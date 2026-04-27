Vége az olcsó nyaralásoknak: radikális tiltást vezet be a magyarok kedvenc szigetországa

Málta és Gozo 2026-tól teljesen új turisztikai szabályozásra áll át, miután az elmúlt években látványosan megbillent a szigetek fenntarthatósága: a túlterhelt infrastruktúra, a kaotikus közlekedés, a szemétproblémák és a csótányinvázió sok utazó számára már 2024-ben is rémálommá tették a nyaralást. A kormány most radikális lépésekkel próbálja megfékezni a tömegturizmus negatív hatásait: korlátozzák az alacsony kategóriás szállásfejlesztéseket, szigorítják a rövid távú lakáskiadást, és a minőségi, magasabb hozzáadott értékű turizmus felé terelik az egész ágazatot.

Málta az elmúlt években egyre súlyosabb turisztikai problémákkal szembesült: a túlterhelt tömegközlekedés, a zsúfoltság, a közterületeken felhalmozódó szemét és a csótányinvázió mind hozzájárultak ahhoz, hogy a sziget sok magyar utazó számára csalódást okozott. A helyiek és a hosszabb távon ott élők szerint a sziget infrastruktúrája egyszerűen nem bírja el a turisták és a bevándorló munkaerő tömegét, miközben az ingatlanárak elszálltak, a közlekedés kiszámíthatatlan, és a szolgáltatások minősége erősen ingadozó. A korábbi beszámolók alapján egyértelművé vált: a máltai turizmus fenntarthatósága megingott, és a sziget már nem tudta kezelni a tömegturizmusból fakadó terhelést.

Jó hír az utazónak, hogy egy friss közlemény szerint Málta és Gozo turisztikai szektora jelentős átalakulás előtt áll: 2026 júniusától új szabályozás lép életbe, amely alapjaiban formálja át a szállásfejlesztések és a rövidtávú lakáskiadás működési kereteit. Az új előírások célja, hogy tovább emeljék a turisztikai kínálat színvonalát, miközben a helyi közösségek érdekeit is szem előtt tartják.

Az új szabályozás – amely a Malta Travel and Tourism Services Act keretében, jogszabályi értesítő formájában került kihirdetésre – Ian Borg miniszterelnök-helyettes, turisztikai és külügyminiszter szerint a máltai szigetek hosszú távú stratégiai irányváltását szolgálja. „Az intézkedések megszüntetik a szabályozási hiányosságokat, és egy magasabb hozzáadott értéket képviselő turizmus felé terelik az ágazatot, miközben védik a helyi lakosok életminőségét” – fogalmazott a miniszter.

Leállnak az alacsonyabb kategóriás fejlesztések

Az új rendszer értelmében a turisztikai hatóságok a jövőben nem fogadnak be új fejlesztési kérelmeket egy- és kétcsillagos szállodák, all-inclusive üdülőhelyek, turisztikai falvak, valamint a legtöbb hostel esetében. A cél egyértelmű: Málta pozicionálása mint minőségi, élményalapú desztináció.

Ezzel párhuzamosan plafont vezetnek be a szállodafejlesztések esetében is: az új szabályzat életbe lépésté követően kizárólag legfeljebb 200 szobás hotelek kaphatnak engedélyt, és ugyanez a korlát vonatkozik a meglévő szállodák bővítésére vagy újrafejlesztésére is.

A vendégházak esetében maximum 20 szoba engedélyezett, kizárólag Urban Conservation Area (UCA), azaz városképi védelmi területen, védett vagy karakteres építészeti értékkel bíró épületekben. Alapfeltétel, hogy a fejlesztés megőrizze az ingatlan eredeti építészeti örökségét. Új hostel-engedélyt csak oktatási célú szálláshelyek kaphatnak, lakóövezeten belül, legfeljebb 40 férőhellyel.

Jelentős változás, hogy megszűnik az a kivétel, amely eddig lehetővé tette a szállodák számára, hogy a helyi területrendezési szabályokon felül további két emeletet építsenek. Az új szabályozás ezt a lehetőséget teljes egészében megszünteti, beleértve a meglévő szállodák vertikális bővítését is.

Új szálláskategóriák kerülnek bevezetésre: boutique, heritage és diffuso

A jogszabályi változások egyben új lehetőségeket is teremtenek. Először kerülnek be a máltai jogrendbe a boutique hotel és luxury boutique hotel kategóriák, ösztönözve a felsőkategóriás beruházásokat.

Emellett két új szállástípus is megjelenik:

Heritage Hotels: történelmi jelentőségű épületekben működő három-, négy- és ötcsillagos szálláshelyek, amelyek megőrizték jellegzetes örökségi elemeiket.

Diffuso szállások: több, azonos UCA-n belüli átalakított épületben működő hotelek vagy vendégházak, központi főépülettel és közös szolgáltatásokkal.

Szorosabb ellenőrzés a rövidtávú lakáskiadásban is

A reformcsomag kiemelten érinti a short-let, azaz rövidtávú lakáskiadás szektort. Júniustól minden rövid távra kiadott ingatlannak jól látható módon fel kell tüntetnie engedélyszámát, a tulajdonos nevét és telefonszámát az épületen – az információnak a nap 24 órájában elérhetőnek kell lennie.

Társasházi lakások esetén a tulajdonosok kötelesek az engedélyadatokat a közös képviselettel is megosztani. Új szabály a maximum 10 fő befogadására vonatkozó limit, valamint kötelező hulladékgazdálkodási terv benyújtása.

A hatóságok szigorúan lépnek fel az engedély nélküli működtetők ellen: az új jogszabály hároméves eltiltást és további pénzbüntetéseket helyez kilátásba a szabályszegők számára.