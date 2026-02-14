2026. február 14. szombat Bálint, Valentin
13 °C Budapest
Székek az asztalokon egy étteremben, amelyet be kellett zárni a COVID-19 járvány megfékezése miatt elrendelt zárlat alatt, Cambridge, Egyesült Királyság
Utazás

Újranyit Budapest ikonikus étterme: sejtelmesen közölték, hol lesz az új hely

Pénzcentrum
2026. február 14. 11:01

2024 őszén bezárt a Madách téren, most azonban visszatér a Keksz. A népszerű budapesti étterem egy sejtelmes Facebook-posztban jelentette be, hogy Budán újranyit. Igaz, a részleteket egyelőre homály fedi.

Újra kinyit Budán a Keksz. A népszerű étterem egy sejtelmes Facebook-posztban jelezte, hogy visszatér, de a részleteket egyelőre nem árulták el.

A Keksz 2024 október 6-án zárta be kapuit a Madách téren. Akkor azt írták, nem végleg búcsúznak, de most egy időre elköszönnek. A hely 2012. január 12-én nyitott meg a belváros szívében azzal a céllal, hogy megfizethető, otthonos találkozóhelyet teremtsen a városban. Olyan helyet, ahova mindenki haza járhat.

Most úgy tűnik, valóban csak átmeneti volt a csend. A budai újranyitás híre sokak számára lehet nosztalgikus visszatérés.

Igaz, a konkrétumokra még várni kell.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #étterem #Budapest #facebook #vendéglátás #gasztronómia #gasztro #nyitás #belváros #éttermek #budapesti

