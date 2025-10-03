2025. október 3. péntek Helga
Ezek a legolcsóbb síközpontok 2025-ben Európában: rengeteg magyarnak lehet alternatíva

Pénzcentrum
2025. október 3. 16:04

A síelés egyre drágább sport, de nem mindenhol kell vagyonokat fizetni a pályákért. A Holidu friss árindexe 273 európai síterepet hasonlított össze, és meglepő eredményre jutott: a legjobb ár-érték arányt nem az Alpokban, hanem Franciaországban és Görögországban találjuk. Ahol a napijegy akár 19 euró, ott a téli kikapcsolódás még mindig elérhető.

A síelés sokak számára összetartozik a téli szezonnal, ám a sport az elmúlt években egyre drágább lett - ahogy arról egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk. A felvonójegyek és a szállások árai sok helyen az egekbe szöktek, ezért különösen érdekes, hogy egy turisztikai platform, a Holidu idén is elkészítette a „Európai Sí-árindexet 2025/2026”, című elemzést, amelyből kiderül, hol találjuk a legjobb ár-érték arányó pályákat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felmérésben 273 európai síterep adatait vetették össze, de csak azokat, ahol legalább 20 kilométernyi pálya áll rendelkezésre. A kutatók a szállás árát (egy fő, egy éjszaka, apartmanban) és a napijegy költségét vizsgálták, külön a főszezonra és az utószezonra. Az így kapott napi átlagár alapján rangsorolták a helyeket.

Franciaország és Görögország: a spórolósok paradicsoma

Az eredmények szerint a legolcsóbb síterep az Alpok déli részén található Réallon (Franciaország) lett. A szállás és a síbérlet együtt átlagosan 44,50 eurót tesz ki naponta, ami nagyjából 17 ezer forintnak felel meg. Hátránya, hogy mindössze 30 kilométernyi pálya várja a síelőket.

A második helyen a görögországi Mount Parnassos – Fterolakka/Kellaria végzett. Itt a napijegy ára mindössze 19 euró, ami az egyik legalacsonyabb egész Európában. A szállások ugyan drágábbak (26–28 euró/éj), de így is kijön a napi átlag 46 euróból, 18 ezer forintból. A görög síterep 36 kilométernyi pályával rendelkezik – ami sokakat meglephet, hiszen az ország inkább a nyaralásról, mintsem a téli sportról ismert.

A harmadik helyet ismét Franciaország szerezte meg: Roubion les Buisses, 30 kilométernyi pályával és átlagosan 48 eurós napi költséggel, 18 700 forint.

Hol a legdrágább a síelés?

A lista másik végén az osztrák állnak, az ottani síterepek bizonyultak a legdrágábbnak. Egyes alpesi régiókban a napi költség – szállással és bérlettel együtt – bőven meghaladja a 150 eurót is, ami 58 ezer forintnak felel meg. Ez háromszorosa a francia vagy görög áraknak, így nem meglepő, hogy a kisebb, kevésbé ismert pályák egyre vonzóbb alternatívát kínálnak a költségtudatos utazóknak. 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mire érdemes figyelni, ha olcsó síterepet választunk?

A kutatás azt is kiemeli: a síelés alapvetően drága sport marad, különösen az osztrák, svájci és olasz Alpokban. Az árak azonban országonként jelentősen eltérhetnek, ezért érdemes szétnézni a kevésbé ismert, kisebb síközpontok között is.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a kedvezőbb ár sokszor kisebb pályarendszert, kevesebb szolgáltatást és korlátozott infrastruktúrát is jelenthet.

Azonban aki inkább családias hangulatot, rövidebb sorokat és barátságos árakat keres, annak a kisebb központok jóval vonzóbbak lehetnek, mint a zsúfolt alpesi óriások.
Címlapkép: Getty Images
