4 órás fusimelóra keresnek télen magyarokat: kényelmes a munka, 30 ezret fizetnek

2-4 óra alatt 15000-30000 ezer forintot kínál egy rendezvényszervező jelentkező mikulásainak, derül ki a cég Facebook posztjából. A hétköznap délutáni elfoglaltság nyolc hétköznapot jelent és akár 240000 forintot is hozhat a konyhára - ráadásul nyugdíjasok számára is remek kiegészítés lehet.

Ünnepi Mikulás Álláslehetőség Budapesten! – kezdi a hirdetés, ami a 2025. december 1-10. közötti időszakra keresi mikulásait. A hétköznap délutáni elfoglaltság 2-4 órát jelent, ennyi idő alatt pedig alkalmanként 15000-30000 forintot lehet megkeresni.

Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a december 1. és 10. közötti nyolc darab hétköznapon 4 órás műszakok vállalásával 240000 forintot lehet hazavinni. Viszont már kétórás alkalmak vállalásával is jól lehet járni, 120000 forint jár ezeknek a mikulásoknak.

A munka pozitív környezetben zajlik, és gyerekek ünnepi lelkesedését kell emelni. Emiatt azonban elvárás a barátságos, gyermekcentrikus hozzáállás, a kiváló kommunikációs készség, a megbízhatóság és rugalmasság, illetve a mesemondás és az éneklés is a munkakör része. A feladat pedig javarészt interaktív játékokban való részvételből és ajándékosztásból áll, amiket névsorok és jellemzések alapján kell átadni a legkisebbeknek.

Forrás: Amatőr és kezdő színészek, statiszták, modellek Facebook csoport

Életkori kikötés is van: 40 és 80 év közötti férfiak jelentkezését várják, így akár nyugdíjasok számára is nagyszerű lehetőség lehet akárcsak néhány délután vállalása. Ami pedig kifejezetten előnyt jelent, az a természetes szakáll, valamint a saját gépjármű és vezetői engedély.

A rendezvényszervező cég fényképpel ellátott motivációs leveleket várnak minden lelkes mikulásjelöltől a Facebook posztban megadott email címen.