Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába

A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig. Czuczai Kornél logisztikai központvezető szerint a frissesség nem szerencse kérdése, hanem szigorú ellenőrzési pontok és hibátlan időzítés eredménye: az átvételnél tételes mennyiségi és minőségi kontroll, hőmérséklet- és lejárat-ellenőrzés, majd azonnali betárolás történik. A raktárirányítási rendszer a termékeket a megfelelő zónákba irányítja, hogy a komissiózás gyors és pontos legyen, a hűtött áruk pedig megszakítás nélkül maradjanak a hűtési láncban. A kiszállítás percre ütemezett kaputurnusokkal és előkészített rakodási tervekkel indul, hogy az üzletek a lehető legrövidebb idő alatt kapják meg a rendeléseiket.
A kritikus folyamatpontok – átvétel, komissiózás, hűtési lánc és kiszállítás – mind külön figyelmet kapnak, mert egyetlen hiba is dominóhatást indíthat. Ünnepek, grillszezon vagy iskolakezdés idején a csapat előrejelzésekkel készül: történeti adatokra, bolti rendelésekre és akciók naptárára építve bővít idősávokat, átrendezi a raktárzónákat, és plusz járatokat szervez. A veszprémi, regionális raktár előnye, hogy közelebb van a kiszolgált üzletekhez: gyorsabb a forduló, rugalmasabb a kapacitás, és kevesebb puffert kell tartani, miközben a központi, országos hálózattal összehangoltan biztosítja a folyamatos ellátást.
A fenntarthatóság a napi operációban dől el: az útvonalak optimalizálásával csökkentik az üres kilométereket, összevonják a fuvarokat, visszfuvarokkal és időablakokkal mérséklik a CO2-kibocsátást. A raktárban energiahatékonysági fejlesztések futnak: intelligens LED-világítás, zónázott hűtés, ajtónyitás- és hőmérséklet-szenzorok segítik, hogy ott és akkor fogyjon energia, ahol és amikor kell. A csomagolási hulladékot szelektíven gyűjtik és visszaforgatják, a visszatérő göngyöleget körforgásban tartják, az el nem adható, de még fogyasztható élelmiszereket pedig szervezetten adományozzák; ami már nem menthető, szabályozottan kerül feldolgozásra.
