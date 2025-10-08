2025. október 8. szerda Koppány
6 °C Budapest
Budapest, 2025. augusztus 4.Sebességet mér egy rendõr Budapesten, a Kacsóh Pongrác úton 2025. augusztus 4-én. A rendõrség augusztus 4. és 10. között Magyarország egész területén sebességellenõrzést végez a gyorshajtók kiszûrése é
Autó

Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ

Szánthó Péter
2025. október 8. 05:23

20 százalékkal emelkedett a gyorshajtásért kiszabott büntetések száma egyetlen év alatt - közölte a Pénzcentrum kérdésére az ORFK. Azaz, mint megtudtuk, 2025 első nyolc hónapjában több mint 610 ezer esetben bírságolták meg a száguldozókat. Ugyan a rendőrség nem vezet arról statisztikát, hogy pontosan hol történik a legtöbb gyorshajtás, de például a korábbi, fővárosi adatok szerint a Szentendrei úton, a Váci útón és az Üllői úton is rengeteg bírságot szórtak ki a fix traffipaxok. Az ORFK azt is elárulta, a sebességmérési helyszínek kiválasztásában fontos szerepet játszanak a lakossági bejelentések is.

Majdnem 20 százalékkal emelkedett a gyorshajtásért kiszabott bírságok száma 2025 első nyolc hónapjában 2024 hasonló időszakához képest - közölte a Pénzcentrum kérdésére az Országos Rendőr-főkapitányság hozzátéve, hogy 2024 január-augusztusban pedig 9,4 százalékkal több gyorshajtási bírság volt, mint 2023 azonos időszakában.

Számszerűen az idei év első nyolc hónapjában 610 200 gyorshajtó kapott büntetést, mialatt tavaly ilyenkor még csak 509 024, 2023 január-augusztusban pedig 465 468 esetet regisztráltak a hatóságok. Ugyanakkor a rendőrség nem vezet helyszínek szerinti adatgyűjtést a sebességtúllépéseket illetően, így arra a kérdésünkre nem tudtak választ adni, hogy hol kapták el a legtöbb száguldozót. 

Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
Megkérdeztük azt is, hogy jelenleg hány olyan civil járműve van a hatóságnak, amelyekkel az utakat járva traffipaxoznak, de az ORFK konkrét számot nem árult el.

A rendőrségnél rendészeti- és civil kialakítású járművek vannak rendszeresítve. Minden civil jármű alkalmas arra, hogy abból sebességmérést hajtsunk végre. E civil kialakítású járművek lehetnek rendészeti, bűnügyi, vagy bármelyik szolgálati ág civil járművei, így azok száma, amelyeket a gyorshajtások visszaszorítása érdekében sebességmérésre használunk, pontosan nem meghatározható

- közölték. Azt is megtudtuk, hogy 2025-ben nem bővült a rendőrség tulajdonában, lévő fixen telepített sebességmérő készülékek helyszíneinek a száma, és ez nincs tervben sem.

Ilyen fix telepítésű berendezéseket jellemzően az önkormányzatok, mint közútkezelők szereznek be és telepítenek jelenleg, és kezdeményezik a VÉDA rendszerhez való kapcsolat kialakítását

- tette hozzá a rendőrség.

Autósok, figyelem, mától már ezért is brutál bírság jár: simán kiszúrja a VÉDA-kapu, nincs menekvés
Arra is rákérdeztünk, hogy mennyiben játszanak szerepet a sebességmérések helyszíneinek kiválasztásakor a lakossági jelzések. Az ORFK megerősítette, hogy a lakossági bejelentések fontos forrásai a döntéshozatalnak:

A sebességmérések helyszíneit a rendőrség nem véletlenszerűen választja ki. A helyszínek kijelölését alapos elemző munka előzi meg, amelynek során kiemelt figyelmet fordítunk a közlekedésbiztonsági szempontokra, különösen a halálos balesetek megelőzésére. Minden bejelentést megvizsgálunk, és ha az adott helyszínen indokolt a sebességmérés, akkor azt beépítjük a mérési helyszínek közé

- ismertették.

Úgyhogy - ezt már mi mondjuk -, ha valaki a például a lakóhelyénél rengeteg gyorshajtóval találkozik, érdemes ezt jeleznie az illetékes kapitányságon.

