Elszálltak a nemzetközi repülőjegyárak: egyes útvonalakon 560%-os drágulást mértek márciusban

Brutális áremelkedés rázta meg a nemzetközi légiközlekedést: márciusban egyes Ázsia–Európa útvonalakon több mint 560%-kal ugrottak meg a repülőjegyárak, miután a Perzsa‑öböl térségében kialakult háborús feszültség miatt a légitársaságok kénytelenek voltak hosszabb, kerülő útvonalakat repülni. A Bangkok–Frankfurt és a Hongkong–London járatok ára néhány hét alatt a többszörösére nőtt, és a szakértők szerint egyelőre nem látszik, mikor normalizálódhat a helyzet.

A hosszú távú repülőjegyekre váró utasokat hidegzuhanyként érte a hír: márciusban drámai mértékben megugrottak a jegyárak az Ázsia és Európa közötti főbb útvonalakon. Egyes relációkban több mint ötszörösére nőtt az ár mindössze egy hónap alatt – derül ki az Alton Aviation Consultancy friss elemzéséből.

A Bloomberg Business által közölt adatok szerint a legnagyobb ugrást a Bangkok–Frankfurt járat produkálta, ahol a februári 474 dolláros átlagár márciusra 2870 dollárra emelkedett. Hasonlóan extrém drágulást mértek a Hongkong–London útvonalon is, ahol a jegyár 503 dollárról 3318 dollárra ugrott.

A többi vizsgált relációban is jelentős volt az emelkedés: az Amsterdam–Singapore útvonal ára 554 dollárról 1946 dollárra nőtt, a Singapore–London jegyek 598 dollárról 1953 dollárra drágultak, a Sydney–London járat pedig 733 dollárról egészen 3875 dollárig kúszott fel.

A szakértők szerint a hirtelen áremelkedés mögött elsősorban a Perzsa-öböl térségében kialakult háborús feszültség áll. A konfliktus miatt több légitársaság kénytelen volt módosítani útvonalait, elkerülve a veszélyes légtérszakaszokat. A hosszabb repülési idők, a megemelkedett üzemanyagköltségek és a kapacitásszűkülés együtt olyan láncreakciót indított el, amely gyorsan megjelent a jegyárakban is.

A márciusi adatok ráadásul csak március 23-ig tartalmazzák a foglalásokat, így a teljes havi átlag akár még magasabb is lehet. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy amíg a térségben nem stabilizálódik a helyzet, addig nem várható érdemi árcsökkenés a hosszú távú járatok piacán.