SIÓFOK, MAGYARORSZÁG - JÚLIUS 30. 2016: Hatalmas tömeg a siófoki Aranyparton a Balatonon, Magyarország
HelloVidék

Durván átalakul ez a népszerű balatoni szabadstrand: sokakat felháborít, mi épül a parton + Fotók

HelloVidék
2026. március 20. 14:45

Konditerem a Balaton partján? Siófokon több tízmillió forintból már épül az edzőpark a szabadstrandon. A helyiek körében viszont nem arat osztatlan sikert az ötlet: sokak szerint a nyári hőségben alig lesz használható.

Jelentős fejlesztés zajlik a Siófok egyik népszerű partszakaszán: az Orgona utcai szabadstrandon edzőpark, street workout pálya és játszótér is épül. A beruházás célja, hogy a terület ne csak fürdőzésre, hanem aktív kikapcsolódásra is alkalmas legyen - írta a Sonline.hu

A mintegy 4500 négyzetméteres partszakasz átalakítása 57,6 millió forintos pályázati forrásból valósul meg – közölte a város önkormányzata. A fejlesztés második ütemében olyan funkciókat hoznak létre, amelyekkel a szabadstrand sportos közösségi térré válhat. A beruházás egyik központi eleme

  • egy hat gépből álló kültéri edzőpark, ahol többek között guggoló-, fekvenyomó-, lehúzó- és lábtoló eszközök állnak majd rendelkezésre. 
  • A sportolási lehetőségeket egy gumiburkolatú street workout pálya is bővíti, ahol saját testsúlyos gyakorlatokhoz szükséges eszközöket – például húzódzkodókat és haspadokat – telepítenek.
  • A fejlesztés a családokra is gondol: a kisebbeket kéttornyos játszóvár és rugós játékok várják majd.

A környezet rendezése szintén része a projektnek. A meglévő fákat megtartják, a területet parkosítják, és mintegy 4200 négyzetméteren új gyepet telepítenek. Emellett napelemes okospadok, hagyományos ülőhelyek és szelektív hulladékgyűjtők is helyet kapnak, a kutyások számára pedig külön gyűjtőedényeket helyeznek ki. A kényelmet szolgálják az új, több rekeszes értékmegőrző szekrények is, amelyek biztonságos tárolási lehetőséget kínálnak a strandolóknak.

Az Orgona utcai partszakasz fejlesztése nem most kezdődött: az első ütem még 2025-ben valósult meg, akkor egy 135 méteres sétány, parkolók, járdák és négyévszakos illemhelyek épültek ki, mintegy 110 millió forintos TOP-PLUSZ támogatásból.

A fejlesztés ugyanakkor nem aratott osztatlan sikert a helyiek körében

A közösségi médiában több kritikus hangvételű hozzászólás is megjelent, egyesek például azt kérdőjelezik meg, mennyire lesz kihasználható a kültéri edzőpark a nyári hőségben. Egy Facebook-bejegyzésben így fogalmazott egy hozzászóló: „Ez valami rossz vicc? Ki fogja használni ezt 35–40 fokban nyáron? Az év nagy részében pedig üresen áll majd. Egy szabadstrandon inkább a fürdőzőknek kellene helyet biztosítani.”

Mások a korábbi tapasztalatokra hivatkozva fogalmaztak meg kritikát. Volt, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a hasonló, árnyék nélküli játszóterek a nyári időszakban gyakran túlmelegszenek: „A siófoki szabadstrandon is alig használható a játszótér a nagy melegben, mert nincs árnyékolás” – írta egy kommentelő. De az elrendezést is többen kifogásolták. Egy hozzászóló szerint sem a játszótér, sem a kondigépek nem árnyékos területre kerültek, ami a nyári időszakban komoly problémát jelenthet. Emellett azt is sérelmezte, hogy az edzőeszközöket a partszakasz középső részén, hosszan elnyúlva helyezték el, ami szerinte csökkenti a strandolók számára elérhető teret, és részben a balatoni panorámát is kitakarhatja.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
Pénzcentrum
Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
A világ egyik legbiztonságosabb, legolcsóbb országa, itt van egy köpésre, mégis alig ismerik a magyarok
Fordult a kocka a magyar lakáspiacon: teljesen átírták terveiket a spekulánsok, kinek áll most a zászló?
Rémálom vár a hobbikertészekre a 2026-os konyhakert-szezonban: egyetlen év alatt duplájára nőtt a vetőmagok ára
1
2 hete
Így készül a szegények rántott húsa: ettől omlós és szaftos a vasi pecsenye
2
1 hete
Sokkoló farkastámadás Miskolc közelében: két áldozat is van – fotók a helyszínről
3
5 napja
Elképesztő tulipánkert nyílik Pesttől másfél órányira: hamarosan 60 ezer virág közt sétálhatunk
4
1 hete
Vége a bezárásnak: 5 év után újra megnyithat a Balaton egyik legnépszerűbb élményfürdője
5
1 hete
Erre sokan vártak: hamarosan újra nyit a Balaton egyik népszerű termelői piaca és vására
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 20. 15:09
Meghalt a legendás akciófilmsztár, Chuck Norris
Pénzcentrum  |  2026. március 20. 14:31
Ijesztően hiteles csalás terjed, rengetegen kapnak ilyen SMS-t: nehogy bedőlj, kifosztanak
Agrárszektor  |  2026. március 20. 14:31
Durva meglepetés érheti a magyar kerttulajdonosokat: ez rémálom lehet