A nappali csúcshőmérséklet 15-20 fok között alakul.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 9.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. október 9.
Névnap
Dénes
Friss hírek
Deviza árfolyam
EUR: 391.05 Ft
CHF: 419.47 Ft
GBP: 450.43 Ft
USD: 335.82 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2025. október 8.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 41. héten emelkedő számsorrendben a következők:
10, 12, 17, 21, 23, 27, 28
Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 49 db
5-ös találat: 2191 db
4-es találat: 34208 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 30000 Ft
MOL: 2764 Ft
RICHTER: 10290 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.10.10: Reggelre a szélcsendes részeken párássá válik a levegő, köd, illetve rétegfelhőzet is képződhet, melyek feloszlását követően a képződő, illetve fölénk sodródó gomolyfelhők zavarják a napsütést. Északkeleten lehet a legkevesebb napsütés. Kevés helyen - nagyobb eséllyel északkeleten - kialakulhat eső, zápor. Az északnyugati szél több helyen megerősödik. Kora reggel általában 5, 11 fok várható, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Délután 14, 22 fok valószínű, északkeleten lesz a hűvösebb.
2025.10.11: Napos időre van kilátás kevés gomoly-, illetve fátyolfelhővel, csapadék nélkül. Nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérik az északnyugati szelet. A hőmérséklet kora reggel 2, 12, délután 17, 22 fok között várható.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.10.08)
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