Emellett a fentieken túl a rendőrség hosszú évek óta rendszeresen kapcsolódik a „Speedmarathon” elnevezésű, egész Európát átfogó sebességellenőrzési kampányhoz, amelynek éppen az a lényege, hogy az ellenőrzési helyszínek kijelölése előtt a rendőrség bevonja a lakosságot, megvizsgálja és indokolt esetben alkalmazza is a lakosság által javasolt sebességmérési helyszíneket.

Rengeteget fizettek be a gyorshajtók

Mint korábban megírtuk, csaknem 12 milliárd forintot nem fizettek be a gyorshajtásért megbüntetett sofőrök a tavalyi és a tavalyelőtti évben összesen 266 ezer sofőr nem adta meg a tartozását 2023 és 2024 során. Összességében több mint 64 milliárd forintra rúgott a kiszabott büntetések összege.

Rengeteg magyar sofőr nem tudja, de simán ugorhat a jogsijuk emiatt a szabály miatt
Kiderült az is, hogy a megbírságolt sofőrök szívesen trükköznek is: előfordul, hogy például egy 30 ezres bírságra csak 25 ezret fizetnek, ugyanis a maradék 5 ezer forint kismértékű bírságnak számít, amire elévül a végrehajtás. Előfordul az is, hogy olyan kocsikkal hajtanak gyorsan, ami "dobós" cégek nevén van - vagyis ezt is szinte lehetetlen behajtani.

A büntetési tételeket egyébként két évvel ezelőtt emelték meg: 2023 szeptember elsejéig 30 ezer forintba került egy közigazgatási eljárás végén, ha valaki 50 helyett 65 km/órával ment, vagyis csak a legkisebb büntethető mértékben lépte túl a sebességhatárt, ősztől viszont a kormány 30 százalékot emelt a gyorshajtási bírságokon, immár 50 ezer forint a "belépő" a gyorshajtók közé, a felső határ pedig immár 468 000 forint - ezt akkor szabják ki, ha valaki például a megengedett 50 helyett 125 kilométer per óra feletti sebességgel mérnek be. A pontos büntetési tételek:

A gyorshajtás büntetési tételei 2025-ben. Forrás: Magyar KözlönyA gyorshajtás büntetési tételei 2025-ben. Forrás: Magyar Közlöny

Budapesten sokakat 150 kilométer per óra felett mértek be

Az év elején derült ki, hogy három hónap alatt majdnem 120 ezer gyorshajtót kaptak el a fix traffipaxok Budapesten. A rendőrség akkor azt mondta, a fővárosban a gyorshajtások száma a sebességmérés hatására jelentősen csökkent, és a forgalom átlagsebessége is visszaesett.

A legmagasabb kiszabott bírság a maximália 468 ezer forint volt, amelyet egy autós kapott, aki az Üllői úton, egy 50 km/órás sebességkorlátozás mellett 158 km/órával hajtott. A legdurvább gyorshajtások több helyszínen történtek: például a Szentendrei úton (147 km/h egy 50-es zónában), a Váci úton (134 km/h), a Ferihegyi repülőtérre vezető úton (135 km/h), és a 6-os főút XXII. kerületi szakaszán, ahol valaki 60 helyett 153 km/h-val közlekedett.

Az akkori közlés szerint az alábbi fix sebességmérők kapták el a legtöbb gyorshajtót:

  • IX. kerület, Üllői út 90.
  • XI. kerület, Petőfi híd budai hídfő a Goldmann György térnél
  • III. kerület, Szentendrei út a Raktár utcánál
  • XXII. kerület, Hunyadi János út a Duna utcánál
  • XI. kerület, Rákóczi híd budai hídfő a Szerémi út felé

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#közlekedés #autó #Budapest #rendőrség #bírság #büntetés #gyorshajtás #sofőr #traffipax #orfk #autós #autósok #sebességhatár #közlekedésbiztonság #bírságok

05:23
22:01
21:03
20:45
20:27
1
1 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
2
4 hete
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók
3
2 hete
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
4
1 hónapja
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
5
1 hónapja
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon jól járhat, aki épp eladna
