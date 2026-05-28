A hazai turisták körében a legnépszerűbb úti célok között Budapest és a Balaton is jól teljesített.
Veszélybe kerülhet a nyári utazásod? Ezt a pluszköltséget hamarosan a magyarok nyakába varrhatják
Elindult a nyári charterszezon, a járatok menetrend szerint közlekednek, és a szolgáltatók szerint semmilyen üzemanyag‑ellátási probléma nem fenyegeti a magyar utazók idei mediterrán útjait. A szakma úgy látja: nem a kerozinhiány, hanem a nemzetközi kerozinárak ingadozása jelenthet kihívást, de a június végéig induló járatoknál a többletköltségeket egyelőre nem hárítják át az utasokra.
Megkezdődött a nyári szezon az IBUSZ-nál, múlt szombaton elindult az utazási iroda első, közvetlen charterjárata Antalyába, amely idén is az egyik legnépszerűbb mediterrán úti cél a magyar utazók körében.
Az iroda hangsúlyozza: a tervezett charterjáratok menetrend szerint közlekednek, az utasok utazásait semmilyen üzemanyag-ellátási probléma nem veszélyezteti. A cég szerint az elmúlt időszakban megjelent hírek jelentős része félreértelmezett nemzetközi iparági információkon alapult, amelyek nem érintik közvetlenül a magyar utazóközönség számára fontos nyári charterforgalmat Törökországba, Görögországba, Bulgáriába, Ciprusra vagy Spanyolországba.
Az vállalat szerint jelenleg nem az üzemanyag-ellátás, hanem a nemzetközi kerozinárak alakulása jelenthet kihívást a légiközlekedésben. Bár a szabályozás lehetővé teszi az emelkedő üzemanyagköltségek részleges továbbhárítását az utasokra, a társaság a június 26-ig induló járatok esetében saját költségén átvállalta ezt a terhet. A későbbi időszak díjairól még nincs végleges döntés, ugyanakkor bíznak abban, hogy a kerozinárak stabilizálódnak, így nem lesz szükség felár bevezetésére.
Tömegek cserélik az Adriát erre a festői tóvidékre: a szállás meglepően olcsó, a vacsora filléres tétel
A kontinens nagy tavai, a szlovén Alpoktól a cseh hegyvidéken át egészen a lengyel Mazuri‑tavakig tudnak annyit, mint egy zsúfolt tengerpart.
Súlyos figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok: jégeső és viharos szél tarolhatja le ezeket a megyéket
Jelentős mennyiségű csapadék és zivatarok érkezhetnek az ország több térségébe, a HungaroMet emiatt több megyére figyelmeztetést adott ki.
Robban a nyári bírságbomba: brutális razziát indít a magyar hatóság, ennek a fele sem tréfa - lehet majd perkálni
A tavalyi ellenőrzések eredményeként országosan összesen 91 millió forint összegű fogyasztóvédelmi bírság került kiszabásra.
Teljes káosz vár a magyar főváros autósaira: napokra megbénítják a közlekedést egy gigarendezvény miatt
A május 30-i labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra, útlezárásokra és megállási tilalmakra kell készülni Budapesten.
Váratlan lépést tettek a fapados társaságok: most fillérekért repülhetünk, de hamarosan jön a durva feketeleves
Az iráni háború következtében az energia- és üzemanyagárak az egekbe szöktek.
Hidegfront érkezik szerdán estefelé Magyarországra, de nagy országos eső most sem várható.
Hidegzuhany érte a magyar turizmust: hiába reménykedtek a szakmabeliek, váratlan döntés született a háttérben
Jelentős szerkezeti változás jön a hazai turizmus irányításában: a korábbi tervekkel és sajtóhírekkel ellentétben mégsem kap önálló államtitkárságot az ágazat.
Filléres álomszállással csábítják a turistákat a horvát üdülőhelyen: aki erre a linkre kattint, minden pénzét elveszítheti
Horvátországban a turisztikai szezon beindulásával egyre több szállásadó szembesül online foglalási csalásokkal és kiberbűnözéssel.
Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: eltörlik az útdíjakat, ezek a járművek érintettek, nem kell fizetniük
Az utastájékoztatás teljes megújítását, a gyorsabb válságkezelést és a menetrend szerinti buszok útdíjkötelezettségének eltörlését ígérte Vitézy Dávid.
Két napig még kitart a nyáriasan meleg, akár 34 fokos idő. Csütörtökön azonban erős széllel kísért, markáns lehűlés érkezik.
Hiába fizet, egyetlen forintot sem lát a biztosítótól, akinek emiatt törlik a nyári járatát: rengeteg magyar utazó ráfázhat idén
A közel-keleti konfliktusok, az emelkedő üzemanyagárak és a járattörlések miatt egyre több utazó teszi fel a kérdést, fizet-e a biztosító bizonyos esetekben.
Füst, lezárás és visszafordított vonatok: komoly fennakadást okozott a kigyulladt mozdony Kelenföldön.
A légitársaság szerint stabil az üzemanyag-ellátás, a nyári káosz valódi oka inkább a légiirányítás túlterheltsége lehet.
A HungaroControl szerint a következő hónapokban tovább romolhat a helyzet a légiközlekedésben.
Kellemetlen helyzetbe kerülhetnek ma a vonattal utazók: több jegyvásárlási lehetőség is elérhetetlenné vált
A pénztáraknál, automatáknál és a vonatok fedélzetén sem működik a jegyvásárlás a MÁV-nál.
