Drámai jóslat érkezett a Balatonról: óriási bajba kerülhetnek a hajósok és a fürdőzők
Jelentősen alacsonyabb vízszinttel vághat neki a nyári szezonnak a Balaton, ami hosszabb távon az ökológiai egyensúlyt és a turizmust is veszélyeztetheti, írja az Időkép.
Az ideálisnál jóval alacsonyabb vízállással kezdheti meg a nyári szezont a Balaton. A siófoki vízmérce adatai szerint a tó vízszintje tíz napja stagnál 90 centiméteren, ami jelentősen elmarad az ilyenkor optimálisnak tekintett értéktől.
A jelenlegi szint több mint 20 centiméterrel alacsonyabb a márciusban ideálisnak tartott, 110–115 centiméteres tartománynál. Szombat reggel is 90 centimétert mutatott a mérce, ahogy az elmúlt napokban folyamatosan.
A vízügyi szakemberek korábban a maximális szabályozási szintet 110-ről 120 centiméterre emelték, hogy a tavaszi időszakban több vizet tarthassanak vissza, ezzel mérsékelve a nyári párolgás hatásait. A mostani alacsony kiinduló szint azonban aggodalomra ad okot a vízkészlet-gazdálkodás szempontjából.
Az elmúlt évek adatai alapján a Balaton vízszintje egyre szélsőségesebben ingadozik. Míg két évvel ezelőtt a magas vízállás miatt parti sétányokat öntött el a víz, idén több strandon már most homokpadok váltak láthatóvá. Ez a változékonyság jól mutatja a klímaváltozás okozta hidrológiai kihívásokat, amikor a rekordmagas vízszinteket rövid időn belül aszályos időszakok követik.
A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a nyári hónapokban a párolgás következtében a tó vízszintje átlagosan 30–40 centiméterrel is csökkenhet. Ha a tavaszi csapadék nem pótolja a hiányt, őszre akár 50–60 centiméter közé is süllyedhet a vízállás.
Ez a szint már nemcsak az ökológiai egyensúlyt veszélyezteti, hanem korlátozásokat tehet szükségessé a balatoni hajózásban és a vitorlázásban is.
