Split polgármestere, Tomislav Šuta több intézkedést is bejelentett az éjszakai alkoholárusítás szabályozására.
Végveszélyben a népszerű hazai fürdőhely: kiderült, mi az az egyetlen terv, ami elháríthatja a katasztrófát
Kiszáradás fenyegeti a Velencei-tavat. A tó vízszintje már most is kritikus, a nyári párolgás miatt pedig akár teljesen el is tűnhet belőle a víz. A drasztikus apadás a helyi turizmust is tönkreteszi. A part menti vállalkozók és a lakosok egyaránt az új kormány gyors, szakmai beavatkozásában bíznak. Számukra egy érdemi vízpótlási terv megvalósítása jelenti az utolsó esélyt a tó megmentésére.
A magyarországi aszályhelyzet súlyosan érinti a Velencei-tavat. Május közepén az agárdi vízszintmérő mindössze 66 centimétert mutatott. A várt tavaszi esők nem hoztak érdemi változást a korábbi hónapok szárazsága után. Mivel a nyári időszakban a tó vízszintje átlagosan 30-50 centimétert is apadhat, reális veszéllyé vált, hogy a meder heteken belül szinte teljesen kiszárad.
A vízhiány már a partról is szembetűnő. A nádas méterekre került a víztől, a megfeneklett csónakok pedig a száraz iszapban hevernek. A történelmi mélypontot a 2022-es 53 centiméteres vízállás jelentette. Az előrejelzések alapján azonban ezt a negatív rekordot hamarosan alulmúlhatja a természet - közölte az Index.
A drámai apadás a helyi vendéglátókat is nehéz helyzetbe hozta. A parti sétányon működő vállalkozók arról számolnak be, hogy a forgalom jelentősen visszaesett, és sokan már a végleges bezárástól tartanak. A fürdőzőket elriasztja a sekély, helyenként csak térdig érő víz, valamint az interneten terjedő pletykák az esetleges fertőzésveszélyről. A korábbi településvezetést a helyiek leginkább a szőnyeg alá söpört problémák és a látszatintézkedések miatt kritizálják.
Az itt élők hangulata meglehetősen kettős. Vannak, akik szerint a tó elvesztette a varázsát, és már csak a kerékpárosok tartják életben a helyi turizmust. Mások viszont töretlenül optimisták, és bíznak a helyzet jobbra fordulásában.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A csapadékhiány ellenére a helyiek reménykednek abban, hogy az új kormányzat hathatós lépéseket tesz az országos aszályhelyzet és a Velencei-tó megmentése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök már felkérte Gajdos László környezetért felelős minisztert egy cselekvési terv kidolgozására, ami bizakodásra ad okot a térségben. A korábbi, szakmailag elhibázott vízpótlási kísérletek pusztán algásodást és vízminőség-romlást okoztak, így most valódi, átgondolt megoldásokra van szükség. Egy konkrét javaslat is körvonalazódik. Ennek értelmében a Vál-völgyi patakok vizét ősztől tavaszig egy nagyjából 15 kilométeres vezetékkel és átemelő szivattyúkkal lehetne a tóba vezetni. A szakértők és a helyiek szerint ez a legfeljebb félmilliárd forintos beruházás elegendő lenne ahhoz, hogy a tó újra elérje az elfogadható, 140 centiméter körüli vízállást. Ez a lépés megmenthetné a régió természeti kincsét és turizmusát is.
Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás
A Pénzcentrum 2026. május 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Ryanair vezetése szerint a légitársaság nem tart üzemanyag-ellátási problémáktól az idei nyáron.
A május 30-i budapesti BL-döntő nemcsak sportesemény, hanem turisztikai aranyeső is.
A szállodaipar egyszerre próbál alkalmazkodni a rövid távú lakáskiadás túlszabályozásához, a generációváltással járó élményorientált kereslethez.
A Pénzcentrum 2026. május 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Eső és szél után jön a váratlan csavar: elképesztő értékeket mutathatnak a hőmérők a pünkösdi hétvégén
A jelenlegi számítások alapján a hét eleji csapadékos, szeles idő után fokozatos melegedés kezdődik Magyarországon.
A Pénzcentrum 2026. május 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony, többfelé csapadékos és szeles idő várható vasárnap Magyarországon.
Aggasztó mértékben nőtt a MÁV-csoport munkatársai elleni erőszakos támadások száma, derül ki a társaság szombati közleményéből.
Emberi mulasztás vagy műszaki hiba? Meglepő részleteket közöltek a több száz utast szállító magyar vonatról
A hatóságok még vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba történt-e.
A hőmérséklet főként a Dunántúlon visszaesik, miközben keleten még átmenetileg 20 fok fölé emelkedhet.
A Pénzcentrum 2026. május 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ítéletidő mossa el a hétvégét Magyarországon: egyetlen éjszaka alatt szakadhat ránk egy egész havi csapadékmennyiség
Bár záporok és zivatarok már a délután folyamán kialakulhatnak, a tartós és kiadós esőzés igazán az éjszakai órákban veszi kezdetét.
A zsebtolvajok célpontjai látványosan megváltoztak: már nem a pénztárcát, hanem a telefont figyelik a leginkább.
Az iroda vezetője a szigorú biztosítási feltételeket és az internetes pánikkeltést okolja a kialakult helyzetért, az utasok kártalanítása egyelőre bizonytalan.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és a határállomásokon is nehezíti a haladást az informatikai probléma. Elhárításán folyamatosan dolgoznak.
Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet közlekedni, de gyorsjárat is lesz azoknak, akik rögtön Szentendrére mennének.
A Pénzcentrum 2026. május 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít