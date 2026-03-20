Durván átalakul ez a népszerű balatoni szabadstrand: sokakat felháborít, mi épül a parton + Fotók
Konditerem a Balaton partján? Siófokon több tízmillió forintból már épül az edzőpark a szabadstrandon. A helyiek körében viszont nem arat osztatlan sikert az ötlet: sokak szerint a nyári hőségben alig lesz használható.
Jelentős fejlesztés zajlik a Siófok egyik népszerű partszakaszán: az Orgona utcai szabadstrandon edzőpark, street workout pálya és játszótér is épül. A beruházás célja, hogy a terület ne csak fürdőzésre, hanem aktív kikapcsolódásra is alkalmas legyen - írta a Sonline.hu.
A mintegy 4500 négyzetméteres partszakasz átalakítása 57,6 millió forintos pályázati forrásból valósul meg – közölte a város önkormányzata. A fejlesztés második ütemében olyan funkciókat hoznak létre, amelyekkel a szabadstrand sportos közösségi térré válhat. A beruházás egyik központi eleme
- egy hat gépből álló kültéri edzőpark, ahol többek között guggoló-, fekvenyomó-, lehúzó- és lábtoló eszközök állnak majd rendelkezésre.
- A sportolási lehetőségeket egy gumiburkolatú street workout pálya is bővíti, ahol saját testsúlyos gyakorlatokhoz szükséges eszközöket – például húzódzkodókat és haspadokat – telepítenek.
- A fejlesztés a családokra is gondol: a kisebbeket kéttornyos játszóvár és rugós játékok várják majd.
A környezet rendezése szintén része a projektnek. A meglévő fákat megtartják, a területet parkosítják, és mintegy 4200 négyzetméteren új gyepet telepítenek. Emellett napelemes okospadok, hagyományos ülőhelyek és szelektív hulladékgyűjtők is helyet kapnak, a kutyások számára pedig külön gyűjtőedényeket helyeznek ki. A kényelmet szolgálják az új, több rekeszes értékmegőrző szekrények is, amelyek biztonságos tárolási lehetőséget kínálnak a strandolóknak.
Az Orgona utcai partszakasz fejlesztése nem most kezdődött: az első ütem még 2025-ben valósult meg, akkor egy 135 méteres sétány, parkolók, járdák és négyévszakos illemhelyek épültek ki, mintegy 110 millió forintos TOP-PLUSZ támogatásból.
A fejlesztés ugyanakkor nem aratott osztatlan sikert a helyiek körében
A közösségi médiában több kritikus hangvételű hozzászólás is megjelent, egyesek például azt kérdőjelezik meg, mennyire lesz kihasználható a kültéri edzőpark a nyári hőségben. Egy Facebook-bejegyzésben így fogalmazott egy hozzászóló: „Ez valami rossz vicc? Ki fogja használni ezt 35–40 fokban nyáron? Az év nagy részében pedig üresen áll majd. Egy szabadstrandon inkább a fürdőzőknek kellene helyet biztosítani.”
Mások a korábbi tapasztalatokra hivatkozva fogalmaztak meg kritikát. Volt, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a hasonló, árnyék nélküli játszóterek a nyári időszakban gyakran túlmelegszenek: „A siófoki szabadstrandon is alig használható a játszótér a nagy melegben, mert nincs árnyékolás” – írta egy kommentelő. De az elrendezést is többen kifogásolták. Egy hozzászóló szerint sem a játszótér, sem a kondigépek nem árnyékos területre kerültek, ami a nyári időszakban komoly problémát jelenthet. Emellett azt is sérelmezte, hogy az edzőeszközöket a partszakasz középső részén, hosszan elnyúlva helyezték el, ami szerinte csökkenti a strandolók számára elérhető teret, és részben a balatoni panorámát is kitakarhatja.
-
-
-
