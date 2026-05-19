Mentőövet dobtak a magyar vasútnak a szomszédból: szinte vadonatúj vagonokkal menekítik meg a nyári szezont

Tíz, szinte új, első osztályú InterCity-kocsit bérel a nyári szezonra a MÁV az osztrák állami vasúttársaságtól (ÖBB). Ezeket a vagonokat a balatoni vonatokon állítják forgalomba. A megállapodás az első lépést jelenti a korábban megromlott osztrák–magyar vasúti kapcsolatok rendezésében, egyúttal azonnali, átmeneti megoldást nyújt a hazai hálózaton tapasztalható súlyos járműhiányra - írta a Népszava.

Vitézy Dávid közlekedési miniszter "életmentőnek" nevezte az egyelőre szóbeli egyezséget. Hangsúlyozta, hogy az üzlet tisztán két állami vállalat között köttetett. A bérleti megállapodás egyben diplomáciai áttörést is jelent.

Az előző miniszter, Lázár János hivatali ideje alatt ugyanis a magyar és az osztrák vasúti vezetés viszonya mélypontra jutott. Számos konfliktus terhelte a kapcsolatot, például a GYSEV vezetésébe való beavatkozás és a különböző perek. Emellett a MÁV-vonatok sorozatos késései miatt az osztrák fél kényszerű bécsi átszállásokat vezetett be. Ezen viták után a közelmúltban indultak újra a tárgyalások a két tárca között. Ennek az enyhülésnek az első eredménye a mostani, tűzoltó jellegű járműbérlés - írta a Népszava.

A gyors beavatkozásra a MÁV kritikus járműhelyzete miatt van szükség. A társaság ugyanis idén nyáron kevesebb üzemképes InterCity-kocsival rendelkezik, mint tavaly. A járműpark megújítása jelenleg az azonnali kárelhárítás fázisában tart. Ezt a folyamatot jelentősen nehezíti, hogy az elmúlt években leállították az IC-kocsik beszerzését. Ennek következtében a MÁV-nak gyakran 40-60 éves vagonokkal kellene biztosítania a szolgáltatást.

A helyzetet tovább rontotta a hazai járműjavító kapacitások összeomlása. A korábban magánkézbe adott Dunakeszi Járműjavító a magyar vagonok felújítása helyett külföldi megrendelésekre fókuszált, majd fizetésképtelenné vált. Emiatt az IC-kocsik és a nemzetközi szerelvények karbantartásában több hónapos kényszerszünet állt be. A probléma kezelése érdekében a MÁV-csoport állami utasításra lépett, és idén tavasszal mintegy 20 milliárd forintért visszavásárolta a csődbe jutott járműjavító bázist.

A vasúttársaság vezetése is elismerte, hogy a cég korábbi privatizációja hiba volt. Ez a lépés ugyanis rendkívül megnehezítette a menetrend szerinti közlekedéshez szükséges járműállomány biztosítását.