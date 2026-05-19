Végveszélyben a népszerű hazai fürdőhely: kiderült, mi az az egyetlen terv, ami elháríthatja a katasztrófát

Kiszáradás fenyegeti a Velencei-tavat. A tó vízszintje már most is kritikus, a nyári párolgás miatt pedig akár teljesen el is tűnhet belőle a víz. A drasztikus apadás a helyi turizmust is tönkreteszi. A part menti vállalkozók és a lakosok egyaránt az új kormány gyors, szakmai beavatkozásában bíznak. Számukra egy érdemi vízpótlási terv megvalósítása jelenti az utolsó esélyt a tó megmentésére.

A magyarországi aszályhelyzet súlyosan érinti a Velencei-tavat. Május közepén az agárdi vízszintmérő mindössze 66 centimétert mutatott. A várt tavaszi esők nem hoztak érdemi változást a korábbi hónapok szárazsága után. Mivel a nyári időszakban a tó vízszintje átlagosan 30-50 centimétert is apadhat, reális veszéllyé vált, hogy a meder heteken belül szinte teljesen kiszárad.

A vízhiány már a partról is szembetűnő. A nádas méterekre került a víztől, a megfeneklett csónakok pedig a száraz iszapban hevernek. A történelmi mélypontot a 2022-es 53 centiméteres vízállás jelentette. Az előrejelzések alapján azonban ezt a negatív rekordot hamarosan alulmúlhatja a természet - közölte az Index.

A drámai apadás a helyi vendéglátókat is nehéz helyzetbe hozta. A parti sétányon működő vállalkozók arról számolnak be, hogy a forgalom jelentősen visszaesett, és sokan már a végleges bezárástól tartanak. A fürdőzőket elriasztja a sekély, helyenként csak térdig érő víz, valamint az interneten terjedő pletykák az esetleges fertőzésveszélyről. A korábbi településvezetést a helyiek leginkább a szőnyeg alá söpört problémák és a látszatintézkedések miatt kritizálják.

Az itt élők hangulata meglehetősen kettős. Vannak, akik szerint a tó elvesztette a varázsát, és már csak a kerékpárosok tartják életben a helyi turizmust. Mások viszont töretlenül optimisták, és bíznak a helyzet jobbra fordulásában.

A csapadékhiány ellenére a helyiek reménykednek abban, hogy az új kormányzat hathatós lépéseket tesz az országos aszályhelyzet és a Velencei-tó megmentése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök már felkérte Gajdos László környezetért felelős minisztert egy cselekvési terv kidolgozására, ami bizakodásra ad okot a térségben. A korábbi, szakmailag elhibázott vízpótlási kísérletek pusztán algásodást és vízminőség-romlást okoztak, így most valódi, átgondolt megoldásokra van szükség. Egy konkrét javaslat is körvonalazódik. Ennek értelmében a Vál-völgyi patakok vizét ősztől tavaszig egy nagyjából 15 kilométeres vezetékkel és átemelő szivattyúkkal lehetne a tóba vezetni. A szakértők és a helyiek szerint ez a legfeljebb félmilliárd forintos beruházás elegendő lenne ahhoz, hogy a tó újra elérje az elfogadható, 140 centiméter körüli vízállást. Ez a lépés megmenthetné a régió természeti kincsét és turizmusát is.

