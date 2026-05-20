Hamarosan komoly pluszpénz érkezik rengeteg nyugdíjasnak: mutatjuk, kik jogosultak az extra juttatásra

Május 20-án kezdődik a bányászoknak és özvegyeiknek járó szénjárandóság kifizetése. A több ezer érintett nyugdíjas idén 118 195 forintra számíthat. Ezt az összeget automatikusan, külön igénylés nélkül utalják a bankszámlákra, vagy postai úton kézbesítik - írja a NOOL.

A támogatásra azok a nyugdíjasok jogosultak, akik legalább tíz év bányászati szolgálati idővel rendelkeznek. Egészségkárosodás esetén azonban ennél rövidebb munkaviszony is elegendő. Az elhunyt bányászok özvegyei szintén megkapják a juttatást, amennyiben özvegyi vagy saját jogú nyugdíjban részesülnek.

A szénpénz összege 2026-ban 118 ezer 195 forint. A folyósítás május 20-án indul a jogosultak számára. A bankszámlával rendelkezőknek a május 20-át követő első munkanapokon írják jóvá az összeget. A postai kézbesítés pedig a folyósítás kezdetétől számított két-négy munkanapon belül valósul meg.

Az emelkedő gyógyszerárak és rezsiköltségek mellett ez az évente érkező juttatás egyre jelentősebb anyagi segítséget nyújt az időseknek. Különösen igaz ez a salgótarjáni térségre, ahol hagyományosan sok egykori bányász és hozzátartozója él. Számukra a szénjárandóság nem csupán a nehéz, egészségkárosító föld alatti munkáért járó erkölcsi elismerés, hanem a családi költségvetés fontos támasza is. A jogosultak többsége már előre tervez az összeggel. A kapott pénzt leggyakrabban téli tüzelőre, közüzemi számlákra, gyógyszerekre vagy a fiatalabb családtagok támogatására fordítják.

