2026. május 19. kedd Ivó, Milán
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2024. június 6.A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja 2024. június 6-án. Ezen a napon aláírásra került a repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. adás-vételi szerződése, így közel 20 év után újra n
Utazás

Özönlenek a futballszurkolók Budapestre hamarosan: fontos bejelentést tett a Budapest Airport, erre kell készülnünk

Pénzcentrum
2026. május 19. 17:02

A Budapest Airport teljes kapacitással és speciális intézkedésekkel készül a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája-döntő okozta extrém utasforgalomra. A zökkenőmentes kiszolgálás érdekében május végén ideiglenesen újranyitják az 1. terminált, és felfüggesztik a légi árufuvarozást. A repülővel utazókat arra kérik, hogy a várható fennakadások miatt a szokásosnál jóval korábban érkezzenek ki a légikikötőbe.

Május 30-án rendezik meg Budapesten - a futballtörténelem során először - a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét. A mérkőzésre érkező csapatok, szurkolók és vendégek tízezrei miatt a repülőtér forgalma május végén várhatóan a duplájára nő: a legforgalmasabb napokon, szombaton és vasárnap a napi járatszám akár a nyolcszázat is elérheti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legnagyobb roham a londoni és a párizsi útvonalakon várható, a menetrend szerinti járatok mellett ugyanis rengeteg sűrítő-, charter- és magánjárat is érkezik a magyar fővárosba. A forgalomszervezésről szóló egyeztetések a hatóságokkal, az UEFA-val és a közlekedési szolgáltatókkal már tíz hónappal ezelőtt megkezdődtek.

UEFA Bajnokok Ligája
Paris Saint Germain
Arsenal
2026. május 30. szombat 18:00
|
Puskas Arena, Budapest
Egymás elleni statisztika: 7 meccs
Győzelem
  Paris Saint Germain: 2 (28.6%)
  Arsenal: 3 (42.9%)
  Döntetlen: 2 (28.6%)
Gólok
  Paris Saint Germain: 8
  Arsenal: 13
Gólkülönbség: -5
Hazai győzelem
  Paris Saint Germain: 1
  Arsenal: 3
Vendéggyőzelem
  Paris Saint Germain: 1
  Arsenal: 0
Adatlap létrehozva: 2026.05.19.

A hatalmas utastömeg kiszolgálása érdekében a repülőtér bevezet néhány rendkívüli intézkedést. Május 29. és 31. között teljes értékű utasterminálként üzemel a korábban bezárt 1. terminál, ahonnan ebben a három napban a Wizz Air londoni járatait indítják és fogadják.

Az épületben vendéglátóegységek, a terminálépület előtt pedig taxik és egyéb tömegközlekedési eszközök várják az érkezőket. Ezzel párhuzamosan a Budapest Airport átmenetileg szünetelteti az áruszállító repülőgépek fogadását és a műszaki berepüléseket. Emellett a légikikötő kitérő repülőtérként sem funkcionál ebben az időszakban, hogy minden kapacitást az utazókra fordíthassanak.

A sűrített menetrend miatt előfordulhat, hogy a biztonságos lebonyolítás érdekében egyes járatok felmentést kapnak az éjszakai repülési korlátozások alól. Ennek következtében a repülőtér környékén élőknek átmenetileg megnövekedett zajterheléssel kell számolniuk. Az érintett napokon a földi kiszolgálók, az utasbiztonsági ellenőrök és a határrendészek is megerősített létszámmal, teljes kapacitással dolgoznak. Munkájukat önkéntesek is segítik, emellett az utasfelvételnél és az utasbiztonsági ellenőrzőpontokon is jelentősen bővítik a kapacitást.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Hamarosan jön a budapesti BL-döntő: megszólalt a rendezésről két kormánytag, így állnak most a rendezők
EZ IS ÉRDEKELHET
Hamarosan jön a budapesti BL-döntő: megszólalt a rendezésről két kormánytag, így állnak most a rendezők
Magas szintű biztonsági és logisztikai egyeztetést tartottak a szervezők a 2026. május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.

A Budapest Airport nyomatékosan kéri a mérkőzés napjaiban utazókat, hogy a járatuk indulása előtt legalább két és fél órával érkezzenek meg a repülőtérre, vagy még korábban, amennyiben a légitársaság ezt írja elő.

Mivel a városban és a repülőtérre vezető utakon torlódásokra és útlezárásokra lehet számítani, érdemes a megszokottnál jóval több időt szánni az utazásra. Az extrém forgalom miatt a menetrend szerinti járatoknál is előfordulhatnak késések. Az utasoknak ezért javasolt folyamatosan figyelniük a légitársaságok tájékoztatását és a repülőtér hivatalos felületeit.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #Budapest #Wizz Air #foci #repülőtér #liszt ferenc repülőtér #repülőjárat #bajnokok ligája #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:14
17:02
16:44
16:37
16:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 19.
Megszólalt a Kifli.hu frissen érkezett vezetője: teljesen új irányt vesz az online bolt, ez rengeteg magyar vásárlót érint
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 19.
Tari Annamária: Nagyon nagy árat fizetünk azzal, hogy az érzelmeinket feláldozzuk a mesterséges intimitásért
2026. május 19.
Ki legyen az új köztársasági elnök, Sulyok Tamás utódja? Elindult a szavazás, itt vannak a nevek!
2026. május 19.
Súlyos adózási csapdába sétálhat most sok magyar vállalkozó: itt hibáznak a legtöbben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 19. kedd
Ivó, Milán
21. hét
Május 19.
Forrásvizek napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2
1 hete
Újabb balatoni árak sokkolják a nyaralókat: megérkezett a legendás Halsütő 2026-os étlapja
3
1 napja
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
4
2 hete
Váratlan döntést hozott az egyik legnagyobb hazai utazási iroda: mi vár azokra, akik náluk fizettek be?
5
1 hete
Rengeteg magyar fiókjában ott lapul egy rém értékes papír: sokan nem is tudják, milyen sokat érhet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozam
Általában értékpapíroknál értelmezzük értékének változása miatt keletkezett jövedelem. A változás az árfolyamnyereségből adódik az értékpapír megszerzéskori piaci árfolyamához képest. A befektetési célú bankszámla vagy bankkártya termékek, melyekre szintén hozam jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 17:14
A legrosszabbra készül a közel-keleti állam: a romok alól húzták elő a fegyvereket, hiába volt minden korábbi csapás
Pénzcentrum  |  2026. május 19. 16:00
Tari Annamária: Nagyon nagy árat fizetünk azzal, hogy az érzelmeinket feláldozzuk a mesterséges intimitásért
Agrárszektor  |  2026. május 19. 16:31
Óriási veszélyben sok magyar cég: egyetlen hiba miatt leállhat a teljes termelés
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm