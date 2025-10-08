Vége lehet a kánaánnak a hazai benzinkutakon: esélyes egy újabb adóemelés Magyarországon?

Az OPEC+ termelési kvótáinak fokozatos visszavezetése és a globális kereslet lassú növekedése továbbra is bizonytalanná teszi a kőolaj árának alakulását - mondta Grád Ottó, Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a Pénzcentrumnak. A szakember véleménye szerint az év végéig az olaj ára nem fog emelkedni, sőt inkább csökkenni fog, ugyanakkor tartósan a 60 dollár alá biztosan nem esik - így a hazai jövedéki adó mértéke sem fog emelkedni, mert 50 dollár ennek határa a jogszabályok szerint.

Október 7-én, kedden ismét csökkentek az üzemanyagárak Magyarországon. A 95-ös benzin literenkénti ára bruttó 3 forinttal csökkent, míg a gázolajé bruttó 5 forinttal lett olcsóbb a nagykereskedelmi piacon. A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin átlagára 582 forintra, a gázolajé pedig 586 forintra csökkent. Mindennek az az oka, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 65 dollár körüli szintre esett. Mindez azért is fontos, mert ha az árfolyam 50 dollár alá esik, akkor emelkedik a jövedéki adó az üzemanyagokon a jogszabályok szerin.

Előreláthatóan viszont nem biztos, hogy a csökkenő tendencia folytatódik. Éppen hétfőn este az OPEC+ az előzetes várakozásoknál kisebb mértékben, napi 137 ezer hordóval növeli az olajtermelését novembertől. A döntés enyhítette a globális túlkínálat miatti aggodalmakat, és az olajárak emelkedéséhez vezetett.

A mérsékelt termelésnövelés ellentmondott a piaci várakozásoknak, amelyek nagyobb mennyiségű kínálatot prognosztizáltak. Ez arra utal, hogy az OPEC+ továbbra is óvatosan kezeli a globális olajpiaci részesedésének növelését, különösen a negyedik negyedévre és a következő évre vonatkozó túlkínálati előrejelzések fényében.

A geopolitikai tényezők, például az orosz-ukrán konfliktus, továbbra is alátámasztják az olajárakat - például egy dróntámadás oroszországi Kirisi finomítóját érte, ami egy hónapos leállást eredményezett. Mindazonáltal a globális termelés növekedése és az amerikai kereskedelmi vámokkal kapcsolatos gazdasági aggodalmak továbbra is kockázatot jelenthetnek a keresletre és az árstabilitásra.

Emelkedhet a jövedéki adó?

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a Pénzcentrumnak elmondta, hogy a kőolaj világpiaci árának alakulását továbbra is jelentősen befolyásolja az OPEC és az OPEC+ termelési kvótáinak fokozatos kivezetése.

A két évvel ezelőtt bejelentett kvótacsökkentések folyamatos visszavonása miatt egyre nagyobb mennyiség kerül a piacra, miközben a keresleti oldal gyakorlatilag nem mutat növekedést

– magyarázta. Hozzátette, hogy a Trump-adminisztráció által elindított vámháború tovább rontotta a kilátásokat, így a kereslet messze elmarad a kínálat bővülésétől. Ennek köszönhető, hogy a Brent ára a hétvégén 65 dollár körül állt meg.

A főtitkár szerint a következő időszakban a piac egyensúlyi pontja nagyban függ attól, milyen döntés születik a termelési kvótákról.

Szaúd-Arábia inkább a kvóták emelését támogatná, míg Oroszország számára – a szankciós korlátozások miatt – a minél magasabb világpiaci ár lenne előnyös, ami csak a kvóták változatlanul hagyása vagy minimális csökkentése esetén lenne lehetséges

– tette hozzá.

Úgy vélte, a szaúdi szempontok valószínűleg erősebbek lesznek, így várhatóak további kvótakorrekciók.

Úgy gondolom, az év végéig az olaj ára nem fog emelkedni, sőt inkább csökkenni fog, ugyanakkor tartósan a 60 dollár alá nem esik

– mondta. Grád Ottó kiemelte, hogy emiatt a 2025-ös jövedéki adó mértéke sem fog változni, hiszen az átlagárnak negyedéves szinten 50 dollár alá kellene esnie, ami a negyedik negyedévben már gyakorlatilag lehetetlen.

Ismert, 2025-től bevezettek egy valorizációs mechanizmust, amely alapján az üzemanyagok jövedéki adója évente emelkedik az előző év júliusi infláció mértékével. Ennek megfelelően 2025. január 1-jétől a benzin jövedéki adója 152,55 forintról 158,8 forintra, míg a gázolajé 142,9 forintról 148,76 forintra nőtt. Fontos, hogy ez a nettó adótételt érinti, de mivel erre még rájön az áfa is, a kutakon ennél is nagyobb drágulást érzékelhettek a fogyasztók januárban.

Ugyanakkor a kormány 2026-ban fél évvel elhalasztaná a jövedékiadó-emelést, hiszen jövőre a 2025 júliusában mért infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal emelkedne az üzemanyagok, az alkohol vagy épp a dohánytermékek ára. Ez a benzin esetében kilenc, a dízel esetében nyolcforintos áremelkedést jelentene literenként.