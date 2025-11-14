A Puskás stadion környékén vasárnap már 12 órától számos közlekedési változásra, lezárásra kell számítani.
Ki nem találod, hol késnek a legtöbbet a vonatok Európában: nem csoda, hogy titkolják az adatokat
Az európai vasúti közlekedés új korszakát éli, de nem mindenhol gördül ilyen simán a rendszer. Magyarországon különösen nehéz pontos adatokat találni a vonatforgalomról és a késésekről. Miközben Nyugat-Európa országai rekordszintű utasszámokat produkálnak, a hazai vasúti szolgáltatás még küzd az átláthatósággal és a pontossággal. A CHART by Pénzcentrum adatai segítenek megérteni, miért ekkora a különbség Európa két fele között.
A vasúti közlekedés Európa-szerte reneszánszát éli: a fenntarthatóság, a környezettudatosság és a közlekedési hálózatok modernizációja egyre több utast vonz a sínekre. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb elemzése szerint 2024-re közel 10 százalékkal nőtt a vasúti személyszállítás volumene az uniós tagállamokban. A legtöbb utast Németország és Franciaország szállítja, amelyek együtt adják az EU teljes forgalmának közel felét. Magyarországon ugyanakkor még mindig hiányoznak a pontos statisztikák, miközben a MÁV évente jelentős összegeket fizet vissza a késések miatt.
Az alábbi videóban a CHART by Pénzcentrum bemutatja, hol működik legjobban a vasúti közlekedés, mely országok járnak élen az utasszámokban, és hol a legnagyobb a lemaradás:
A nemzetközi forgalom terén Luxemburg, Ausztria és Svájc emelkedik ki, ahol a kis terület és a nyitott határok miatt mindennapos az ingázás a szomszédos országokba. Ezzel szemben Magyarországon és a kelet-európai régióban a vasút továbbra is elsősorban belföldi közlekedési eszköz, bár a turisztikai célú járatok – például a Budapest–Bécs vagy a Budapest–Prága vonalak – újra népszerűek. Az adatok ugyanakkor rávilágítanak: a szolgáltatások minősége, a menetrend-pontosság és az adatnyilvánosság terén még komoly fejlesztésekre van szükség.
A vasúti közlekedés jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy a magyar rendszer is felzárkózzon az uniós normákhoz. A digitalizáció, az infrastruktúra-fejlesztések és az átlátható adatközlés egyaránt elengedhetetlenek ahhoz, hogy a vasút valóban versenyképes alternatíva legyen a közúti közlekedéssel szemben. Ha ez sikerül, a vasút nemcsak környezetbarát, hanem megbízható, korszerű és nemzetközi szinten is elismert közlekedési formává válhat Magyarországon.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Hihetetlen adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
A Pénzcentrum 2025. november 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A következő hét elején több hullámban érkező eső javíthat a helyzeten.
A Budapesti Közlekedési Központ jövőre is folytatja a nagytakarítási és ellenőrzési akcióit. A társaság közölte, hogy a program 2026-ban sem áll le.
Kitört a Black Friday láz az utazási piacon is: akár féláron foglalhatsz mininyaralást mostantól pár napig - ez bármelyik magyar utazónak megéri
A Black Friday már nemcsak a műszaki cikkek és divatáruházak ünnepe: az utazási irodák és szállásközvetítők is egyre nagyobb kedvezményekkel csábítják a vásárlókat. A novemberi...
Rejtélyes lezárások jelentek meg a magyar erdőkben: erről jobb ha tudsz, nagyon nem oké, ami történik
Nem tudni, kik rakták ki a piros-fehér szalagokat, de az egészen biztos, hogy nem a Bükk erdeit felügyelő erdőgazdaság.
Folytatódik a terézvárosi airbnb-ügy, a Magyar Apartmankiadók Egyesülete (Make) az Alkotmánybírósághoz és a kormányhoz fordul.
A Pénzcentrum 2025. november 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony időjárása számíthatunk a pénteki nap folyamán.
Hatalmas változás jön a közúti bírságoknál Magyarországon: készen áll minden, innentől leshetnek az autósok
Lázár János építési és közlekedési miniszter átfogó törvénymódosító csomagot terjesztett az Országgyűlés elé.
Egyre több magyar menekül ide pihenni a karácsonyi hajtás előtt: döbbenet, mennyi pénzt tapsolnak el
Az erdei faházak az utóbbi években igazi slágerré váltak: egyre többen keresik a természetközeli, szeparált pihenést, ahol csend és nyugalom várja őket.
2025. november 12-én hajnalban különleges természeti jelenséget örökített meg Komka Péter Salgótarján közelében.
Mezőgazdasági munka közben sérülhetett meg a MOL egyik vezetéke Szabadbattyánnál.
A Pénzcentrum 2025. november 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tartósan borult, párás idő uralja az országot, csak kisebb körzetekben számíthatunk naposabb időszakokra, főként hegyvidéki tájakon.
A francia főváros látványosságai, kulturális gazdagsága és gasztronómiája világszerte ismert, ám a zsúfoltság és a magas árak miatt egyre több utazó keres alternatívát.
Akár háromszoros árat is elkérnek egyes online utazási irodák a Ryanair repülőjegyeiért és szolgáltatásaiért.
Zöld utat kapott az Airbnb-stop Terézvárosban: most már biztosan be lesz tiltva a rövidtávú lakáskiadás
A Kúria döntése értelmében jogszerű Terézváros önkormányzatának rendelete, amely 2026-tól megtiltja a rövid távú lakáskiadást a kerületben.
Kiderült, rengeteg házat ítéltek bontásra Pesten a reptér-projekt miatt: készülhetnek a környéken lakók
Közbeszerzést írtak ki a Liszt Ferenc Repülőtér és a belváros közötti közlekedési kapcsolat javításához szükséges bontási munkálatokra.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.