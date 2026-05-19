Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette pozíciójából Dányi Gábort, a MÁV gazdasági vezérigazgató-helyettesét.
Özönlenek a futballszurkolók Budapestre hamarosan: fontos bejelentést tett a Budapest Airport, erre kell készülnünk
A Budapest Airport teljes kapacitással és speciális intézkedésekkel készül a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája-döntő okozta extrém utasforgalomra. A zökkenőmentes kiszolgálás érdekében május végén ideiglenesen újranyitják az 1. terminált, és felfüggesztik a légi árufuvarozást. A repülővel utazókat arra kérik, hogy a várható fennakadások miatt a szokásosnál jóval korábban érkezzenek ki a légikikötőbe.
Május 30-án rendezik meg Budapesten - a futballtörténelem során először - a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét. A mérkőzésre érkező csapatok, szurkolók és vendégek tízezrei miatt a repülőtér forgalma május végén várhatóan a duplájára nő: a legforgalmasabb napokon, szombaton és vasárnap a napi járatszám akár a nyolcszázat is elérheti.
A legnagyobb roham a londoni és a párizsi útvonalakon várható, a menetrend szerinti járatok mellett ugyanis rengeteg sűrítő-, charter- és magánjárat is érkezik a magyar fővárosba. A forgalomszervezésről szóló egyeztetések a hatóságokkal, az UEFA-val és a közlekedési szolgáltatókkal már tíz hónappal ezelőtt megkezdődtek.
A hatalmas utastömeg kiszolgálása érdekében a repülőtér bevezet néhány rendkívüli intézkedést. Május 29. és 31. között teljes értékű utasterminálként üzemel a korábban bezárt 1. terminál, ahonnan ebben a három napban a Wizz Air londoni járatait indítják és fogadják.
Az épületben vendéglátóegységek, a terminálépület előtt pedig taxik és egyéb tömegközlekedési eszközök várják az érkezőket. Ezzel párhuzamosan a Budapest Airport átmenetileg szünetelteti az áruszállító repülőgépek fogadását és a műszaki berepüléseket. Emellett a légikikötő kitérő repülőtérként sem funkcionál ebben az időszakban, hogy minden kapacitást az utazókra fordíthassanak.
A sűrített menetrend miatt előfordulhat, hogy a biztonságos lebonyolítás érdekében egyes járatok felmentést kapnak az éjszakai repülési korlátozások alól. Ennek következtében a repülőtér környékén élőknek átmenetileg megnövekedett zajterheléssel kell számolniuk. Az érintett napokon a földi kiszolgálók, az utasbiztonsági ellenőrök és a határrendészek is megerősített létszámmal, teljes kapacitással dolgoznak. Munkájukat önkéntesek is segítik, emellett az utasfelvételnél és az utasbiztonsági ellenőrzőpontokon is jelentősen bővítik a kapacitást.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Budapest Airport nyomatékosan kéri a mérkőzés napjaiban utazókat, hogy a járatuk indulása előtt legalább két és fél órával érkezzenek meg a repülőtérre, vagy még korábban, amennyiben a légitársaság ezt írja elő.
Mivel a városban és a repülőtérre vezető utakon torlódásokra és útlezárásokra lehet számítani, érdemes a megszokottnál jóval több időt szánni az utazásra. Az extrém forgalom miatt a menetrend szerinti járatoknál is előfordulhatnak késések. Az utasoknak ezért javasolt folyamatosan figyelniük a légitársaságok tájékoztatását és a repülőtér hivatalos felületeit.
Vége az olcsó nyaralások korszakának? Durva fordulat a turistaparadicsomban: jönnek a korlátozások, ezzel a magyaroknak is számolnia kell
Málta elérte a növekedés határát: a mediterrán szigetország most először fékez, nem gyorsít.
Végveszélyben a népszerű hazai fürdőhely: kiderült, mi az az egyetlen terv, ami elháríthatja a katasztrófát
Kiszáradás fenyegeti a Velencei-tavat. A tó vízszintje már most is kritikus, a nyári párolgás miatt pedig akár teljesen el is tűnhet belőle a víz.
Keményen lecsapnak az utcán iszogatókra: szigorú szabályokat jelentett be a népszerű üdülőhely polgármestere
Split polgármestere, Tomislav Šuta több intézkedést is bejelentett az éjszakai alkoholárusítás szabályozására.
A Pénzcentrum 2026. május 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Váratlan fordulatot vesz az időjárás: berobban a kora nyárias meleg a hosszú hétvégére, indulhat a szabadtéri tervezés
A hét közepén napos, időnként szeles időre van kilátás, a hőmérséklet pedig fokozatosan emelkedik.
Mentőövet dobtak a magyar vasútnak a szomszédból: szinte vadonatúj vagonokkal menekítik meg a nyári szezont
Tíz, szinte új, első osztályú InterCity-kocsit bérel a nyári szezonra a MÁV az osztrák állami vasúttársaságtól (ÖBB).
Végleg eldőlt, kifogy-e Európa a kerozinból a nyári utazós szezonra: vallottak a légitársaságok vezetői - erre kell készülni
Szakértői becslések szerint a megnövelt európai finomítói termelés napi 100 ezer hordó többletet jelent.
Halálra taposott egy 67 éves túrázó nőt, férjét pedig súlyosan megsebesítette egy felbőszült tehéncsorda vasárnap az ausztriai Oberlienz közelében.
A Ryanair vezetése szerint a légitársaság nem tart üzemanyag-ellátási problémáktól az idei nyáron.
A május 30-i budapesti BL-döntő nemcsak sportesemény, hanem turisztikai aranyeső is.
A szállodaipar egyszerre próbál alkalmazkodni a rövid távú lakáskiadás túlszabályozásához, a generációváltással járó élményorientált kereslethez.
A Pénzcentrum 2026. május 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Eső és szél után jön a váratlan csavar: elképesztő értékeket mutathatnak a hőmérők a pünkösdi hétvégén
A jelenlegi számítások alapján a hét eleji csapadékos, szeles idő után fokozatos melegedés kezdődik Magyarországon.
A Pénzcentrum 2026. május 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony, többfelé csapadékos és szeles idő várható vasárnap Magyarországon.
Aggasztó mértékben nőtt a MÁV-csoport munkatársai elleni erőszakos támadások száma, derül ki a társaság szombati közleményéből.
Emberi mulasztás vagy műszaki hiba? Meglepő részleteket közöltek a több száz utast szállító magyar vonatról
A hatóságok még vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba történt-e.
A hőmérséklet főként a Dunántúlon visszaesik, miközben keleten még átmenetileg 20 fok fölé emelkedhet.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít