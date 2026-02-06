Elképesztő, mit csinált Lindsey Vonn: szalagszakadás után úgy tűnik, rajthoz tud állni

A 41 éves amerikai sílegenda, Lindsey Vonn komoly térdsérülése ellenére is rajthoz állhat vasárnap a milánói-cortinai téli olimpia női lesiklószámában, miután pénteken sikeresen teljesítette a kötelező edzést a cortinai pályán.

Az amerikai klasszis mindössze egy héttel az elülső keresztszalag-szakadása után lépett ismét sílécre, és a körülményekhez képest figyelemre méltó teljesítményt nyújtott. A pénteki tréningen a pálya elején megközelítette a 120 kilométer/órás sebességet, a pálya végén azonban óvatosabbra vette a tempót. Végül 1:40,33 perces idővel a mezőny 11. legjobbjaként zárt. Az edzés leggyorsabb idejét honfitársa, Jacqueline Wiles érte el, akitől Vonn 1,39 másodperccel maradt el.

A nemzetközi szabályok értelmében a lesiklók számára három edzéslehetőség áll rendelkezésre, amelyek közül legalább egyen kötelező részt venni a versenyen való induláshoz. Szombaton még egy tréninget rendeznek a történelmi jelentőségű cortinai pályán, mielőtt vasárnap megkezdődnének a versenyek.

A téli olimpia hírei, érdekességei a Sportonlineon: KATTINTS IDE!

A rutinos versenyző sérülése múlt pénteken történt a világkupa svájci állomásán, Crans-Montanában. A bukáskor elvesztette az egyensúlyát, a zuhanás pedig olyan súlyos volt, hogy még a testére erősített biztonsági légzsák is aktiválódott, mielőtt a védőhálóban landolt volna. Bár önerőből talpra tudott állni, bal lábának fájdalmai miatt helikopterrel kellett kórházba szállítani.

A keddi diagnózis megerősítette az elülső keresztszalag szakadását, emellett csontzúzódást és porcsérülést is megállapítottak. Mindezek ellenére, az orvosokkal történt egyeztetést követően Vonn úgy döntött, folytatja az olimpiai felkészülést.

A 2010-ben olimpiai bajnoki címet szerző, kétszeres világbajnok amerikai versenyző pályafutása során rendkívüli eredményeket ért el: 84 világkupa-győzelmet aratott, és 145 alkalommal végzett dobogós helyen. Hatéves kihagyás után tavaly ősszel visszatérve azonnal újra a világelitbe robbant. Az idei szezonban nyolc világkupa-versenyen indult, ezek közül hétszer állt dobogóra, kétszer győzött, és leggyengébb eredménye is csak egy negyedik helyezés volt. Jelenleg ő vezeti a lesiklás világkupa-pontversenyét.

Vonn számára különleges jelentőséggel bír a cortinai helyszín, ahol pályafutása során hat-hat alkalommal nyert lesiklásban és szuperóriás-műlesiklásban. Nem véletlen, hogy ezt a pályát választotta karrierje tervezett lezárásának színhelyéül. Az olimpián eredetileg három számban – lesiklásban, szuperóriás-műlesiklásban és csapatkombinációban – kívánt rajthoz állni, ám sérülése miatt ez a program egyelőre kérdéses.