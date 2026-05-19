Özönlenek a futballszurkolók Budapestre hamarosan: fontos bejelentést tett a Budapest Airport, erre kell készülnünk

A Budapest Airport teljes kapacitással és speciális intézkedésekkel készül a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája-döntő okozta extrém utasforgalomra. A zökkenőmentes kiszolgálás érdekében május végén ideiglenesen újranyitják az 1. terminált, és felfüggesztik a légi árufuvarozást. A repülővel utazókat arra kérik, hogy a várható fennakadások miatt a szokásosnál jóval korábban érkezzenek ki a légikikötőbe.

Május 30-án rendezik meg Budapesten - a futballtörténelem során először - a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét. A mérkőzésre érkező csapatok, szurkolók és vendégek tízezrei miatt a repülőtér forgalma május végén várhatóan a duplájára nő: a legforgalmasabb napokon, szombaton és vasárnap a napi járatszám akár a nyolcszázat is elérheti.

A legnagyobb roham a londoni és a párizsi útvonalakon várható, a menetrend szerinti járatok mellett ugyanis rengeteg sűrítő-, charter- és magánjárat is érkezik a magyar fővárosba. A forgalomszervezésről szóló egyeztetések a hatóságokkal, az UEFA-val és a közlekedési szolgáltatókkal már tíz hónappal ezelőtt megkezdődtek.

UEFA Bajnokok Ligája Paris Saint Germain Arsenal 2026. május 30. szombat 18:00 | Puskas Arena, Budapest Egymás elleni statisztika: 7 meccs Győzelem Paris Saint Germain: 2 (28.6%) Arsenal: 3 (42.9%) Döntetlen: 2 (28.6%) Gólok Paris Saint Germain: 8 Arsenal: 13 Gólkülönbség: -5 Hazai győzelem Paris Saint Germain: 1 Arsenal: 3 Vendéggyőzelem Paris Saint Germain: 1 Arsenal: 0 Adatlap létrehozva: 2026.05.19.

A hatalmas utastömeg kiszolgálása érdekében a repülőtér bevezet néhány rendkívüli intézkedést. Május 29. és 31. között teljes értékű utasterminálként üzemel a korábban bezárt 1. terminál, ahonnan ebben a három napban a Wizz Air londoni járatait indítják és fogadják.

Az épületben vendéglátóegységek, a terminálépület előtt pedig taxik és egyéb tömegközlekedési eszközök várják az érkezőket. Ezzel párhuzamosan a Budapest Airport átmenetileg szünetelteti az áruszállító repülőgépek fogadását és a műszaki berepüléseket. Emellett a légikikötő kitérő repülőtérként sem funkcionál ebben az időszakban, hogy minden kapacitást az utazókra fordíthassanak.

A sűrített menetrend miatt előfordulhat, hogy a biztonságos lebonyolítás érdekében egyes járatok felmentést kapnak az éjszakai repülési korlátozások alól. Ennek következtében a repülőtér környékén élőknek átmenetileg megnövekedett zajterheléssel kell számolniuk. Az érintett napokon a földi kiszolgálók, az utasbiztonsági ellenőrök és a határrendészek is megerősített létszámmal, teljes kapacitással dolgoznak. Munkájukat önkéntesek is segítik, emellett az utasfelvételnél és az utasbiztonsági ellenőrzőpontokon is jelentősen bővítik a kapacitást.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET Hamarosan jön a budapesti BL-döntő: megszólalt a rendezésről két kormánytag, így állnak most a rendezők Magas szintű biztonsági és logisztikai egyeztetést tartottak a szervezők a 2026. május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.

A Budapest Airport nyomatékosan kéri a mérkőzés napjaiban utazókat, hogy a járatuk indulása előtt legalább két és fél órával érkezzenek meg a repülőtérre, vagy még korábban, amennyiben a légitársaság ezt írja elő.

Mivel a városban és a repülőtérre vezető utakon torlódásokra és útlezárásokra lehet számítani, érdemes a megszokottnál jóval több időt szánni az utazásra. Az extrém forgalom miatt a menetrend szerinti járatoknál is előfordulhatnak késések. Az utasoknak ezért javasolt folyamatosan figyelniük a légitársaságok tájékoztatását és a repülőtér hivatalos felületeit.