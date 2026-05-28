Keserédes adatok futottak be a magyar turizmusról: hiába a belföldi roham, valami nagyon elromlott áprilisra

2026 áprilisában 1,4 millió vendég összesen 3,3 millió éjszakát töltött a hazai szálláshelyeken. A belföldi turizmus ugyan élénkült, a külföldi látogatók azonban elmaradtak. Emiatt a vendégek száma 1, a vendégéjszakáké pedig 4 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Ennek ellenére az év első négy hónapjában összességében még így is nőtt a hazai szálláshelyek forgalma - közölte a KSH.

Áprilisban felemás képet mutatott a magyarországi turizmus. A belföldi utazókból több volt: a 717 ezer magyar vendég közel 1,6 millió éjszakát töltött el a szálláshelyeken. Ez a vendégek számában 3,7, a vendégéjszakák esetében pedig 0,8 százalékos növekedést jelent 2025 azonos időszakához viszonyítva. A belföldi utazók többsége a hagyományos kereskedelmi szálláshelyeket, azon belül is a szállodákat választotta.

A hazai turisták körében a legnépszerűbb úti célok között Budapest és a Balaton is jól teljesített. A fővárosban 9, a tónál pedig 5 százalékos volt a növekedés. A legnagyobb arányú, 12 százalékos ugrást azonban a Győr–Pannonhalma turisztikai térség könyvelhette el.

Ezzel szemben a külföldi turisták elmaradása rányomta a bélyegét a hónapra. A határon túlról érkező 730 ezer vendég 1,8 millió vendégéjszakát generált. Ez a vendégszámnál 5,2, az eltöltött éjszakák esetében pedig 8 százalékos visszaesést jelent. A hiány elsősorban az izraeli turisták drasztikus, 79 százalékos elmaradásának tudható be.

Ők az előző évben még kiugróan nagy számban utaztak hazánkba. A külföldiek körében Budapest és a Balaton is veszített vonzerejéből áprilisban. A Tokaj–Nyíregyháza turisztikai térség viszont jelentős, 15 százalékos növekedést ért el. Szállásválasztásnál a külföldiek is a szállodákat részesítették előnyben. A magán- és egyéb szálláshelyeken viszont jelentősen kevesebben szálltak meg, mint egy évvel korábban.

A forgalom enyhe csökkenése a bevételeken is meglátszott. A szálláshelyek összes bruttó árbevétele 87,7 milliárd forintot tett ki. Ez fél százalékkal marad el a tavalyi év azonos hónapjának adatától. SZÉP-kártyáról is minimálisan kevesebbet, nagyjából 3,1 milliárd forintot költöttek a pihenni vágyók.

A gyengébb áprilisi adatok ellenére az év első harmada pozitívan alakult. 2026. január és április között összesen 4,7 millió vendéget fogadtak a hazai szálláshelyek. Ez 1,8 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának eredményét. Ebben a négy hónapban mind a belföldi, mind a külföldi vendégek száma növekedést mutatott.