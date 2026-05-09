Csapás a turistáknak: tömegével szünteti meg járatait a népszerű nyaralóországban a fapados légitársaság

A Ryanair a téli menetrendi időszaktól bezárja bázisát a görögországi Szaloniki repülőterén, és csökkenti a városba irányuló, illetve onnan induló járatok számát, miután a repülőteret üzemeltető Fraport Greece jelentősen megemelte a díjakat - közölte az ír diszkont légitársaság kereskedelmi igazgatója.

Jason McGuinness kereskedelmi igazgató athéni sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy nem történt előrelépés a tárgyalásokon a Fraporttal, amely több görög repülőtéren is emelte a díjakat. A Ryanair szerint a görögországi repülőtéri díjak már 66 százalékkal haladják meg a koronavírus-járvány előtti szintet.

A Ryanair három, Szalonikiben állomásoztatott repülőgépet von ki a városból, ami a téli időszakban 500 ezer ülőhely és tíz útvonal megszüntetését jelenti. Emellett az athéni repülőtéren is csökkenti kapacitását, így Görögország egészében összesen 700 ezer ülőhely és 12 útvonal szűnik meg.

McGuinness közölte azt is, hogy a Chania és Heraklion repülőtereken az alacsony forgalmú időszakban felfüggesztik a működést. A felszabaduló repülőgépeket Albániába, Olaszországba és Svédországba csoportosítják át, ahol - szavai szerint - a repülőterek továbbadták a kormányok által biztosított légiközlekedési adókedvezményeket, ami kedvez a turizmusnak és a foglalkoztatásnak.

A Ryanair szerint a szaloniki bázis bezárása "pusztító hatással" lehet a repülőtérre nézve, mivel tavaly a nemzetközi kapacitás 90 százalékát a légitársaság biztosította. A helyi önkormányzati vezetők és a görög sajtó már korábban is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a döntés kedvezőtlenül érintheti a turizmust és a munkahelyeket.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Ryanair jelenleg 95 európai bázist üzemeltet. A társaság áprilisban már bejelentette berlini bázisának bezárását is a növekvő díjak és adóterhek miatt.