Megvan a magyarok három kedvenc külföldi úti célja: egy apró figyelmetlenség miatt azonban rengetegen rávetik a gatyájukat a nyaralásra

A magyarok többsége idén is utazást tervez, és egyre tudatosabban készül a nyaralások pénzügyi oldalára – derül ki egy friss kutatásából. Az utazások során már egyértelműen a digitális fizetés dominál, miközben sokan SZÉP-kártyával is finanszírozzák a vakáció egy részét, és a válaszadók jelentős része a tervezettnél többet költ a nyaralás alatt.

A magyarok továbbra is óvatosan, de egyre nagyobb kedvvel utaznak külföldre – derül ki a Visa és az MBH Bank friss kutatásából. Miközben a belföldi turizmus stabil maradt, 30 százalékkal nőtt azok aránya, akik külföldi nyaralást terveznek. A legnépszerűbb úti célok továbbra is a közeli, autóval is könnyen elérhető országok: Horvátország, Olaszország és Ausztria vezetik a listát.

A magyarok többsége egyénileg szervezi az utazását, jellemzően online foglal szállást, és továbbra is erősen költségtudatos: a válaszadók 68 százaléka előre megtervezi a nyaralási büdzsét. A kutatás szerint

egy magyar utazó átlagosan 260 ezer forint körüli összeget szán a vakációjára fejenként.

A felmérést bemutató csütörtök délelőtti sajtótákékoztatón az is kiderült, hogy a magyarok döntő többsége megtakarításból finanszírozza az utazását, hitelből vagy részletfizetéssel egyelőre még kevesen indulnak nyaralni. A SZÉP-kártya ugyanakkor továbbra is fontos szerepet játszik a belföldi turizmusban: sokan szállásra és éttermi fogyasztásra használják fel az egyenlegüket. Érdekes adat, hogy a 18–25 évesek az átlagosnál jóval tudatosabban tesznek félre utazásra. A kutatás szerint a magyarok többségével már előfordult, hogy a tervezettnél többet költött nyaralás közben: leginkább programokra, éttermekre és váratlan extra kiadásokra ment el több pénz.

A fizetési szokásokban egyértelműen erősödik a digitalizáció, de a készpénz továbbra sem tűnt el. A válaszadók több mint fele külföldön is ugyanazzal a bankkártyával fizetne, amelyet itthon használ, miközben egyre népszerűbb a mobiltelefonos és okosórás fizetés is. Az MBH Bank szerint a SZÉP-kártyák digitalizációja is gyorsítja ezt a folyamatot, hiszen már sokan mobiltárcába töltve használják a cafeteriakártyát. A kutatás ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a magyarok jelentős része még mindig előre vált készpénzt utazás előtt, pedig a szakértők szerint sok esetben olcsóbb lehet a bankkártyás fizetés. A szakemberek külön felhívták a figyelmet arra is, hogy külföldi bankkártyás fizetésnél érdemes mindig a helyi devizát választani a terminálokon, mert így kedvezőbb lehet az árfolyam.