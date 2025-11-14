Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei

A Lidl Magyarország „Legendák a polcon” kampányának keretében azokat az örök klasszikusokat és titkos kedvenceket helyezi a középpontba, amelyek az évek alatt a vásárlók kedvenceivé váltak, és stbilan a legkedveltebb termékek közé tartoznak. A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.

Az áruházlánc legújabb kampánya, a „Lidl Legends” négy olyan ikonikus terméket emel ki, amelyek az évek során stabilan a vásárlók kedvenceivé váltak, és a saját márkás termékek közül kerülnek ki. Vannak köztük olyanok, amelyek a kezdetek óta, több mint 20 éve elérhetőek a kínálatban és mára szerves részévé váltak a Lidl történetének. A Lidl Legends termékkörét így a 200 grammos Alesto Selection válogatott dióbél, a 100 grammos Fin Carré tejcsokoládé, a 330 ml-es Milbona kávés tejital több változatban (Latte Macchiato, Espresso Macchiato, Cappuccino), illetve a friss, vajjal készült croissant alkotja.

Utóbbi kettőhöz, november 13-tól november 16-ig akár 44 százalékkal olcsóbban hozzá lehet jutni, a crossianthoz például mér 99 forintért.

„A munkánk talán egyik legizgalmasabb része, hogy a trendeket és a vásárlói igényeket követve folyamatosan fejlesztjük kínálatunkat, ugyanakkor megvannak azok a kulcs termékek is, amelyek éveken át a népszerűségi lista élén állnak. A Lidl Legends keretében pont ezeket a valódi klasszikussá vált termékeket helyezzük előtérbe” – mondta Nepp Zoltán, a Lidl Magyarország beszerzési igazgatója.

Az áruházlánc kínálatának jelentős része saját márkás termékekre épül: elég, ha csak a Pilos, a Pikok Pure, a Húsfarm vagy a Hazánk Kincsei termékeket említjük. A magyar beszállítóktól származó árucikkek, például a Pilos-termékcsalád tagjai pedig nemcsak itthon, hanem az exportpiacokon is sikeresek.

