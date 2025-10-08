2025. október 8. szerda Koppány
10 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép a fogorvosról, aki a beteg vizsgálata közben szögletes tükröt és kampót tart. Fiatal nő nyitott szájjal fogászati vizsgálaton van a kórházban.
Egészség

Fogpótlás, állami támogatással? Felejtsd el, már ezt is csak ritka esetekben fizeti ki a TB

Jeki Gabriella
2025. október 8. 19:01

Európában továbbra is komoly egyenlőtlenségek mutatkoznak a fogászati ellátáshoz való hozzáférésben. Magyarországon az uniós átlagnál is több ember marad ellátás nélkül, gyakran anyagi vagy területi akadályok miatt. A fogászati kezelések elérhetősége nemcsak egészségügyi, hanem szociális kérdés is. A CHART by Pénzcentrum adatai segítenek megérteni, miért nő tovább a szakadék a jól és rosszul ellátott régiók között.

Annak ellenére, hogy a szájegészség alapvető része az általános egészségi állapotnak, Európában még mindig komoly különbségek tapasztalhatók a fogászati ellátáshoz való hozzáférés terén. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint sokan nem csupán ritkán, hanem egyáltalán nem jutnak el fogorvoshoz. A problémát nemcsak az anyagi korlátok súlyosbítják, hanem az ellátóhelyek egyenlőtlen eloszlása és a hosszú várakozási idők is. A CHART by Pénzcentrum aktuális adásában részletesen bemutatja, hol a legjobb és legrosszabb a helyzet, valamint mi húzódik meg a számok mögött.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az európai átlag szerint 2024-ben minden hatodik ember legalább egy szükséges fogászati beavatkozásról maradt le. Magyarországon ez az arány még rosszabb, ami aggasztó képet fest a hazai helyzetről. A fogászati ellátás nem csupán egészségügyi, hanem társadalmi és gazdasági szempontból is kulcskérdés: a hozzáférés hiánya hosszú távon komoly egészségügyi kockázatokkal és társadalmi egyenlőtlenségekkel jár. Az állami finanszírozás korlátozott, különösen a fogpótlások vagy egyéb komplex kezelések esetén, ami a hátrányos helyzetű csoportokat különösen érinti.

A statisztikai adatok alapján komoly területi és társadalmi különbségek rajzolódnak ki. Míg a skandináv országokban – például Norvégiában vagy Dániában – a fogorvosi lefedettség meghaladja a 100 főt százezer lakosra vetítve, és a lakosság túlnyomó többsége rendszeresen részt vesz szűréseken, addig más országokban – például Írországban – ez az arány alig éri el a 45-öt. A különbségek mögött nemcsak az egészségügyi rendszer fejlettsége, hanem a lakosság anyagi helyzete és egészségtudatossága is meghúzódik.

A szegénységi kockázat és a fogászati ellátás elérhetősége szoros összefüggésben áll egymással. A CHART by Pénzcentrum gyűjtése szerint a hátrányos helyzetű rétegek körében sokan kénytelenek halogatni a kezeléseket, vagy akár hitelt is felvenni a költségek fedezésére. Magyarországon különösen nagy az ellátási kontraszt a városok és a vidéki térségek között: míg előbbiekben könnyebben elérhető a minőségi, akár magánfinanszírozású szolgáltatás, utóbbiakban egyre nagyobb problémát jelent a fogorvoshiány. Az ellátórendszer területi újraszervezése és az állami támogatások bővítése nélkül nehezen orvosolható a probléma.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Sokszínű adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #szegénység #európa #egészségügy #magyarország #fogászat #fogorvos #eurostat #ellátás #egészségügyi ellátórendszer #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:32
19:17
19:01
18:52
18:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 8.
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
2025. október 7.
Felfedtük a Yettel láthatatlan AI-trükkjét: így hálóz be minket a mesterséges intelligencia
2025. október 8.
4 órás fusimelóra keresnek télen magyarokat: kényelmes a munka, 30 ezret fizetnek
2025. október 8.
Durva mézdrágulás a láthatáron: luxus lehet a karácsonyi süti 2025-ben
2025. október 8.
Vége lehet a kánaánnak a hazai benzinkutakon: esélyes egy újabb adóemelés Magyarországon?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 8. szerda
Koppány
41. hét
Október 8.
A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Botrány, hiába fizetjük a TB-t: állami kórházban havi 160 ezret szednek a betegektől
2
2 hete
Vészesen terjed Magyarországon az új Covid: ezek a tünetei, érdemes résen lenni
3
3 hete
Vészesen terjed az új COVID-variáns Magyarországon: ezek a tünetei, érdemes komolyan venni
4
6 napja
Soha, de soha nem használj ilyen olajat sütéshez: az egészségedet teszed kockára
5
7 napja
Újra tarolhat nagyanyáink ősi módszere: egyre több magyar jön rá, hogy borzasztó egészéges
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kedvezményezett
az életbiztosítási összeg felvételére jogosult, szerződésben megnevezett személy. Ez lehet maga a biztosított is elérési biztosítás, vagy bármely személy, illetőleg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 8. 18:33
Szép lassan itt a nyugdíjkatasztrófa: hiába az emelés, rengeteg magyar idős kerülhet a tönk szélére
Pénzcentrum  |  2025. október 8. 18:00
Kvíz: Fókuszban a Magyar Posta! Erre a 10 kérdésre a postáról és postásokról kevesen tudják a választ
Agrárszektor  |  2025. október 8. 18:31
Üstökös közelít Magyarország felé: mutatjuk, mikor ér ide