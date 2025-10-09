Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 9.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. október 9.

Névnap

Dénes

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 391.05 Ft

CHF: 419.47 Ft

GBP: 450.43 Ft

USD: 335.82 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. október 8.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 41. héten emelkedő számsorrendben a következők:

10, 12, 17, 21, 23, 27, 28



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 49 db

5-ös találat: 2191 db

4-es találat: 34208 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 30000 Ft

MOL: 2764 Ft

RICHTER: 10290 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.10.10: Reggelre a szélcsendes részeken párássá válik a levegő, köd, illetve rétegfelhőzet is képződhet, melyek feloszlását követően a képződő, illetve fölénk sodródó gomolyfelhők zavarják a napsütést. Északkeleten lehet a legkevesebb napsütés. Kevés helyen - nagyobb eséllyel északkeleten - kialakulhat eső, zápor. Az északnyugati szél több helyen megerősödik. Kora reggel általában 5, 11 fok várható, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Délután 14, 22 fok valószínű, északkeleten lesz a hűvösebb.

2025.10.11: Napos időre van kilátás kevés gomoly-, illetve fátyolfelhővel, csapadék nélkül. Nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérik az északnyugati szelet. A hőmérséklet kora reggel 2, 12, délután 17, 22 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.10.08)

Akciók

