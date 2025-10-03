Ezek a legolcsóbb síközpontok 2025-ben Európában: rengeteg magyarnak lehet alternatíva

A síelés egyre drágább sport, de nem mindenhol kell vagyonokat fizetni a pályákért. A Holidu friss árindexe 273 európai síterepet hasonlított össze, és meglepő eredményre jutott: a legjobb ár-érték arányt nem az Alpokban, hanem Franciaországban és Görögországban találjuk. Ahol a napijegy akár 19 euró, ott a téli kikapcsolódás még mindig elérhető.

A síelés sokak számára összetartozik a téli szezonnal, ám a sport az elmúlt években egyre drágább lett - ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk. A felvonójegyek és a szállások árai sok helyen az egekbe szöktek, ezért különösen érdekes, hogy egy turisztikai platform, a Holidu idén is elkészítette a „Európai Sí-árindexet 2025/2026”, című elemzést, amelyből kiderül, hol találjuk a legjobb ár-érték arányó pályákat.

A felmérésben 273 európai síterep adatait vetették össze, de csak azokat, ahol legalább 20 kilométernyi pálya áll rendelkezésre. A kutatók a szállás árát (egy fő, egy éjszaka, apartmanban) és a napijegy költségét vizsgálták, külön a főszezonra és az utószezonra. Az így kapott napi átlagár alapján rangsorolták a helyeket.

Franciaország és Görögország: a spórolósok paradicsoma

Az eredmények szerint a legolcsóbb síterep az Alpok déli részén található Réallon (Franciaország) lett. A szállás és a síbérlet együtt átlagosan 44,50 eurót tesz ki naponta, ami nagyjából 17 ezer forintnak felel meg. Hátránya, hogy mindössze 30 kilométernyi pálya várja a síelőket.

A második helyen a görögországi Mount Parnassos – Fterolakka/Kellaria végzett. Itt a napijegy ára mindössze 19 euró, ami az egyik legalacsonyabb egész Európában. A szállások ugyan drágábbak (26–28 euró/éj), de így is kijön a napi átlag 46 euróból, 18 ezer forintból. A görög síterep 36 kilométernyi pályával rendelkezik – ami sokakat meglephet, hiszen az ország inkább a nyaralásról, mintsem a téli sportról ismert.

A harmadik helyet ismét Franciaország szerezte meg: Roubion les Buisses, 30 kilométernyi pályával és átlagosan 48 eurós napi költséggel, 18 700 forint.

Hol a legdrágább a síelés?

A lista másik végén az osztrák állnak, az ottani síterepek bizonyultak a legdrágábbnak. Egyes alpesi régiókban a napi költség – szállással és bérlettel együtt – bőven meghaladja a 150 eurót is, ami 58 ezer forintnak felel meg. Ez háromszorosa a francia vagy görög áraknak, így nem meglepő, hogy a kisebb, kevésbé ismert pályák egyre vonzóbb alternatívát kínálnak a költségtudatos utazóknak.

Mire érdemes figyelni, ha olcsó síterepet választunk?

A kutatás azt is kiemeli: a síelés alapvetően drága sport marad, különösen az osztrák, svájci és olasz Alpokban. Az árak azonban országonként jelentősen eltérhetnek, ezért érdemes szétnézni a kevésbé ismert, kisebb síközpontok között is.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a kedvezőbb ár sokszor kisebb pályarendszert, kevesebb szolgáltatást és korlátozott infrastruktúrát is jelenthet.

Azonban aki inkább családias hangulatot, rövidebb sorokat és barátságos árakat keres, annak a kisebb központok jóval vonzóbbak lehetnek, mint a zsúfolt alpesi óriások.