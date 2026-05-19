Velence, 2026. május 5.A drónnal készült felvételen a Velencei-tó Velencénél 2026. május 5-én. Ezen a napon reggel 67 centiméter volt a tó vízszintje Agárdnál, ami csaknem 60 centiméterrel múlja alul az egy évvel ezelőtti mértéket
Végveszélyben a népszerű hazai fürdőhely: kiderült, mi az az egyetlen terv, ami elháríthatja a katasztrófát

2026. május 19. 08:33

Kiszáradás fenyegeti a Velencei-tavat. A tó vízszintje már most is kritikus, a nyári párolgás miatt pedig akár teljesen el is tűnhet belőle a víz. A drasztikus apadás a helyi turizmust is tönkreteszi. A part menti vállalkozók és a lakosok egyaránt az új kormány gyors, szakmai beavatkozásában bíznak. Számukra egy érdemi vízpótlási terv megvalósítása jelenti az utolsó esélyt a tó megmentésére.

A magyarországi aszályhelyzet súlyosan érinti a Velencei-tavat. Május közepén az agárdi vízszintmérő mindössze 66 centimétert mutatott. A várt tavaszi esők nem hoztak érdemi változást a korábbi hónapok szárazsága után. Mivel a nyári időszakban a tó vízszintje átlagosan 30-50 centimétert is apadhat, reális veszéllyé vált, hogy a meder heteken belül szinte teljesen kiszárad.

A vízhiány már a partról is szembetűnő. A nádas méterekre került a víztől, a megfeneklett csónakok pedig a száraz iszapban hevernek. A történelmi mélypontot a 2022-es 53 centiméteres vízállás jelentette. Az előrejelzések alapján azonban ezt a negatív rekordot hamarosan alulmúlhatja a természet - közölte az Index.

Húzós büféárak a Velencei-tónál 2026-ban: 1350 Ft a sima lángos, sajtos-tejfölös 2400 Ft, nutellás palacsinta 550 Ft
Megjöttek a Velencei-tó 2026-os strandbüféárai: lángos 2400 Ft-ig, burger 3290 Ft-ért, fagyi 950 Ft-tól. Mutatjuk a fotókat és az árakat!

A drámai apadás a helyi vendéglátókat is nehéz helyzetbe hozta. A parti sétányon működő vállalkozók arról számolnak be, hogy a forgalom jelentősen visszaesett, és sokan már a végleges bezárástól tartanak. A fürdőzőket elriasztja a sekély, helyenként csak térdig érő víz, valamint az interneten terjedő pletykák az esetleges fertőzésveszélyről. A korábbi településvezetést a helyiek leginkább a szőnyeg alá söpört problémák és a látszatintézkedések miatt kritizálják.

Az itt élők hangulata meglehetősen kettős. Vannak, akik szerint a tó elvesztette a varázsát, és már csak a kerékpárosok tartják életben a helyi turizmust. Mások viszont töretlenül optimisták, és bíznak a helyzet jobbra fordulásában.

Kétmilliárdos mentőöv jöhet a Velencei-tónak: így stabilizálnák a drámaian alacsony vízszintet
Kétmilliárd forintos pályázatra készül Gárdony a Velencei-tó vízszintjének stabilizálása érdekében. A tervek szerint a lehulló csapadékvizet helyben tartanák, majd szabályozott módon visszavezetnék a tóba.

A csapadékhiány ellenére a helyiek reménykednek abban, hogy az új kormányzat hathatós lépéseket tesz az országos aszályhelyzet és a Velencei-tó megmentése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök már felkérte Gajdos László környezetért felelős minisztert egy cselekvési terv kidolgozására, ami bizakodásra ad okot a térségben. A korábbi, szakmailag elhibázott vízpótlási kísérletek pusztán algásodást és vízminőség-romlást okoztak, így most valódi, átgondolt megoldásokra van szükség. Egy konkrét javaslat is körvonalazódik. Ennek értelmében a Vál-völgyi patakok vizét ősztől tavaszig egy nagyjából 15 kilométeres vezetékkel és átemelő szivattyúkkal lehetne a tóba vezetni. A szakértők és a helyiek szerint ez a legfeljebb félmilliárd forintos beruházás elegendő lenne ahhoz, hogy a tó újra elérje az elfogadható, 140 centiméter körüli vízállást. Ez a lépés megmenthetné a régió természeti kincsét és turizmusát is.

