Az elhúzódó szárazság a Fertő tó vízszintjére is hatással van, de a helyzet egyelőre nem ad okot aggodalomra.
Csapás a turistáknak: tömegével szünteti meg járatait a népszerű nyaralóországban a fapados légitársaság
A Ryanair a téli menetrendi időszaktól bezárja bázisát a görögországi Szaloniki repülőterén, és csökkenti a városba irányuló, illetve onnan induló járatok számát, miután a repülőteret üzemeltető Fraport Greece jelentősen megemelte a díjakat - közölte az ír diszkont légitársaság kereskedelmi igazgatója.
Jason McGuinness kereskedelmi igazgató athéni sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy nem történt előrelépés a tárgyalásokon a Fraporttal, amely több görög repülőtéren is emelte a díjakat. A Ryanair szerint a görögországi repülőtéri díjak már 66 százalékkal haladják meg a koronavírus-járvány előtti szintet.
A Ryanair három, Szalonikiben állomásoztatott repülőgépet von ki a városból, ami a téli időszakban 500 ezer ülőhely és tíz útvonal megszüntetését jelenti. Emellett az athéni repülőtéren is csökkenti kapacitását, így Görögország egészében összesen 700 ezer ülőhely és 12 útvonal szűnik meg.
McGuinness közölte azt is, hogy a Chania és Heraklion repülőtereken az alacsony forgalmú időszakban felfüggesztik a működést. A felszabaduló repülőgépeket Albániába, Olaszországba és Svédországba csoportosítják át, ahol - szavai szerint - a repülőterek továbbadták a kormányok által biztosított légiközlekedési adókedvezményeket, ami kedvez a turizmusnak és a foglalkoztatásnak.
A Ryanair szerint a szaloniki bázis bezárása "pusztító hatással" lehet a repülőtérre nézve, mivel tavaly a nemzetközi kapacitás 90 százalékát a légitársaság biztosította. A helyi önkormányzati vezetők és a görög sajtó már korábban is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a döntés kedvezőtlenül érintheti a turizmust és a munkahelyeket.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Ryanair jelenleg 95 európai bázist üzemeltet. A társaság áprilisban már bejelentette berlini bázisának bezárását is a növekvő díjak és adóterhek miatt.
A Pénzcentrum 2026. május 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Május 8-án ismét megrendezik a Magyar Fagylalt Napját, az eseményhez csatlakozó cukrászdák és fagyizók országszerte féláron adják a gombócot. Van azonban néhány szabály, amiről nem...
Rekordot döntöttek, mégis zuhannak a részvények: ilyen pusztítást végez egy háborús konfliktus a világ legnagyobb utazási óriásainál
A közel-keleti konfliktus érezhetően visszaveti az utazási keresletet: az Airbnb és az Expedia egyre több lemondással és útvonal-megszakítással szembesül.
Budapest főtájépítésze szerint a közelgő nyár minden eddiginél pusztítóbb lehet a fővárosban.
A Pénzcentrum 2026. május 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Váratlan döntést hozott az egyik legnagyobb hazai utazási iroda: mi vár azokra, akik náluk fizettek be?
A nyári szezon zavartalanul elindult, a charterjáratok menetrend szerint közlekednek, és jelenleg sem ellátási probléma, sem kerozinhiány nem fenyegeti az utazásokat.
Minden harmadik kerékpáros bevallotta: már volt komoly konfliktusa az utakon, de a biciklisek sem ártatlanok
Tavasztól őszig a magyarok egyharmada heti rendszerességgel kerékpározik, ötöde pedig még télen is ennyit biciklizik
Már látszik a fordulat, brutális esőzés csap le Magyarországra: történelmi mennyiségű csapadék jöhet
Az elmúlt hetek szárazsága és fagyveszélye után a következő napokban az egyik legcsapadékosabb időjárási helyzet alakul ki Magyarország felett
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
Spanyolország ma már nemcsak a turisták paradicsoma, hanem az egyik legvonzóbb európai célpont országelhagyóknak.
Aggasztó adatok láttak napvilágot a Balatonról: a kutatók most figyelmeztetnek, mielőtt túl késő lenne
A balatoni hajózás során keletkező szennyvíz megfelelő kezelését és a vegyszerhasználat radikális csökkentését szorgalmazzák a környezetszennyezés csökkentése érdekében.
Váratlan razzia a fővárosi járatokon: több mint 80 ezer embert ellenőriztek, nem csak a bliccelőkre csaptak le
Több mint 81 ezer utast ellenőriztek a rendőrséggel összehangolt szokásos akció keretében a főváros forgalmas tömegközlekedési járatain áprilisban.
A belvárosi apartmanokért akár több millió forintot is elkérnek két éjszakára a budapesti BL-döntő hétvégéjén.
A Pénzcentrum 2026. május 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadták a figyelmeztetést az egész országra: brutális zivatarok érkeznek, de ez mentheti meg a kiszáradt földeket
Csütörtökön zivatarok és záporok teszik csapadékossá az időjárást, emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.
Osztrák autópálya-matrica 2026: hol lehet megvenni, mennyibe kerül és hol ingyenes az autópálya Ausztriában?
Ausztriába készülsz autóval? Mutatjuk a 2026-os osztrák útdíjakat, az ingyenes szakaszokat, és hogy mire kell figyelni az online matrica vásárlásakor!
Végre megnyílnak az égi csatornák Magyarország felett: jön a hidegfront, de kiderült a keserű igazság a megváltónak hitt esőről
A jelenlegi előrejelzések alapján az aszályhelyzet enyhülése továbbra is bizonytalan.
A Wizz Air új, közvetlen járatot indít Budapest és Ankara között, amellyel a török főváros most először válik átszállás nélkül elérhetővé Magyarországról.
Eltűntek a turisták, bedőlt a gazdaság: a parajdi sóbánya katasztrófája után máig nem állt talpra a térség
Egy év telt el azóta, hogy a parajdi sóbányát lezárták, miután a Korond-patak áradása betört a tárnákba.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n