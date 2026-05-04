Arany János művének elemzését, vagy versekről szóló esszét írhatták meg a diákok a 2026-os magyarérettségi második részében
Súlyos tízezreket bukhat, aki most halogatja a foglalást: elszabadultak a repülőjegyek árai, de van egy kiskapu
A geopolitikai feszültségek miatt drasztikusan megdrágult a kerozin, ami jelentős áremelkedést hoz a nyári utazások piacán. A repülőjegyek és a szervezett utak ára folyamatosan nő.
A jogszabályok lehetővé teszik, hogy bizonyos esetekben a már lefoglalt utazások is dráguljanak. A szakértők szerint idén a kivárás helyett a korai foglalás és az utazási irodák által kínált árgarancia nyújthat védelmet a növekvő költségek ellen - írja az Itaka utazási iroda.
A közel-keleti konfliktusok nyomán a kerozin ára február óta több mint a duplájára nőtt. A szakértők szerint rövid távon nem is várható árcsökkenés. Mivel a légiközlekedés legjelentősebb költségeleme az üzemanyag, a drágulás azonnal megmutatkozik a repülőjegyek és a nyári utazási csomagok árában. Európában már több szolgáltató bevezetett olyan üzemanyag-pótdíjat, amely utasonként akár a 30 ezer forintot is elérheti. Magyarországon jelenleg átlagosan 15 ezer forintos drágulás tapasztalható a repülőjegyeknél. Ez a költségnövekedés láncreakciót indít el. A transzferek és a szállodák árai szintén emelkednek, ami a távolabbi, egzotikus úti célokat érinti a legérzékenyebben.
A helyzet ráadásul nemcsak az új foglalásokat érinti. A hatályos jogszabályok megengedik, hogy az utazásszervezők váratlan, jelentős költségnövekedés esetén akár 8 százalékkal is megemeljék a már lefoglalt utak árát. Ezt a módosítást az utasoknak a szerződési feltételek értelmében el kell fogadniuk.
A bizonytalan piaci környezetben a legbiztosabb megoldást az árak előzetes rögzítése, vagyis az árgarancia jelenti. Vytautas Kaikaris, az ITAKA Magyarország ügyvezető igazgatója szerint ez a szolgáltatás biztosítja, hogy az utazó a foglalás pillanatában érvényes áron kapja meg a csomagot. Ezzel teljesen kiküszöbölhető a későbbi drágulás kockázata. Ez a megoldás különösen a családok és a jó előre tervezett utazások esetében jelenthet jelentős, akár több tízezer forintos megtakarítást. Fontos különbség, hogy míg a hagyományos utasbiztosítás a váratlan események, például betegség vagy baleset ellen véd, az árgarancia kifejezetten a pénzügyi kiszámíthatóságot biztosítja az inflációval és az áringadozással szemben.
A jelenlegi helyzetben egyre inkább felértékelődik a biztonság és az utazási irodák szerepe. A nagy utazásszervezők a jelentős vásárlóerejüknek köszönhetően jobban szét tudják teríteni a megemelkedett költségeket. Emiatt náluk az áremelkedés kevésbé drasztikusan jelentkezik, mint a saját szervezésű utak esetében.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Emellett egy esetleges krízishelyzet vagy járattörlés esetén az iroda átvállalja az ügyintézés, az alternatívák keresése és az átfoglalás terhét. Ezzel szemben az egyéni utazóknak maguknak kell megoldaniuk a problémákat, és nekik kell állniuk a váratlan pluszköltségeket is. Éppen ezért idén a nyaralás halogatása kifejezetten kockázatos stratégia, mivel az árak a következő hónapokban várhatóan tovább emelkednek.
Ami a nyári szezont illeti, a turisztikai kereslet továbbra is élénk. A magyarok egyik kedvelt úti célja, Törökország esetében február után mutatkozott némi visszaesés a foglalásokban, de ezt elsősorban pszichológiai tényezők okozták. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a NATO-tag Törökország továbbra is teljesen biztonságos és stabil. Ennek megfelelően semmilyen objektív ok nem indokolja az oda tervezett nyaralások lemondását vagy elhalasztását.
A Pénzcentrum 2026. május 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Elképesztő hullámvasútra tesz minket az időjárás: a kora nyári meleg után durva zivatarok tarolják le hazánkat
Az átlagosnál melegebb, kora nyárias időjárás várható május első hetében.
Hogy alakul balatoni komp menetrend 2026-ban és mennyibe kerül az utazás a magyar tengeren? Minden fontos infó a Szántód – Tihany komp tavaszi-nyári szezonjáról.
A Pénzcentrum 2026. május 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az előszezon korai indulása miatt az étkezőkocsik már május első napján visszatérnek a Balaton déli partjára, a Keszthelyre közlekedő Balaton InterCityken.
Ingyenessé válik Magyarország egyik legnépszerűbb strandja: nagyon régóta vártak már erre a látogatók
A polgármester a nyitást azzal indokolta, hogy a Balaton mindenkié.
A Pénzcentrum 2026. május 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Noha klasszikus értelemben vett időjárási front nem vonul át felettünk, a gyors felmelegedés melegfront jellegű tüneteket idéz elő.
Irdatlan hosszú ideig zárva tartotta kapuit ez a távoli ország: most végre megnyílt a lehetőség, bárki beutazhat
Az ország eddig szinte kizárólag a nyugati régiót – Parót, Thimphut, valamint a Punakha- és a Phobjikha-völgyet – kínálta a turistáknak.
Eleged van a nyaralók hadából? Mutatjuk a legnépszerűbb nagyvárosok titkos oázisait, ahová csak a helyiek járnak
Ezek a helyek a turisták elől többnyire rejtve maradnak, mégis a helyi élet legjavát kínálják.
Mutatjuk a legnépszerűbb hazai strandok jegyárait és nyitásának idejét: van, ahová már most, a hosszúhétvégén indulhat a roham
A Balatonnál a szabadstrandok már nyitva tartanak, míg a fizetős fürdőhelyek többsége május második felében vagy júniusban indítja a szezont
A Pénzcentrum 2026. május 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Itt a bizonyíték, hogy csak papíron van 4 évszak Magyarországon: a hosszúhétvégén berobban a nyár, ennyi fokra kell számítani
Szombaton már kevesebb, vasárnap pedig alig lesz felhő, így egyre inkább a zavartalan napsütésé lesz a főszerep.
Fél évszázados hidegrekord dőlt meg Magyarországon: rossz hírt közöltek a meteorológusok a folytatásról
-5 fokot mértek Lénárddarócon, ezzel az 1976-os kékestetői hidegrekord is megdőlt.
A Pénzcentrum 2026. április 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Fillérekből is kihozható a májusi hosszú hétvége: mutatjuk a titkos hazai úti célokat, amikről szinte senki sem tud
A vidéki piac torzulása miatt több értékes desztináció gyakorlatilag láthatatlan maradt a hazai utazók számára
Brutális beszakadás a kedvenc tengerpartokon: hiába a hatalmas érdeklődés, teljesen befagyott a piac
A közel-keleti konfliktus hatására az utazási keresések száma ugyan nő, a foglalási konverziók viszont jelentősen visszaestek.