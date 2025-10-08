Sting Tour 2026: mikor lesz a Sting koncert 2026-ban, hol koncertezik Sting 2025-ben? Mennyibe kerülnek a Sting jegyek MVM Dome-ban, mennyi egy Sting koncert jegy...
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
20 százalékkal emelkedett a gyorshajtásért kiszabott büntetések száma egyetlen év alatt - közölte a Pénzcentrum kérdésére az ORFK. Azaz, mint megtudtuk, 2025 első nyolc hónapjában több mint 610 ezer esetben bírságolták meg a száguldozókat. Ugyan a rendőrség nem vezet arról statisztikát, hogy pontosan hol történik a legtöbb gyorshajtás, de például a korábbi, fővárosi adatok szerint a Szentendrei úton, a Váci útón és az Üllői úton is rengeteg bírságot szórtak ki a fix traffipaxok. Az ORFK azt is elárulta, a sebességmérési helyszínek kiválasztásában fontos szerepet játszanak a lakossági bejelentések is.
Majdnem 20 százalékkal emelkedett a gyorshajtásért kiszabott bírságok száma 2025 első nyolc hónapjában 2024 hasonló időszakához képest - közölte a Pénzcentrum kérdésére az Országos Rendőr-főkapitányság hozzátéve, hogy 2024 január-augusztusban pedig 9,4 százalékkal több gyorshajtási bírság volt, mint 2023 azonos időszakában.
Számszerűen az idei év első nyolc hónapjában 610 200 gyorshajtó kapott büntetést, mialatt tavaly ilyenkor még csak 509 024, 2023 január-augusztusban pedig 465 468 esetet regisztráltak a hatóságok. Ugyanakkor a rendőrség nem vezet helyszínek szerinti adatgyűjtést a sebességtúllépéseket illetően, így arra a kérdésünkre nem tudtak választ adni, hogy hol kapták el a legtöbb száguldozót.
Megkérdeztük azt is, hogy jelenleg hány olyan civil járműve van a hatóságnak, amelyekkel az utakat járva traffipaxoznak, de az ORFK konkrét számot nem árult el.
A rendőrségnél rendészeti- és civil kialakítású járművek vannak rendszeresítve. Minden civil jármű alkalmas arra, hogy abból sebességmérést hajtsunk végre. E civil kialakítású járművek lehetnek rendészeti, bűnügyi, vagy bármelyik szolgálati ág civil járművei, így azok száma, amelyeket a gyorshajtások visszaszorítása érdekében sebességmérésre használunk, pontosan nem meghatározható
- közölték. Azt is megtudtuk, hogy 2025-ben nem bővült a rendőrség tulajdonában, lévő fixen telepített sebességmérő készülékek helyszíneinek a száma, és ez nincs tervben sem.
Ilyen fix telepítésű berendezéseket jellemzően az önkormányzatok, mint közútkezelők szereznek be és telepítenek jelenleg, és kezdeményezik a VÉDA rendszerhez való kapcsolat kialakítását
- tette hozzá a rendőrség.
Arra is rákérdeztünk, hogy mennyiben játszanak szerepet a sebességmérések helyszíneinek kiválasztásakor a lakossági jelzések. Az ORFK megerősítette, hogy a lakossági bejelentések fontos forrásai a döntéshozatalnak:
A sebességmérések helyszíneit a rendőrség nem véletlenszerűen választja ki. A helyszínek kijelölését alapos elemző munka előzi meg, amelynek során kiemelt figyelmet fordítunk a közlekedésbiztonsági szempontokra, különösen a halálos balesetek megelőzésére. Minden bejelentést megvizsgálunk, és ha az adott helyszínen indokolt a sebességmérés, akkor azt beépítjük a mérési helyszínek közé
- ismertették.
Úgyhogy - ezt már mi mondjuk -, ha valaki a például a lakóhelyénél rengeteg gyorshajtóval találkozik, érdemes ezt jeleznie az illetékes kapitányságon.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Emellett a fentieken túl a rendőrség hosszú évek óta rendszeresen kapcsolódik a „Speedmarathon” elnevezésű, egész Európát átfogó sebességellenőrzési kampányhoz, amelynek éppen az a lényege, hogy az ellenőrzési helyszínek kijelölése előtt a rendőrség bevonja a lakosságot, megvizsgálja és indokolt esetben alkalmazza is a lakosság által javasolt sebességmérési helyszíneket.
Rengeteget fizettek be a gyorshajtók
Mint korábban megírtuk, csaknem 12 milliárd forintot nem fizettek be a gyorshajtásért megbüntetett sofőrök a tavalyi és a tavalyelőtti évben összesen 266 ezer sofőr nem adta meg a tartozását 2023 és 2024 során. Összességében több mint 64 milliárd forintra rúgott a kiszabott büntetések összege.
