságok: most fillérekért repülhetünk, de hamarosan jön a durva feketeleves
Az iráni háború következtében az energia- és üzemanyagárak az egekbe szöktek.
Hidegfront érkezik szerdán estefelé Magyarországra, de nagy országos eső most sem várható.
Hidegzuhany érte a magyar turizmust: hiába reménykedtek a szakmabeliek, váratlan döntés született a háttérben
Jelentős szerkezeti változás jön a hazai turizmus irányításában: a korábbi tervekkel és sajtóhírekkel ellentétben mégsem kap önálló államtitkárságot az ágazat.
Filléres álomszállással csábítják a turistákat a horvát üdülőhelyen: aki erre a linkre kattint, minden pénzét elveszítheti
Horvátországban a turisztikai szezon beindulásával egyre több szállásadó szembesül online foglalási csalásokkal és kiberbűnözéssel.
Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: eltörlik az útdíjakat, ezek a járművek érintettek, nem kell fizetniük
Az utastájékoztatás teljes megújítását, a gyorsabb válságkezelést és a menetrend szerinti buszok útdíjkötelezettségének eltörlését ígérte Vitézy Dávid.
A Pénzcentrum 2026. május 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Két napig még kitart a nyáriasan meleg, akár 34 fokos idő. Csütörtökön azonban erős széllel kísért, markáns lehűlés érkezik.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
A közel-keleti konfliktusok, az emelkedő üzemanyagárak és a járattörlések miatt egyre több utazó teszi fel a kérdést, fizet-e a biztosító bizonyos esetekben.
Füst, lezárás és visszafordított vonatok: komoly fennakadást okozott a kigyulladt mozdony Kelenföldön.
A légitársaság szerint stabil az üzemanyag-ellátás, a nyári káosz valódi oka inkább a légiirányítás túlterheltsége lehet.
A HungaroControl szerint a következő hónapokban tovább romolhat a helyzet a légiközlekedésben.
Kellemetlen helyzetbe kerülhetnek ma a vonattal utazók: több jegyvásárlási lehetőség is elérhetetlenné vált
A pénztáraknál, automatáknál és a vonatok fedélzetén sem működik a jegyvásárlás a MÁV-nál.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.