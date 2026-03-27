Március végén életbe lép a Budapest Airport nyári menetrendje: összesen 160 úti célt és több mint 15 millió ülőhelyet kínál a repülni vágyóknak.
Elszálltak a nemzetközi repülőjegyárak: egyes útvonalakon 560%-os drágulást mértek márciusban
Brutális áremelkedés rázta meg a nemzetközi légiközlekedést: márciusban egyes Ázsia–Európa útvonalakon több mint 560%-kal ugrottak meg a repülőjegyárak, miután a Perzsa‑öböl térségében kialakult háborús feszültség miatt a légitársaságok kénytelenek voltak hosszabb, kerülő útvonalakat repülni. A Bangkok–Frankfurt és a Hongkong–London járatok ára néhány hét alatt a többszörösére nőtt, és a szakértők szerint egyelőre nem látszik, mikor normalizálódhat a helyzet.
A hosszú távú repülőjegyekre váró utasokat hidegzuhanyként érte a hír: márciusban drámai mértékben megugrottak a jegyárak az Ázsia és Európa közötti főbb útvonalakon. Egyes relációkban több mint ötszörösére nőtt az ár mindössze egy hónap alatt – derül ki az Alton Aviation Consultancy friss elemzéséből.
A Bloomberg Business által közölt adatok szerint a legnagyobb ugrást a Bangkok–Frankfurt járat produkálta, ahol a februári 474 dolláros átlagár márciusra 2870 dollárra emelkedett. Hasonlóan extrém drágulást mértek a Hongkong–London útvonalon is, ahol a jegyár 503 dollárról 3318 dollárra ugrott.
A többi vizsgált relációban is jelentős volt az emelkedés: az Amsterdam–Singapore útvonal ára 554 dollárról 1946 dollárra nőtt, a Singapore–London jegyek 598 dollárról 1953 dollárra drágultak, a Sydney–London járat pedig 733 dollárról egészen 3875 dollárig kúszott fel.
A szakértők szerint a hirtelen áremelkedés mögött elsősorban a Perzsa-öböl térségében kialakult háborús feszültség áll. A konfliktus miatt több légitársaság kénytelen volt módosítani útvonalait, elkerülve a veszélyes légtérszakaszokat. A hosszabb repülési idők, a megemelkedett üzemanyagköltségek és a kapacitásszűkülés együtt olyan láncreakciót indított el, amely gyorsan megjelent a jegyárakban is.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A márciusi adatok ráadásul csak március 23-ig tartalmazzák a foglalásokat, így a teljes havi átlag akár még magasabb is lehet. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy amíg a térségben nem stabilizálódik a helyzet, addig nem várható érdemi árcsökkenés a hosszú távú járatok piacán.
Hihetetlen időjárási fordulat tavasz közepén: hirtelen 15 centis hó zúdult erre a hazai kirándulóhelyre + Fotók
Télies meglepetés érte a Soproni‑hegységet: péntek reggelre vastag, tapadós hótakaró borította be a magasabban fekvő részeket.
A magyar turizmus látványos növekedést mutat, de a felszín alatt komoly szerkezeti kérdések feszülnek.
A foglalási ablak átlagosan 10 nappal rövidült tavalyhoz képest.
Itt a megoldás a budapesti tömegközlekedés Achilles-sarkára: a lakosok véleménye alapján vezetik be az új rendszert
Hamarosan átalakul a budapesti éjszakai közösségi közlekedés, folytatódik az éjszakai hálózat megújításának az előkészítése.
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, kedvelt, egzotikus üdülőhelyre indítanak újabb járatot
Tovább bővül a Debrecenből Wizz Air-járattal elérhető városok listája.
Kész, vége! Tényleg elárverezték a debreceni MÁV-épületet: ezért lehetnek katasztrofális következményei a lépésnek
A vasúttársaság azzal indokolja a lépést, hogy az 1969-ben telepített szovjet berendezés mára teljesen elavult.
Egy hónapra leállítja a MÁV a közlekedést ezen a fontos vonalon: így tudja megoldani a közlekedést, aki erre utazna
A munkálatokat a jellegükből adódóan kizárólag a vonatközlekedés teljes szüneteltetése mellett lehet.
Jelentős, helyenként az egy métert is meghaladó havazás várható az Alpokban vasárnapig.
Kényszerleszállást hajtott végre a Wizz Air Jászvásárról Brüsszelbe tartó járata Budapesten.
2026. január–februárban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 4,7, a külföldieké 5,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.
Itt a kemény fordulat az időjárásban: 10-15 centi hó is eshet ma Magyarországon - erre jobb lesz felkészülni
A hatóság arra kér mindenkit, hogy a biztonságos közlekedés érdekében indulás előtt feltétlenül tájékozódjon az aktuális időjárási helyzetről.
Új közbeszerzési eljárást indított a MÁV-csoport az elöregedett HÉV-szerelvények cseréjére.
A Wizz Air innovációs stratégiájába illeszkedő fejlesztés több hónapnyi tesztelés után válik elérhetővé.
Kiderült, hiánypótló reptéri járatot indít a FlixBus Magyarországon: ez lehet a közlekedési fordulat első lépése?
A FlixBus tízéves magyarországi jelenlétének évében új fejezetet nyit: március végétől közvetlen járat indul a Budapest Keleti pályaudvar és a Liszt Ferenc Repülőtér között.
Nem vicc, visszatér a tél Magyarországra: kemény havazás éri el az országot, ekkor csap le az ítéletidő
Csütörtöktől erős lehűlés, havazás és viharos szél várható a Dunántúl nyugati részein és a Bakonyban.
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.