Ki nem találod, hol késnek a legtöbbet a vonatok Európában: nem csoda, hogy titkolják az adatokat

Az európai vasúti közlekedés új korszakát éli, de nem mindenhol gördül ilyen simán a rendszer. Magyarországon különösen nehéz pontos adatokat találni a vonatforgalomról és a késésekről. Miközben Nyugat-Európa országai rekordszintű utasszámokat produkálnak, a hazai vasúti szolgáltatás még küzd az átláthatósággal és a pontossággal. A CHART by Pénzcentrum adatai segítenek megérteni, miért ekkora a különbség Európa két fele között.

A vasúti közlekedés Európa-szerte reneszánszát éli: a fenntarthatóság, a környezettudatosság és a közlekedési hálózatok modernizációja egyre több utast vonz a sínekre. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb elemzése szerint 2024-re közel 10 százalékkal nőtt a vasúti személyszállítás volumene az uniós tagállamokban. A legtöbb utast Németország és Franciaország szállítja, amelyek együtt adják az EU teljes forgalmának közel felét. Magyarországon ugyanakkor még mindig hiányoznak a pontos statisztikák, miközben a MÁV évente jelentős összegeket fizet vissza a késések miatt.

Az alábbi videóban a CHART by Pénzcentrum bemutatja, hol működik legjobban a vasúti közlekedés, mely országok járnak élen az utasszámokban, és hol a legnagyobb a lemaradás:

A nemzetközi forgalom terén Luxemburg, Ausztria és Svájc emelkedik ki, ahol a kis terület és a nyitott határok miatt mindennapos az ingázás a szomszédos országokba. Ezzel szemben Magyarországon és a kelet-európai régióban a vasút továbbra is elsősorban belföldi közlekedési eszköz, bár a turisztikai célú járatok – például a Budapest–Bécs vagy a Budapest–Prága vonalak – újra népszerűek. Az adatok ugyanakkor rávilágítanak: a szolgáltatások minősége, a menetrend-pontosság és az adatnyilvánosság terén még komoly fejlesztésekre van szükség.

A vasúti közlekedés jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy a magyar rendszer is felzárkózzon az uniós normákhoz. A digitalizáció, az infrastruktúra-fejlesztések és az átlátható adatközlés egyaránt elengedhetetlenek ahhoz, hogy a vasút valóban versenyképes alternatíva legyen a közúti közlekedéssel szemben. Ha ez sikerül, a vasút nemcsak környezetbarát, hanem megbízható, korszerű és nemzetközi szinten is elismert közlekedési formává válhat Magyarországon.

