Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 23.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. december 23.

Névnap

Viktória

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 388.55 Ft

CHF: 417.65 Ft

GBP: 445.07 Ft

USD: 330.02 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 35450 Ft

MOL: 2888 Ft

RICHTER: 9670 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.24: Döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, csupán északkeleten lehetnek szakadozások, vékonyodások a felhőzetben és bukkanhat elő a nap. Csapadékzóna húzódik az ország fölé, az északkeleti tájakat leszámítva többfelé kell csapadékra készülni. Eleinte esőre lehet számítani, melyet előbb a hegyekben, majd napközben - nyugat felé haladva növekvő eséllyel - síkvidéken is havas eső, havazás válthat fel. Az északkeleti, keleti szél egyre nagyobb területen megélénkül, északkeleten meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1, +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.

2025.12.25: Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de északkeleten szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. Estétől arrafelé ki is derülhet az ég. Hazánk délnyugati felén továbbra is számítani lehet egyre gyengülő intenzitású csapadékra, melynek halmazállapota nyugat felé növekvő eséllyel ígérkezik havas esőnek, havazásnak. Az északkeleti, északi szél fokozatosan veszít erejéből, de helyenként még élénk, északkeleten kezdetben erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2, +4 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti tájakon ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +8 fok között alakul, nyugaton lesz a hidegebb, keleten pedig melegebb az idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás továbbra sem lesz, viszont az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma, ez pedig kedvez a kórokozók szaporodásának, így a fertőző betegségek terjedésének. (2025.12.23)

Akciók

