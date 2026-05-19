A hét közepén napos, időnként szeles időre van kilátás, a hőmérséklet pedig fokozatosan emelkedik.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 19.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. május 19.
Névnap
Ivó, Milán
Friss hírek
- Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
- Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
- Kiderült, hol a legbiztonságosabb élni a világon: óriási meglepetés az élen, a magyar városok nagy pofont kaptak
- Egyre több a nyerészkedő a budapesti BL-döntő előtt: milliókat kaszálnak, de könnyen ráfázhatnak
- Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket
- Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
Deviza árfolyam
EUR: 361.02 Ft
CHF: 394.75 Ft
GBP: 415.89 Ft
USD: 310.29 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 41080 Ft
MOL: 4034 Ft
RICHTER: 12450 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.05.20: Többnyire napos idő lesz a fátyol- és gomolyfelhők mellett, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar - főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lesz. Hajnalban 5, 12, délután 21, 25 fok valószínű.
2026.05.21: A gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sokat süt a nap, az ország középső tájain lehet több a gomolyfelhő. Főleg arrafelé várható zápor, zivatar - elsősorban a délutáni, kora esti órákban. Az északi, északnyugati szél nagy területen élénk, több helyen erős lesz. Hajnalra 6 és 14 fok közé csökken, délutánra 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással már nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.05.18)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
A zsebtolvajok célpontjai látványosan megváltoztak: már nem a pénztárcát, hanem a telefont figyelik a leginkább.



