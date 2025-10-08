Fogpótlás, állami támogatással? Felejtsd el, már ezt is csak ritka esetekben fizeti ki a TB

Európában továbbra is komoly egyenlőtlenségek mutatkoznak a fogászati ellátáshoz való hozzáférésben. Magyarországon az uniós átlagnál is több ember marad ellátás nélkül, gyakran anyagi vagy területi akadályok miatt. A fogászati kezelések elérhetősége nemcsak egészségügyi, hanem szociális kérdés is. A CHART by Pénzcentrum adatai segítenek megérteni, miért nő tovább a szakadék a jól és rosszul ellátott régiók között.

Annak ellenére, hogy a szájegészség alapvető része az általános egészségi állapotnak, Európában még mindig komoly különbségek tapasztalhatók a fogászati ellátáshoz való hozzáférés terén. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint sokan nem csupán ritkán, hanem egyáltalán nem jutnak el fogorvoshoz. A problémát nemcsak az anyagi korlátok súlyosbítják, hanem az ellátóhelyek egyenlőtlen eloszlása és a hosszú várakozási idők is. A CHART by Pénzcentrum aktuális adásában részletesen bemutatja, hol a legjobb és legrosszabb a helyzet, valamint mi húzódik meg a számok mögött.

Az európai átlag szerint 2024-ben minden hatodik ember legalább egy szükséges fogászati beavatkozásról maradt le. Magyarországon ez az arány még rosszabb, ami aggasztó képet fest a hazai helyzetről. A fogászati ellátás nem csupán egészségügyi, hanem társadalmi és gazdasági szempontból is kulcskérdés: a hozzáférés hiánya hosszú távon komoly egészségügyi kockázatokkal és társadalmi egyenlőtlenségekkel jár. Az állami finanszírozás korlátozott, különösen a fogpótlások vagy egyéb komplex kezelések esetén, ami a hátrányos helyzetű csoportokat különösen érinti.

A statisztikai adatok alapján komoly területi és társadalmi különbségek rajzolódnak ki. Míg a skandináv országokban – például Norvégiában vagy Dániában – a fogorvosi lefedettség meghaladja a 100 főt százezer lakosra vetítve, és a lakosság túlnyomó többsége rendszeresen részt vesz szűréseken, addig más országokban – például Írországban – ez az arány alig éri el a 45-öt. A különbségek mögött nemcsak az egészségügyi rendszer fejlettsége, hanem a lakosság anyagi helyzete és egészségtudatossága is meghúzódik.

A szegénységi kockázat és a fogászati ellátás elérhetősége szoros összefüggésben áll egymással. A CHART by Pénzcentrum gyűjtése szerint a hátrányos helyzetű rétegek körében sokan kénytelenek halogatni a kezeléseket, vagy akár hitelt is felvenni a költségek fedezésére. Magyarországon különösen nagy az ellátási kontraszt a városok és a vidéki térségek között: míg előbbiekben könnyebben elérhető a minőségi, akár magánfinanszírozású szolgáltatás, utóbbiakban egyre nagyobb problémát jelent a fogorvoshiány. Az ellátórendszer területi újraszervezése és az állami támogatások bővítése nélkül nehezen orvosolható a probléma.

