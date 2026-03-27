2026. március 27. péntek Hajnalka
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Modern ingázók mozgása a repülőtéren.
Utazás

Elszálltak a nemzetközi repülőjegyárak: egyes útvonalakon 560%-os drágulást mértek márciusban

Pénzcentrum
2026. március 27. 16:44

Brutális áremelkedés rázta meg a nemzetközi légiközlekedést: márciusban egyes Ázsia–Európa útvonalakon több mint 560%-kal ugrottak meg a repülőjegyárak, miután a Perzsa‑öböl térségében kialakult háborús feszültség miatt a légitársaságok kénytelenek voltak hosszabb, kerülő útvonalakat repülni. A Bangkok–Frankfurt és a Hongkong–London járatok ára néhány hét alatt a többszörösére nőtt, és a szakértők szerint egyelőre nem látszik, mikor normalizálódhat a helyzet.

A hosszú távú repülőjegyekre váró utasokat hidegzuhanyként érte a hír: márciusban drámai mértékben megugrottak a jegyárak az Ázsia és Európa közötti főbb útvonalakon. Egyes relációkban több mint ötszörösére nőtt az ár mindössze egy hónap alatt – derül ki az Alton Aviation Consultancy friss elemzéséből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Bloomberg Business által közölt adatok szerint a legnagyobb ugrást a Bangkok–Frankfurt járat produkálta, ahol a februári 474 dolláros átlagár márciusra 2870 dollárra emelkedett. Hasonlóan extrém drágulást mértek a Hongkong–London útvonalon is, ahol a jegyár 503 dollárról 3318 dollárra ugrott.

A közel-keleti háború február végi kitörése pillanatok alatt borította fel a nemzetközi utazási piacot.

A többi vizsgált relációban is jelentős volt az emelkedés: az Amsterdam–Singapore útvonal ára 554 dollárról 1946 dollárra nőtt, a Singapore–London jegyek 598 dollárról 1953 dollárra drágultak, a Sydney–London járat pedig 733 dollárról egészen 3875 dollárig kúszott fel.

A szakértők szerint a hirtelen áremelkedés mögött elsősorban a Perzsa-öböl térségében kialakult háborús feszültség áll. A konfliktus miatt több légitársaság kénytelen volt módosítani útvonalait, elkerülve a veszélyes légtérszakaszokat. A hosszabb repülési idők, a megemelkedett üzemanyagköltségek és a kapacitásszűkülés együtt olyan láncreakciót indított el, amely gyorsan megjelent a jegyárakban is.

A márciusi adatok ráadásul csak március 23-ig tartalmazzák a foglalásokat, így a teljes havi átlag akár még magasabb is lehet. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy amíg a térségben nem stabilizálódik a helyzet, addig nem várható érdemi árcsökkenés a hosszú távú járatok piacán.

 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #árak #repülés #légitársaság #áremelkedés #konfliktus #ázsia #repülőjárat #légiforgalom #háború #Közel-Kelet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:44
16:29
16:13
16:02
15:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 27.
Hiába dönt rekordokat a magyar turizmus: ez égetően hiányzik Budapestről, valamit lépni kell
2026. március 26.
Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá
2026. március 27.
Tarolt a Lidl filléres terméke: méregdrága vetélytársait verte a teszten - egy rossz választásból komoly baj lehet
2026. március 27.
Tényleg a magyar védett árakon a legolcsóbb a tankolás? Csúnya világ jöhet az árstop után: ez mindenkinek fájni fog
2026. március 27.
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 27. péntek
Hajnalka
13. hét
Március 27.
Színházi világnap
Utazás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Retail Banking
általános lakossági banktevékenység gyűjtőneve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
