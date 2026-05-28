Veszélybe kerülhet a nyári utazásod? Ezt a pluszköltséget hamarosan a magyarok nyakába varrhatják

2026. május 28. 10:33

Elindult a nyári charter­szezon, a járatok menetrend szerint közlekednek, és a szolgáltatók szerint semmilyen üzemanyag‑ellátási probléma nem fenyegeti a magyar utazók idei mediterrán útjait. A szakma úgy látja: nem a kerozinhiány, hanem a nemzetközi kerozinárak ingadozása jelenthet kihívást, de a június végéig induló járatoknál a többletköltségeket egyelőre nem hárítják át az utasokra.

Megkezdődött a nyári szezon az IBUSZ-nál, múlt szombaton elindult az utazási iroda első, közvetlen charterjárata Antalyába, amely idén is az egyik legnépszerűbb mediterrán úti cél a magyar utazók körében.

Az iroda hangsúlyozza: a tervezett charterjáratok menetrend szerint közlekednek, az utasok utazásait semmilyen üzemanyag-ellátási probléma nem veszélyezteti. A cég szerint az elmúlt időszakban megjelent hírek jelentős része félreértelmezett nemzetközi iparági információkon alapult, amelyek nem érintik közvetlenül a magyar utazóközönség számára fontos nyári charterforgalmat Törökországba, Görögországba, Bulgáriába, Ciprusra vagy Spanyolországba. 

Az vállalat szerint jelenleg nem az üzemanyag-ellátás, hanem a nemzetközi kerozinárak alakulása jelenthet kihívást a légiközlekedésben. Bár a szabályozás lehetővé teszi az emelkedő üzemanyagköltségek részleges továbbhárítását az utasokra, a társaság a június 26-ig induló járatok esetében saját költségén átvállalta ezt a terhet. A későbbi időszak díjairól még nincs végleges döntés, ugyanakkor bíznak abban, hogy a kerozinárak stabilizálódnak, így nem lesz szükség felár bevezetésére.

