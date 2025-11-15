2025. november 15. szombat Albert, Lipót
8 °C Budapest
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 15.)
Utazás

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 15.)

Pénzcentrum
2025. november 15. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. november 15., szombat.

Névnap

Albert, Lipót

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.43 Ft
CHF: 416.66 Ft
GBP: 435.62 Ft
USD: 330.82 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. november 14.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 46. héten emelkedő számsorrendben a következők:
3, 5, 20, 30, 37

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 8 db
4-es találat: 37 db
3+2 találat: 22 db
3+1 találat: 585 db
2+2 találat: 382 db
3-as találat: 1768 db
1+2 találat: 1900 db
2+1 találat: 8530 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 32170 Ft
MOL: 3046 Ft
RICHTER: 9725 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.11.16: Dél felől felszakadozik, csökken a felhőzet, de az Északi-középhegység tágabb térségében még estig tarthatja magát a köd, illetve a rétegfelhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A déli, délnyugati szelet a déli országrészben élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalban 3, 10 fok várható. Kora délután a tartósan borult, párás területeken 6, 12, a naposabb részeken 13, 20 fokra van kilátás.

2025.11.17: Északon, északnyugaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, másutt szakadozottabb felhőzet valószínű. Sokfelé várható eső, zápor, akár zivatar is előfordulhat. Főleg északnyugaton jelentős mennyiség hullhat. Nagy területen megerősödik a déli, délnyugati szél, amely estétől északnyugatira fordul, és ekkor viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5, 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet északnyugaton 10 fok alatt, míg délkeleten, délen még 15, 20 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma, ezért kedvezőbbé válnak a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben. (2025.11.15)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

