Váratlan fordulatot vesz az időjárás: berobban a kora nyárias meleg a hosszú hétvégére, indulhat a szabadtéri tervezés

A hét közepén napos, időnként szeles időre van kilátás, a hőmérséklet pedig fokozatosan emelkedik. Az Időkép előrejelzése szerint a pünkösdi hosszú hétvégére már kora nyárias meleg köszönt be.

Kedden nagyrészt derült lesz az ég, a ritkán megjelenő felhőkből érdemi csapadék nem hullik. Az északias szél többfelé megélénkül. A reggeli 10 fok körüli értékek után délutánra akár 19 fokig is felmelegedhet a levegő.

Szerdán is kitart a napsütés, bár a megnövekvő gomolyfelhőkből elvétve már kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél továbbra is élénk marad - írja az Időkép.

A hajnali 4–12 fokos hűvös időt követően napközben jelentős felmelegedésre számíthatunk. A csúcsértékek már elérik a 21–26 fokot, ezzel megalapozva az ünnepi hétvége nyárias időjárását.