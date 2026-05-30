14 ezer magyarnak jól indult a hétvégéje: nagy szerencséjük volt, közel 75 milliót osztottak szét közöttük

2026. május 30. 09:03

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/22. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most sem született. Egy külföldi játékos 1 millió 833 ezer euróval - nagyjából 648 millió forinttal - lett gazdagabb. Magyarországon viszont 4+1 találat volt a legmagasabb találat. Ezt 14 magyar játékosnak sikerült elérni, 139 ezer forintot nyerhettek így. Ezen a sorsoláson mindössze 14 ezer magyar akadt, aki legalább pár ezer forintot bezsebelhetett. 

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. 

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 22. játékhéten, pénteken:

3, 20, 21, 42, 49; 5, 6.

A legmagasabb nyeremény a II. nyerőosztályban született: egy külföldi játékos 1 833 741 eurót, vagyis nagyjából 648 millió millió forintot nyert 5+1 találattal. A magyaroknak most nem volt szerencsés hete: a legmagasabb nyeremény hazánkban mindössze 139 035 forint volt a 4+1 találatért és ezt is csak 14 játékos érte el. További 14 989 magyar játékos összesen csak 74,4 millió forintot nyert.

Közben az Eurojackpot főnyereménye egyre nő, és 5+2 találatos szelvény nem volt Magyarországon 362 sorsolás óta! Így

a következő sorsoláson, kedden már 6,3 milliárd forint lesz a tét.

 

