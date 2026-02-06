A volt élvonalbeli labdarúgókból lett szakértőknek nagyobb felelősséget kell vállalniuk az új generáció iránt, amikor a játékosok teljesítményét értékelik – hangsúlyozta Virgil van Dijk.
Elképesztő, mit csinált Lindsey Vonn: szalagszakadás után úgy tűnik, rajthoz tud állni
A 41 éves amerikai sílegenda, Lindsey Vonn komoly térdsérülése ellenére is rajthoz állhat vasárnap a milánói-cortinai téli olimpia női lesiklószámában, miután pénteken sikeresen teljesítette a kötelező edzést a cortinai pályán.
Az amerikai klasszis mindössze egy héttel az elülső keresztszalag-szakadása után lépett ismét sílécre, és a körülményekhez képest figyelemre méltó teljesítményt nyújtott. A pénteki tréningen a pálya elején megközelítette a 120 kilométer/órás sebességet, a pálya végén azonban óvatosabbra vette a tempót. Végül 1:40,33 perces idővel a mezőny 11. legjobbjaként zárt. Az edzés leggyorsabb idejét honfitársa, Jacqueline Wiles érte el, akitől Vonn 1,39 másodperccel maradt el.
A nemzetközi szabályok értelmében a lesiklók számára három edzéslehetőség áll rendelkezésre, amelyek közül legalább egyen kötelező részt venni a versenyen való induláshoz. Szombaton még egy tréninget rendeznek a történelmi jelentőségű cortinai pályán, mielőtt vasárnap megkezdődnének a versenyek.
A téli olimpia hírei, érdekességei a Sportonlineon: KATTINTS IDE!
A rutinos versenyző sérülése múlt pénteken történt a világkupa svájci állomásán, Crans-Montanában. A bukáskor elvesztette az egyensúlyát, a zuhanás pedig olyan súlyos volt, hogy még a testére erősített biztonsági légzsák is aktiválódott, mielőtt a védőhálóban landolt volna. Bár önerőből talpra tudott állni, bal lábának fájdalmai miatt helikopterrel kellett kórházba szállítani.
A keddi diagnózis megerősítette az elülső keresztszalag szakadását, emellett csontzúzódást és porcsérülést is megállapítottak. Mindezek ellenére, az orvosokkal történt egyeztetést követően Vonn úgy döntött, folytatja az olimpiai felkészülést.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A 2010-ben olimpiai bajnoki címet szerző, kétszeres világbajnok amerikai versenyző pályafutása során rendkívüli eredményeket ért el: 84 világkupa-győzelmet aratott, és 145 alkalommal végzett dobogós helyen. Hatéves kihagyás után tavaly ősszel visszatérve azonnal újra a világelitbe robbant. Az idei szezonban nyolc világkupa-versenyen indult, ezek közül hétszer állt dobogóra, kétszer győzött, és leggyengébb eredménye is csak egy negyedik helyezés volt. Jelenleg ő vezeti a lesiklás világkupa-pontversenyét.
Vonn számára különleges jelentőséggel bír a cortinai helyszín, ahol pályafutása során hat-hat alkalommal nyert lesiklásban és szuperóriás-műlesiklásban. Nem véletlen, hogy ezt a pályát választotta karrierje tervezett lezárásának színhelyéül. Az olimpián eredetileg három számban – lesiklásban, szuperóriás-műlesiklásban és csapatkombinációban – kívánt rajthoz állni, ám sérülése miatt ez a program egyelőre kérdéses.
Fiatal titán a léceken: bemutatjuk Úry Bálintot, aki műlesiklásban indul magyar színekben az olimpián
A magyar téli olimpikonokat bemutató sorozatunkban most Úry Bálint van soron, a fiatal sportoló óriás-műlesiklásban indul - nagy reményekkel, bár újoncként.
Az idei téli olimpia közeledtével nemcsak a sportolók, hanem a kiberbűnözők is csúcsformába lendülnek.
Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián
Pavlova Marija és Szvjacsenko Alekszej képviselik majd a magyar színeket az olimpia páros műkorcsolyaszámában, most őket mutatjuk be.
Ma este rajtol a 2026-os téli olimpia az észak-olaszországi Milánóban és Cortinában, ahol több mint 90 országból mintegy 2900 sportoló méri össze tudását.
Közös megegyezéssel távozik posztjáról Gyurkovics Ferenc, a magyar súlyemelő-válogatott szövetségi kapitánya.
Műkorcsolyáról váltott a fiatal magyar lány, most short trackesként indul: bemutatjuk Végi Diána Laurát
Sorozatunkban most a debreceni születésű Végi Diána Laura van soron, a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázás egyik legígéretesebb tehetsége.
Eltiltás után jött a második esély: íme Kim Minszok, aki már a magyar színekért versenyez a téli olimpián
A háromszoros olimpiai érmes dél-koreai gyorskorcsolyázó, Kim Minszok eltiltását követően magyar állampolgárságot szerzett, és 2024 júliusa óta Magyarország színeiben versenyez.
Hat különböző bajnokság mérkőzéseivel indul a hétvége: péntek késő délutántól egészen éjszakáig folyamatosan követhetjük a labdarúgást a magyar másodosztálytól az angol élvonalig.
Mikor lesznek a versenyek, mikor szurkolhatunk a magyaroknak? Mikor van a megnyitóünnepség, mikor kezdődnek a nagy hokimeccsek? Itt a téli olimpia menetrendje!
Somodi Maja Szegeden ismerkedett meg a gyorskorcsolyával, és néhány év alatt a hobbisportból junior-világbajnoki címig vitte.
A jelenleg 38 éves játékos tavaly októberben 2028-ig meghosszabbította szerződését az Inter Miamival, ami látszólag kizárta a visszatérés lehetőségét.
A WADA-hoz eljutott, elsőre abszurdnak hangzó pletyka szerint egyes síugrók hialuronsavat fecskendezhetnek a péniszükbe, hogy a versenyruhák trükkös méretezésével előnyhöz jussanak.
A McLaren brit pilótája tavaly szerezte meg pályafutása első világbajnoki címét, és azt mondja, ez csak tovább erősítette benne a hitet, hogy képes megvédeni a...
A rapper felpattant egy Zamboni jégfelújító gépre a Milano Ice Skating Arénában, és körbeautózta vele a pályát
Norovírus-fertőzés miatt elhalasztották a finn–kanadai női jégkorongmérkőzést a még hivatalosan meg sem nyitott milánó–cortinai téli olimpián.
Kónya Ádám harmadszor is rajthoz áll a téli olimpián, de mint korábban mondta, ez lesz az utolsó alkalom.
Mindössze 27 éves korában elhunyt Soltész Gréta egykori magyar válogatott atléta, aki hat és fél éven át vívott kitartó harcot daganatos betegségével.
Imane Khelif kijelentette, hogy hajlandó lenne alávetni magát egy nemvizsgálatnak - ha ez az ára, hogy indulhasson Los Angelesben.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!