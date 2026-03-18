Leesik az állad, mekkora pontyot akasztottak a Balatonnál: ez a ritka trükk hozta el a hatalmas zsákmányt + Fotó

Egy Facebook-posztból indult, aztán pillanatok alatt felrobbantotta a netet: elképesztő fogás történt a Balatonon. A horgász olyan távolságból akasztott halat, amire még a rutinos pecások is csak felkapják a fejüket – és a zsákmány sem volt kicsi.

Rendkívüli fogásról számolt be a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. Facebook-oldala: egy horgász mintegy 450 méterre a parttól akasztott meg egy kapitális pontyot a Balatonon. A beszámoló szerint Schiff Márton Balatonfenyves térségében horgászott, amikor horogra csalt egy 23,6 kilogrammos tőpontyot. A hal egy nagyméretű, 28 milliméteres, sárgabarack–joghurt ízesítésű bojlit vett fel, a fárasztás pedig komoly kihívást jelentett, mire végül sikerült partra segíteni.

A történet a közösségi médiában kezdett terjedni: a horgászszervezet Facebook-bejegyzése gyorsan sokakhoz eljutott, nem véletlenül. A 450 méteres távolság ugyanis még a modern bojlis technikák mellett is ritkaságnak számít.

A módszer lényege, hogy a szereléket nem dobják, hanem csónakkal vagy etetőhajóval juttatják be a vízbe, akár több száz méterre a parttól. Ez lehetővé teszi, hogy a horgászok olyan helyeket érjenek el, ahol a nagyobb, óvatosabb halak tartózkodnak – és úgy tűnik, most be is jött a stratégia.

A kapitális pontyról természetesen fotók is készültek, majd a halat visszaengedték a Balatonba. A szakemberek szerint az ilyen fogások jól mutatják, hogy a szezon indulásával egyre aktívabbá válnak a halak: a víz hőmérséklete már elérte a 8 Celsius-fokot, ami kedvez a horgászatnak.