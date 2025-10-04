miközben a döntéshozók még mérlegelnek, a háttérben már megszülettek azok a látványos elképzelések, hogyan is nézhetne ki a magyar euró.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 4.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. október 4., szombat.
Névnap
Ferenc
Friss hírek
Deviza árfolyam
EUR: 388.26 Ft
CHF: 415.72 Ft
GBP: 445.58 Ft
USD: 330.65 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2025. október 3.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 40. héten emelkedő számsorrendben a következők:
1, 2, 7, 21, 27
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 27 db
4-es találat: 58 db
3+2 találat: 21 db
3+1 találat: 710 db
2+2 találat: 378 db
3-as találat: 2146 db
1+2 találat: 1908 db
2+1 találat: 10659 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 29080 Ft
MOL: 2770 Ft
RICHTER: 10170 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.10.05: Frontális felhőzet és csapadéksáv vonul át északnyugat felől az ország felett, melyből a nap első felében még többfelé várható eső, zápor. Délután délen és keleten is csökken a csapadékhajlam, estére északnyugaton már fel is szakadozhat a felhőzet, még a nap is előbukkanhat. A déli, délnyugati szél északnyugatira, nyugatira fordul, megélénkül, néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4, 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10, 15 fok között alakul, de a tartósabban csapadékos északkeleti, esetleg délnyugati tájakon 10 fok alatt maradhat a maximum.
2025.10.06: Északnyugat felől tovább csökken a felhőzet, hajnalra egyes körzetekben ki is derülhet az ég. Főként az északkeleti tájakon reggelre köd, rétegfelhőzet képződhet. Ezek feloszlását követően napközben többnyire gomolyfelhős, napos idő várható. Helyenként kialakulhat záporeső. Az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik erős lökések, az ország északkeleti harmadán ugyanakkor gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban általában 4, 9 fok közötti értékek valószínűek, de a kevésbé szeles északkeleti és délnyugati tájakon fagypont közelébe hűlhet a levegő. Délutánra 13 és 18 fok között alakulhat a csúcsérték.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.10.03)
