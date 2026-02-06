2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
A Tisza (Tisa) ökörsarok légi felvétel drónról, mocsaras erdős táj télen
Utazás

Komoly árvíz jöhet, ha felgyorsul az olvadás? Megszólalt a Vízügyi Főigazgatóság, erre számíthatunk Magyarországon

Nagy Béla Ádám
2026. február 6. 14:29

A nagy havazást követő gyors felmelegedés sokaknál felvetette az árvízveszély kérdését, ezért a Pénzcentrum az Országos Vízügyi Főigazgatóságot kérdezte a helyzetről. A vízügyi szakemberek szerint a hóban tárolt vízkészlet országosan és a főbb vízgyűjtőkön is az átlag alatt van, a folyók vízállása alacsony, így a következő napokban és hetekben nem kell árvízi vagy belvízi kockázattal számolni Magyarországon.

A hét elején jelentős mennyiségű hómennyiség esett Magyarországon, amely aztán a gyors enyhülés miatt gyorsan is elolvadt. Ilyenkor adódhat a kérdés, hogy a gyors olvadás okozhat-e áradásokat országszerte. 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a jelenlegi meteorológiai helyzetben Magyarországon nem várható belvíz kialakulása. A vízügyi ágazat az őszi-téli üzemrend szerint továbbra is a víz visszatartására koncentrál. Árvízi készültség elrendelésére és jelentős vízszintemelkedésre a következő hat napban nem kell számítani.

A főigazgatóság közlése alapján a Duna és a Tisza vízgyűjtőin hóban tárolt vízkészlet a sokéves átlag alatt alakul. A Dunán január közepe óta nagyjából 3 köbkilométer körül stagnál ez az érték, míg a Tiszán az elmúlt hetekben jelentősen csökkent, jelenleg mintegy 1,2 köbkilométer.

Magyarország területén hozzávetőleg 30 millió köbméter hóban tárolt vízkészlettel számolnak, ami csak kis része a teljes vízgyűjtőkön felhalmozódott mennyiségnek.

A folyók aktuális állapotát illetően az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt jelezte, hogy

  • a Dunán alacsony a vízállás.
  • A Tiszán január végén, a jégolvadás miatt volt kisebb vízszintemelkedés, a következő napokban azonban ott is alacsony vízszintek várhatók.

Hétvégén sem jön utánpótlás hóból

A hétvégén is enyhébb időjárásra lehet számítani az Időkép előrejelzése szerint. Szombaton többnyire erősen felhős, borongós idő várható. Átmeneti felhőzet-csökkenés eleinte a Dunától keletre, délután inkább a Dunántúlon fordulhat elő. Északkeleten, valamint nyugaton és délnyugaton helyenként kisebb eső, zápor alakulhat ki.

Hajnalra sokfelé pára és köd képződik, északkeleten helyenként tartósan meg is maradhat. Napközben a Budapest–Békéscsaba vonal térségében többfelé élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet kora reggel -1 és +5, napközben 6 és 12 fok között alakul, a tartósan ködös északkeleti területeken 4–5 fok valószínű.

Vasárnap a Dunántúlon és a középső országrészben több helyen hosszabb időszakokra kisüthet a nap. Keleten és északkeleten továbbra is sok felhő várható, időnként esővel. Délnyugaton elszórtan gyenge zápor is előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten helyenként élénk lesz az északnyugati, északi szél. Hajnalban ismét többfelé pára, köd képződik, amely egyes körzetekben napközben is megmaradhat. A reggeli órákban -1 és +5, délután 4 és 12 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #havazás #időjárás #duna #árvíz #áradás #magyarország #hó #időjárás előrejelzés #tisza #vízállás

