Ezt nem ússzák meg 2025-ben a síelni induló magyarok: súlyos árat kell fizetniük még ezért is

Nyakunkon a síszezon, és a pályákra készülő magyar családoknak nemcsak a bérletek és az utazás költségeivel kell számolniuk, hanem a felszerelés beszerzése vagy bérlése is komoly kiadást jelenthet. Egy négytagú család számára a teljes sífelszerelés és síruha bérlése három napra közel 130 ezer forintba, egy teljes hétre pedig több mint 300 ezer forintba kerülhet. Bár a bérlés kényelmes és rugalmas megoldás a ritkán síelőknek, hosszabb távon a saját felszerelés vásárlása lehet gazdaságosabb, igaz, egy komplett szett ára 255–420 ezer forint között mozog. A döntésnél tehát nemcsak az árakat, hanem a síelés gyakoriságát és a felszerelés kényelmét is mérlegelni kell.

Nyakunkon a síszezon, és sok magyar síelő készül a hazai vagy külföldi pályákra. A pályabérletek és az utazás mellett a felszerelés költségei is komoly terhet jelenthetnek, ezért érdemes átgondolni: béreljünk vagy vásároljunk? A döntéshez nemcsak az árakat, hanem a használat gyakoriságát is figyelembe kell venni.

A bérlés kényelmes megoldás, különösen azoknak, akik évente csak néhány napot töltenek a pályán. Egy teljes felszerelés, síléc, sícipő és síbot, bérlése jelenleg nagyjából 8-12 ezer forintba kerül naponta. Gyermekek számára ennél kedvezőbb, 7–9 ezer forintos napi díjjal lehet számolni, míg a sisak, szemüveg vagy protektor további 1–2 ezer forintot jelent naponta. Többnapos bérlés esetén a napi ár csökken, így egy hosszabb hétvége vagy egy hetes síút esetén a költségek arányosan kedvezőbbek.

A síruha bérlésének lehetősége főként azoknak praktikus, akik ritkán síelnek, vagy nem szeretnének nagy összeget költeni egy komplett kabát–nadrág szettre. Például a Bérléscentrum kínál felnőtt síruha kölcsönzést 1 500 forint/nap áron, kaució nélkül, akár egy napra is. A Viktoria Sport újpesti kölcsönzőjében egy komplett felnőtt síruha (kabát + nadrág) bérlése 2 napra 6 500 forint, míg 5 napra 12 ezer forint. Gyerekeknek ugyanez 2 napra 4 ezer forint, 5 napra 7 ezer forint.

Egy négytagú család, két felnőtt és két gyerek számára a sífelszerelés és a síruha bérlése már komoly költséget jelenthet. Ha mindenki teljes felszerelést bérel, vagyis sílécet, sícipőt és síbotot, akkor a felnőtteknek nagyjából napi 10 ezer forinttal, a gyerekeknek 8 ezer forinttal kell számolni. Ez összesen körülbelül 36 ezer forintot jelent naponta. Ehhez jön még a síruha bérlése: a felnőtteknek átlagosan 2 ezer forint, a gyerekeknek 1500 forint naponta, ami további hétezer forintot tesz ki. Így a teljes napi költség egy családnak nagyjából 43 ezer forint.

Vásárolni sem olcsó mulatság

A vásárlás hosszabb távon gazdaságosabb megoldás lehet . Egy közepes minőségű síléc ára kötésekkel együtt 100–150 ezer forint, a sícipő 50–80 ezer, a síbotok 10–20 ezer, a sisak 20–40 ezer, a síszemüveg 15–30 ezer, míg a síruha 60–100 ezer forint között mozog.

Így egy komplett felszerelés ára 255-420 ezer forint körül alakul.

Ha a bérlés napi díját nézzük, nagyjából 25–30 nap síelés után térül meg a beruházás. Ez azt jelenti, hogy aki évente csak 4–5 napot síel, annak 6–7 év kellene ahhoz, hogy a vásárlás megtérüljön.

A bérlés előnye, hogy mindig naprakész, jó állapotú felszerelést kapunk, ráadásul nem kell a karbantartással és a tárolással bajlódni. A gyerekek esetében különösen praktikus, hiszen gyorsan kinövik a felszerelést, így a vásárlás hamar feleslegessé válhat. A kezdőknek is ideális, mert kipróbálhatják, milyen típusú felszerelés válik be számukra, mielőtt komolyabb összeget költenének.

A vásárlás viszont azoknak éri meg, akik rendszeresen járnak síelni, évente több hetet töltenek a pályán, és fontos számukra a saját, megszokott felszerelés kényelme. A saját eszközök hosszú távon olcsóbbak lehetnek, de számolni kell a karbantartási költségekkel is, például a sílécek élezésével és waxolásával.

Összességében tehát a ritkán síelőknek a bérlés a rugalmasabb és költséghatékonyabb megoldás, míg a rendszeres síelők számára a vásárlás jelenthet hosszú távon megtakarítást. A döntésnél érdemes mérlegelni a saját szokásainkat, a síelés gyakoriságát és azt, mennyire fontos számunkra a saját felszerelés kényelme.