Kiderült az is, hogy a megbírságolt sofőrök szívesen trükköznek is: előfordul, hogy például egy 30 ezres bírságra csak 25 ezret fizetnek, ugyanis a maradék 5 ezer forint kismértékű bírságnak számít, amire elévül a végrehajtás. Előfordul az is, hogy olyan kocsikkal hajtanak gyorsan, ami "dobós" cégek nevén van - vagyis ezt is szinte lehetetlen behajtani.
A büntetési tételeket egyébként két évvel ezelőtt emelték meg: 2023 szeptember elsejéig 30 ezer forintba került egy közigazgatási eljárás végén, ha valaki 50 helyett 65 km/órával ment, vagyis csak a legkisebb büntethető mértékben lépte túl a sebességhatárt, ősztől viszont a kormány 30 százalékot emelt a gyorshajtási bírságokon, immár 50 ezer forint a "belépő" a gyorshajtók közé, a felső határ pedig immár 468 000 forint - ezt akkor szabják ki, ha valaki például a megengedett 50 helyett 125 kilométer per óra feletti sebességgel mérnek be. A pontos büntetési tételek:
Budapesten sokakat 150 kilométer per óra felett mértek be
Az év elején derült ki, hogy három hónap alatt majdnem 120 ezer gyorshajtót kaptak el a fix traffipaxok Budapesten. A rendőrség akkor azt mondta, a fővárosban a gyorshajtások száma a sebességmérés hatására jelentősen csökkent, és a forgalom átlagsebessége is visszaesett.
A legmagasabb kiszabott bírság a maximália 468 ezer forint volt, amelyet egy autós kapott, aki az Üllői úton, egy 50 km/órás sebességkorlátozás mellett 158 km/órával hajtott. A legdurvább gyorshajtások több helyszínen történtek: például a Szentendrei úton (147 km/h egy 50-es zónában), a Váci úton (134 km/h), a Ferihegyi repülőtérre vezető úton (135 km/h), és a 6-os főút XXII. kerületi szakaszán, ahol valaki 60 helyett 153 km/h-val közlekedett.
Az akkori közlés szerint az alábbi fix sebességmérők kapták el a legtöbb gyorshajtót:
- IX. kerület, Üllői út 90.
- XI. kerület, Petőfi híd budai hídfő a Goldmann György térnél
- III. kerület, Szentendrei út a Raktár utcánál
- XXII. kerület, Hunyadi János út a Duna utcánál
- XI. kerület, Rákóczi híd budai hídfő a Szerémi út felé
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
A hazai gépjárműtulajdonosok többsége teljesen védtelen egy-egy váratlan helyzet, például karosszéria-sérülés vagy műszaki probléma esetén.
Az EU tavaly októberben 45%-os vámot is kivetett a kínai elektromos járművekre.
A Renault frissítette középkategóriás SUV-ját, az Australt, amelynek modernizált, ráncfelvarrott változata már Magyarországon is elérhető.
A Tesla kedden nagy bejelentést tehet, amely vélhetően egy megfizethető elektromos autó bemutatásáról szólhat.
Fajsúlyos bejelentés jött az üzemanyagárakról: holnaptól élesedik, erről minden magyar autósnak tudnia kell
A Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően a hazai kutakon is csökkennek az üzemanyagárak.
Az idén több mint félmillió kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötöttek az autósok, ami 14 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
11 460 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 17 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 798-as értékét. A
A Dacia bemutatta új, Hipster nevű koncepcióautóját, amely 800 kilogramm alatti, négyüléses, és a városi mobilitást tenné megfizethetővé.
A Tesla új fejlesztésekkel bővítette Model 3 és Model Y kínálatát: új kamera, irányjelző kar, és akár 750 km-es hatótáv is elérhető.
Megjött a bejelentés az üzemanyagárakról, változik a benzin és a gázolaj ára: erre kevés autós számított
Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken.
Az önvezető járművek a közlekedés, az ipar és a mindennapi élet egyik legígéretesebb technológiai fejlődési irányát jelentik.
Az autóipari középpontban továbbra is a fenntarthatóság, a környezetvédelem és az energiahatékonyság áll.
Október 17-én nyílik meg Magyarország 11. Tesla Supercharger állomása Pécsen, mutatjuk, hol vannak még az országban.
A tüzet percek alatt eloltották, sérülés nem történt. A gyárat csak a napokban adták át hivatalosan.
Szeptemberben 10 381 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 14,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
Elképesztő jól járhat, aki ilyen autót adna most el Magyarországon: kapkodnak értük a vevők, ez már nem tréfa
A magyar használtautó-piacon továbbra is a Suzuki a sláger – derül ki a Használtautó.hu 2025 január–augusztusi adataiból.
A kivitelezés ideje alatt az érintett BKK-járatok módosított útvonalon közlekednek.
Nagy Norbert: Komoly probléma, hogy a döntéshozók nem nyilatkoznak arról, lesz-e egyáltalán valamilyen elektromos autós állami támogatás, mert így elbizonytalanodnak a vásárlók.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát