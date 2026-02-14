Újranyit Budapest ikonikus étterme: sejtelmesen közölték, hol lesz az új hely

2024 őszén bezárt a Madách téren, most azonban visszatér a Keksz. A népszerű budapesti étterem egy sejtelmes Facebook-posztban jelentette be, hogy Budán újranyit. Igaz, a részleteket egyelőre homály fedi.

A Keksz 2024 október 6-án zárta be kapuit a Madách téren. Akkor azt írták, nem végleg búcsúznak, de most egy időre elköszönnek. A hely 2012. január 12-én nyitott meg a belváros szívében azzal a céllal, hogy megfizethető, otthonos találkozóhelyet teremtsen a városban. Olyan helyet, ahova mindenki haza járhat.

Most úgy tűnik, valóban csak átmeneti volt a csend. A budai újranyitás híre sokak számára lehet nosztalgikus visszatérés.

Igaz, a konkrétumokra még várni kell.