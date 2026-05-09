Bristol, Somerset, Egyesült Királyság - 2009. június 15.: A RyanAir Irish Budget Airlines Boeing 737-400 típusú repülőgépe indul a bristoli repülőtérről, Egyesült Királyság
Utazás

Csapás a turistáknak: tömegével szünteti meg járatait a népszerű nyaralóországban a fapados légitársaság

Pénzcentrum
2026. május 9. 13:28

A Ryanair a téli menetrendi időszaktól bezárja bázisát a görögországi Szaloniki repülőterén, és csökkenti a városba irányuló, illetve onnan induló járatok számát, miután a repülőteret üzemeltető Fraport Greece jelentősen megemelte a díjakat - közölte az ír diszkont légitársaság kereskedelmi igazgatója.

Jason McGuinness kereskedelmi igazgató athéni sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy nem történt előrelépés a tárgyalásokon a Fraporttal, amely több görög repülőtéren is emelte a díjakat. A Ryanair szerint a görögországi repülőtéri díjak már 66 százalékkal haladják meg a koronavírus-járvány előtti szintet.

A Ryanair három, Szalonikiben állomásoztatott repülőgépet von ki a városból, ami a téli időszakban 500 ezer ülőhely és tíz útvonal megszüntetését jelenti. Emellett az athéni repülőtéren is csökkenti kapacitását, így Görögország egészében összesen 700 ezer ülőhely és 12 útvonal szűnik meg.

McGuinness közölte azt is, hogy a Chania és Heraklion repülőtereken az alacsony forgalmú időszakban felfüggesztik a működést. A felszabaduló repülőgépeket Albániába, Olaszországba és Svédországba csoportosítják át, ahol - szavai szerint - a repülőterek továbbadták a kormányok által biztosított légiközlekedési adókedvezményeket, ami kedvez a turizmusnak és a foglalkoztatásnak.

A Ryanair szerint a szaloniki bázis bezárása "pusztító hatással" lehet a repülőtérre nézve, mivel tavaly a nemzetközi kapacitás 90 százalékát a légitársaság biztosította. A helyi önkormányzati vezetők és a görög sajtó már korábban is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a döntés kedvezőtlenül érintheti a turizmust és a munkahelyeket.

A Ryanair jelenleg 95 európai bázist üzemeltet. A társaság áprilisban már bejelentette berlini bázisának bezárását is a növekvő díjak és adóterhek miatt.
