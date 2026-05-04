Súlyos tízezreket bukhat, aki most halogatja a foglalást: elszabadultak a repülőjegyek árai, de van egy kiskapu

A geopolitikai feszültségek miatt drasztikusan megdrágult a kerozin, ami jelentős áremelkedést hoz a nyári utazások piacán. A repülőjegyek és a szervezett utak ára folyamatosan nő.

A jogszabályok lehetővé teszik, hogy bizonyos esetekben a már lefoglalt utazások is dráguljanak. A szakértők szerint idén a kivárás helyett a korai foglalás és az utazási irodák által kínált árgarancia nyújthat védelmet a növekvő költségek ellen - írja az Itaka utazási iroda.

A közel-keleti konfliktusok nyomán a kerozin ára február óta több mint a duplájára nőtt. A szakértők szerint rövid távon nem is várható árcsökkenés. Mivel a légiközlekedés legjelentősebb költségeleme az üzemanyag, a drágulás azonnal megmutatkozik a repülőjegyek és a nyári utazási csomagok árában. Európában már több szolgáltató bevezetett olyan üzemanyag-pótdíjat, amely utasonként akár a 30 ezer forintot is elérheti. Magyarországon jelenleg átlagosan 15 ezer forintos drágulás tapasztalható a repülőjegyeknél. Ez a költségnövekedés láncreakciót indít el. A transzferek és a szállodák árai szintén emelkednek, ami a távolabbi, egzotikus úti célokat érinti a legérzékenyebben.

A helyzet ráadásul nemcsak az új foglalásokat érinti. A hatályos jogszabályok megengedik, hogy az utazásszervezők váratlan, jelentős költségnövekedés esetén akár 8 százalékkal is megemeljék a már lefoglalt utak árát. Ezt a módosítást az utasoknak a szerződési feltételek értelmében el kell fogadniuk.

A bizonytalan piaci környezetben a legbiztosabb megoldást az árak előzetes rögzítése, vagyis az árgarancia jelenti. Vytautas Kaikaris, az ITAKA Magyarország ügyvezető igazgatója szerint ez a szolgáltatás biztosítja, hogy az utazó a foglalás pillanatában érvényes áron kapja meg a csomagot. Ezzel teljesen kiküszöbölhető a későbbi drágulás kockázata. Ez a megoldás különösen a családok és a jó előre tervezett utazások esetében jelenthet jelentős, akár több tízezer forintos megtakarítást. Fontos különbség, hogy míg a hagyományos utasbiztosítás a váratlan események, például betegség vagy baleset ellen véd, az árgarancia kifejezetten a pénzügyi kiszámíthatóságot biztosítja az inflációval és az áringadozással szemben.

A jelenlegi helyzetben egyre inkább felértékelődik a biztonság és az utazási irodák szerepe. A nagy utazásszervezők a jelentős vásárlóerejüknek köszönhetően jobban szét tudják teríteni a megemelkedett költségeket. Emiatt náluk az áremelkedés kevésbé drasztikusan jelentkezik, mint a saját szervezésű utak esetében.

Emellett egy esetleges krízishelyzet vagy járattörlés esetén az iroda átvállalja az ügyintézés, az alternatívák keresése és az átfoglalás terhét. Ezzel szemben az egyéni utazóknak maguknak kell megoldaniuk a problémákat, és nekik kell állniuk a váratlan pluszköltségeket is. Éppen ezért idén a nyaralás halogatása kifejezetten kockázatos stratégia, mivel az árak a következő hónapokban várhatóan tovább emelkednek.

Ami a nyári szezont illeti, a turisztikai kereslet továbbra is élénk. A magyarok egyik kedvelt úti célja, Törökország esetében február után mutatkozott némi visszaesés a foglalásokban, de ezt elsősorban pszichológiai tényezők okozták. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a NATO-tag Törökország továbbra is teljesen biztonságos és stabil. Ennek megfelelően semmilyen objektív ok nem indokolja az oda tervezett nyaralások lemondását vagy elhalasztását.