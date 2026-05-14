Gyengült csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Négyéves csúcson pörög a forint: kivételes esély nyílt a magyar befektetőknek, de egy dologra nagyon kell figyelni
A kormányváltást követően négyéves csúcsra erősödött a forint. Ez ritka és vonzó vételi lehetőséget teremt a devizabefektetések iránt érdeklődőknek. Mielőtt azonban bárki komolyabb összeget váltana át, érdemes mérlegelni a hazai állampapírok jelentős kamatprémiumát. Szintén fontos figyelembe venni a kilátásba helyezett euróbevezetés árfolyam-stabilizáló hatását is - írja a Portfolio.
Hosszú évtizedek trendszerű forintgyengülése után az elmúlt időszak komoly fordulatot hozott a magyar megtakarítók számára. A szigorú monetáris politika és a dollár globális gyengülése már eleve megtámasztotta a hazai fizetőeszközt. Az igazi áttörést azonban a kormányváltás és az azóta bejelentett új gazdaságpolitikai tervek hozták el. Ennek köszönhetően a forint töretlenül menetel. Az euró árfolyama 350, a dolláré pedig 310 közelében is járt, amire több mint négy éve nem volt példa.
Ez a látványos erősödés ugyanakkor felemás helyzetet teremtett. Egyrészt jelentősen rontja a már meglévő devizaportfóliók forintban számolt hozamát. Hiába dönt például történelmi csúcsokat az amerikai S&P 500 index, vagy teljesít jól a német DAX. A dollárral és az euróval szembeni forinterősödés miatt a hazai befektetők számláján a tényleges nyereség elenyésző lehet, de akár veszteségbe is fordulhat.
Másrészt viszont éppen ez az erős forint kínál most rendkívül kedvező árfolyamot az új devizavásárlásokhoz. Kézenfekvő a gondolat, hogy érdemes lehet jelentősebb összegeket devizába forgatni. Ezzel a befektetők bebiztosíthatják, hogy a forint esetleges későbbi gyengülése önmagában is nyereséget termeljen.
A döntésnél azonban az árfolyamon túl a kamat- és hozamkülönbözetet is szigorúan figyelembe kell venni. Jelenleg a forintalapú befektetések, például a Fix Magyar Állampapír, nagyságrendileg 7 százalék feletti hozamot kínálnak. Ezzel szemben az eurós alternatívák, mint az Euró Magyar Állampapír (EMÁP), csupán 2 százalék felettit. Ez a közel 5 százalékpontos különbség azt jelenti, hogy a devizabefektetés csak akkor érné meg egyéves időtávon, ha az euró árfolyama ez alatt 375 forint fölé emelkedne. Ha a forint ennél kevésbé gyengül, a forintalapú papírok kamatprémiuma bőségesen kompenzálja a befektetőket.
A képet tovább árnyalja az új kormányzat azon deklarált célkitűzése, hogy 2030-ra megteremti az euróbevezetés feltételeit. Egy hiteles konvergenciapálya már önmagában is a forint stabilitása mellett szól. Ez jelentősen csökkenti a devizaárfolyamon elérhető nyereség esélyét. Ha pedig néhány éven belül valóban megtörténik a közös fizetőeszköz bevezetése, a forint és az euró közötti árfolyamkockázat teljesen megszűnik. Amennyiben viszont az euróbevezetési folyamat elakad, a jelenlegi szintek visszatekintve valóban kivételes és rendkívül kedvező belépési pontnak bizonyulhatnak.
