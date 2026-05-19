Május 18-tól, hétfőtől a készlet erejéig akciózza le az Aldi a saját márkás Ambiano fagylaltkészítő gépét.
Mentőövet dobtak a magyar vasútnak a szomszédból: szinte vadonatúj vagonokkal menekítik meg a nyári szezont
Tíz, szinte új, első osztályú InterCity-kocsit bérel a nyári szezonra a MÁV az osztrák állami vasúttársaságtól (ÖBB). Ezeket a vagonokat a balatoni vonatokon állítják forgalomba. A megállapodás az első lépést jelenti a korábban megromlott osztrák–magyar vasúti kapcsolatok rendezésében, egyúttal azonnali, átmeneti megoldást nyújt a hazai hálózaton tapasztalható súlyos járműhiányra - írta a Népszava.
Vitézy Dávid közlekedési miniszter "életmentőnek" nevezte az egyelőre szóbeli egyezséget. Hangsúlyozta, hogy az üzlet tisztán két állami vállalat között köttetett. A bérleti megállapodás egyben diplomáciai áttörést is jelent.
Az előző miniszter, Lázár János hivatali ideje alatt ugyanis a magyar és az osztrák vasúti vezetés viszonya mélypontra jutott. Számos konfliktus terhelte a kapcsolatot, például a GYSEV vezetésébe való beavatkozás és a különböző perek. Emellett a MÁV-vonatok sorozatos késései miatt az osztrák fél kényszerű bécsi átszállásokat vezetett be. Ezen viták után a közelmúltban indultak újra a tárgyalások a két tárca között. Ennek az enyhülésnek az első eredménye a mostani, tűzoltó jellegű járműbérlés - írta a Népszava.
A gyors beavatkozásra a MÁV kritikus járműhelyzete miatt van szükség. A társaság ugyanis idén nyáron kevesebb üzemképes InterCity-kocsival rendelkezik, mint tavaly. A járműpark megújítása jelenleg az azonnali kárelhárítás fázisában tart. Ezt a folyamatot jelentősen nehezíti, hogy az elmúlt években leállították az IC-kocsik beszerzését. Ennek következtében a MÁV-nak gyakran 40-60 éves vagonokkal kellene biztosítania a szolgáltatást.
A helyzetet tovább rontotta a hazai járműjavító kapacitások összeomlása. A korábban magánkézbe adott Dunakeszi Járműjavító a magyar vagonok felújítása helyett külföldi megrendelésekre fókuszált, majd fizetésképtelenné vált. Emiatt az IC-kocsik és a nemzetközi szerelvények karbantartásában több hónapos kényszerszünet állt be. A probléma kezelése érdekében a MÁV-csoport állami utasításra lépett, és idén tavasszal mintegy 20 milliárd forintért visszavásárolta a csődbe jutott járműjavító bázist.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A vasúttársaság vezetése is elismerte, hogy a cég korábbi privatizációja hiba volt. Ez a lépés ugyanis rendkívül megnehezítette a menetrend szerinti közlekedéshez szükséges járműállomány biztosítását.
A szállodaipar egyszerre próbál alkalmazkodni a rövid távú lakáskiadás túlszabályozásához, a generációváltással járó élményorientált kereslethez.
A Pénzcentrum 2026. május 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Eső és szél után jön a váratlan csavar: elképesztő értékeket mutathatnak a hőmérők a pünkösdi hétvégén
A jelenlegi számítások alapján a hét eleji csapadékos, szeles idő után fokozatos melegedés kezdődik Magyarországon.
A Pénzcentrum 2026. május 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony, többfelé csapadékos és szeles idő várható vasárnap Magyarországon.
Aggasztó mértékben nőtt a MÁV-csoport munkatársai elleni erőszakos támadások száma, derül ki a társaság szombati közleményéből.
Emberi mulasztás vagy műszaki hiba? Meglepő részleteket közöltek a több száz utast szállító magyar vonatról
A hatóságok még vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba történt-e.
A hőmérséklet főként a Dunántúlon visszaesik, miközben keleten még átmenetileg 20 fok fölé emelkedhet.
A Pénzcentrum 2026. május 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ítéletidő mossa el a hétvégét Magyarországon: egyetlen éjszaka alatt szakadhat ránk egy egész havi csapadékmennyiség
Bár záporok és zivatarok már a délután folyamán kialakulhatnak, a tartós és kiadós esőzés igazán az éjszakai órákban veszi kezdetét.
A zsebtolvajok célpontjai látványosan megváltoztak: már nem a pénztárcát, hanem a telefont figyelik a leginkább.
Az iroda vezetője a szigorú biztosítási feltételeket és az internetes pánikkeltést okolja a kialakult helyzetért, az utasok kártalanítása egyelőre bizonytalan.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és a határállomásokon is nehezíti a haladást az informatikai probléma. Elhárításán folyamatosan dolgoznak.
Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet közlekedni, de gyorsjárat is lesz azoknak, akik rögtön Szentendrére mennének.
A Pénzcentrum 2026. május 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Az európai légitársaságok, repülőterek és utazásszervezők igyekeznek megnyugtatni az utasokat a nyári szezon előtt.
Elkerülhetetlen áremelkedésekre figyelmeztetnek egész Európában: ebből Magyarország sem fogja tudni kihúzni magát
A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) vezetője szerint elkerülhetetlen, hogy emelkedjenek a repülőjegyárak Európában.
Kisiklott egy vonat a Nyugatinál: késésekre, káoszra kell készülni, rengeteg járat csak Kőbányáig közlekedik
Csütörtök hajnalban kisiklott egy emeletes vonat a Nyugati pályaudvaron.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít