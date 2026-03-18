2026. március 18. szerda Sándor, Ede
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nyugodt érzések és pihenés a medencében. Nő élvezi a nyaralást. Szépség- és gyógyfürdőközpont, wellness és jólét, vízi kezelés.
HelloVidék

Hosszú évek után újranyit a Balaton kedvelt élményfürdője: abszurd titkot rejtenek a medencék

HelloVidék
2026. március 18. 10:15

Hosszú évek után újra megnyit a siófoki élményfürdő – de nem ez az igazi szenzáció. A háttérben egy különleges, már-már abszurd logisztikai megoldás áll: a Balatonnál továbbra sincs saját termálvíz, így egy közeli településről „hozzák” a gyógyító erejű vizet. A kérdés csak az: mennyire számít így még gyógyvíznek?

Új fejezet kezdődik Siófokon: a felújított Galerius Fürdő a tervek szerint 2026 tavaszán újra megnyitja kapuit, és a vendégek ismét élvezhetik a termálvizes medencéket is - de erről a HelloVidék a közelmúltban itt írt. Csakhogy a Balaton partján továbbra sincs saját termálforrás – ezért marad a régi, különleges megoldás.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fürdő ugyanis a közel 15–18 kilométerre fekvő Nagyberényből szerzi be a termálvizet, amelyet nem csővezetéken, hanem tartálykocsikkal szállítanak Siófokra. A Galerius már a bezárása előtt is így működött: két medencét töltöttek fel a nagyberényi termálvízzel. Ez azért számított különlegességnek, mert a balatoni településeken geológiai okokból rendkívül nehéz termálvizet találni - írta a Termálonline. A mostani felújítás – amely több milliárd forintos beruházás – ezt a rendszert nem szünteti meg. Sőt, a termálvíz továbbra is kiemelt turisztikai vonzerő marad a fürdő kínálatában.

Van egy csavar: már nem „gyógyvíz”

A történet azonban itt válik igazán érdekessé. Bár a nagyberényi víz hivatalosan gyógyvíz-minősítést kapott még a ’90-es években, Siófokon már nem nevezhetik így. Ennek oka meglepően prózai: a jogszabályok szerint ha a víz nem közvetlenül a forrásból, hanem például tartálykocsin keresztül jut el a medencébe, akkor elveszíti a „gyógyvíz” megnevezést – még akkor is, ha az összetétele változatlan.

A szakemberek szerint ennek ellenére is ragaszkodnak a nagyberényi vízhez, mert a vendégek számára komoly vonzerőt jelent. A több mint ezer méter mélyről feltörő víz összetétele alapján mozgásszervi, bőrgyógyászati és egyéb problémák kezelésére is alkalmas lehet. A siófoki fürdő tehát egy különös kompromisszumra épít: nincs saját termálkút, de van termálélmény – még ha az szó szerint „hozott anyagból” is érkezik.
 
 
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #felújítás #víz #turizmus #fürdő #beruházás #gyógyfürdő #siófok #logisztika #fürdők #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:43
10:34
10:30
10:15
10:02
Pénzcentrum
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Tömegek mondják le a nyaralásukat a szezon előtt: kiderült, mi áll a háttérben
Hiába a rengeteg autó, kiderült az igazság: teljesen más a magyar valóság, mint az EU-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 18. szerda
Sándor, Ede
12. hét
Március 18.
Az újrahasznosítás világnapja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Így készül a szegények rántott húsa: ettől omlós és szaftos a vasi pecsenye
2
6 napja
Sokkoló farkastámadás Miskolc közelében: két áldozat is van – fotók a helyszínről
3
3 hete
Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon
4
3 napja
Elképesztő tulipánkert nyílik Pesttől másfél órányira: hamarosan 60 ezer virág közt sétálhatunk
5
1 hete
Vége a bezárásnak: 5 év után újra megnyithat a Balaton egyik legnépszerűbb élményfürdője
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyon
Vagyonon vagyoni, értékű jogok és kötelezettségek összességét értjük.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 10:34
Egyre több magyar keresne pénzt ilyen fusimunkákkal: teljesen legális, főállás mellé is bevállalják
Pénzcentrum  |  2026. március 18. 10:30
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Agrárszektor  |  2026. március 18. 08:59
Ha ezt meglépik, komoly változásra készülhetnek a gazdák: erről jó tudni