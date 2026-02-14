Ha unjuk a szalagos fánkot, itt az idő, hogy kipróbáljuk a herőcét! Ti kóstoltátok? Más néven forgács- vagy csörögefánk – így biztosan ismerősebb. Most nagyanyám...
Újranyit Budapest ikonikus étterme: sejtelmesen közölték, hol lesz az új hely
2024 őszén bezárt a Madách téren, most azonban visszatér a Keksz. A népszerű budapesti étterem egy sejtelmes Facebook-posztban jelentette be, hogy Budán újranyit. Igaz, a részleteket egyelőre homály fedi.
A Keksz 2024 október 6-án zárta be kapuit a Madách téren. Akkor azt írták, nem végleg búcsúznak, de most egy időre elköszönnek. A hely 2012. január 12-én nyitott meg a belváros szívében azzal a céllal, hogy megfizethető, otthonos találkozóhelyet teremtsen a városban. Olyan helyet, ahova mindenki haza járhat.
Most úgy tűnik, valóban csak átmeneti volt a csend. A budai újranyitás híre sokak számára lehet nosztalgikus visszatérés.
Igaz, a konkrétumokra még várni kell.
Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal alacsonyabb értékek a legtovább felhős tájakon valószínűek.
Az idei január az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt Magyarországon – közölte a HungaroMet Zrt. friss elemzésében.
Az előrejelzések szerint a hőmérséklet a pénteki, akár 16 fokos csúcsértékek után vasárnapra helyenként mínusz 3 fokig is visszaeshet.
A rendeletből kiderült, hogy a támogatás csak a 11 kategória közül csak a szigorúan meghatározott „étterem” üzlettípusra vonatkozik.
A pilóták és a légiutas-kísérők országos sztrájkja miatt számos budapesti és debreceni járatot töröltek
A hajnali pára és ködfoltok fokozatosan feloszlanak, így napközben javulnak a látási viszonyok.
Hírünk a világban: magyar turista rongált meg egy 5000 éves templomot Máltán, börtönbüntetés lehet a vége
A rongáló komoly büntetésre számíthat, az ilyen eseteket nagyon komolyan veszik a helyi hatóságok: 2023-ban egy olasz férfit börtönbüntetésre és kemény pénzbírságra ítéltek ugyanezért.
A Lufthansa német légitársasággal utazóknak csütörtökön járattörlésekkel és késedelmekkel kell számolniuk.
Miközben az ország túlnyomó részén eső várható, a főváros térségében és az Északi-középhegységben akár havazhat is.
A 33. Turizmus Évadnyitó Gálán Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke 12+1 pontban vázolta fel, milyen feladatok várnak a döntéshozókra a következő években.
Kiderítették, a magyarok többsége hova utazna el szívesen télen: nem kis meglepetést hozott az eredmény
A mesterséges intelligencia a téli sportokhoz kapcsolódó vásárlásokban is megjelent.
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
Érdekesség, hogy a Ryanair nemcsak a budapesti, hanem a Wizz Air Gdansk-Dubrovnik útvonalára is ráindított júniustól.
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
