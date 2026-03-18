Hosszú évek után újranyit a Balaton kedvelt élményfürdője: abszurd titkot rejtenek a medencék

Hosszú évek után újra megnyit a siófoki élményfürdő – de nem ez az igazi szenzáció. A háttérben egy különleges, már-már abszurd logisztikai megoldás áll: a Balatonnál továbbra sincs saját termálvíz, így egy közeli településről „hozzák” a gyógyító erejű vizet. A kérdés csak az: mennyire számít így még gyógyvíznek?

Új fejezet kezdődik Siófokon: a felújított Galerius Fürdő a tervek szerint 2026 tavaszán újra megnyitja kapuit, és a vendégek ismét élvezhetik a termálvizes medencéket is - de erről a HelloVidék a közelmúltban itt írt. Csakhogy a Balaton partján továbbra sincs saját termálforrás – ezért marad a régi, különleges megoldás.

A fürdő ugyanis a közel 15–18 kilométerre fekvő Nagyberényből szerzi be a termálvizet, amelyet nem csővezetéken, hanem tartálykocsikkal szállítanak Siófokra. A Galerius már a bezárása előtt is így működött: két medencét töltöttek fel a nagyberényi termálvízzel. Ez azért számított különlegességnek, mert a balatoni településeken geológiai okokból rendkívül nehéz termálvizet találni - írta a Termálonline. A mostani felújítás – amely több milliárd forintos beruházás – ezt a rendszert nem szünteti meg. Sőt, a termálvíz továbbra is kiemelt turisztikai vonzerő marad a fürdő kínálatában.

Van egy csavar: már nem „gyógyvíz”

A történet azonban itt válik igazán érdekessé. Bár a nagyberényi víz hivatalosan gyógyvíz-minősítést kapott még a ’90-es években, Siófokon már nem nevezhetik így. Ennek oka meglepően prózai: a jogszabályok szerint ha a víz nem közvetlenül a forrásból, hanem például tartálykocsin keresztül jut el a medencébe, akkor elveszíti a „gyógyvíz” megnevezést – még akkor is, ha az összetétele változatlan.

A szakemberek szerint ennek ellenére is ragaszkodnak a nagyberényi vízhez, mert a vendégek számára komoly vonzerőt jelent. A több mint ezer méter mélyről feltörő víz összetétele alapján mozgásszervi, bőrgyógyászati és egyéb problémák kezelésére is alkalmas lehet. A siófoki fürdő tehát egy különös kompromisszumra épít: nincs saját termálkút, de van termálélmény – még ha az szó szerint „hozott anyagból” is érkezik.



