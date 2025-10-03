2025. október 3. péntek Helga
13 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
Vásárlás

Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába

Pénzcentrum
2025. október 3. 11:30

A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig. Czuczai Kornél logisztikai központvezető szerint a frissesség nem szerencse kérdése, hanem szigorú ellenőrzési pontok és hibátlan időzítés eredménye: az átvételnél tételes mennyiségi és minőségi kontroll, hőmérséklet- és lejárat-ellenőrzés, majd azonnali betárolás történik. A raktárirányítási rendszer a termékeket a megfelelő zónákba irányítja, hogy a komissiózás gyors és pontos legyen, a hűtött áruk pedig megszakítás nélkül maradjanak a hűtési láncban. A kiszállítás percre ütemezett kaputurnusokkal és előkészített rakodási tervekkel indul, hogy az üzletek a lehető legrövidebb idő alatt kapják meg a rendeléseiket.

A kritikus folyamatpontok – átvétel, komissiózás, hűtési lánc és kiszállítás – mind külön figyelmet kapnak, mert egyetlen hiba is dominóhatást indíthat. Ünnepek, grillszezon vagy iskolakezdés idején a csapat előrejelzésekkel készül: történeti adatokra, bolti rendelésekre és akciók naptárára építve bővít idősávokat, átrendezi a raktárzónákat, és plusz járatokat szervez. A veszprémi, regionális raktár előnye, hogy közelebb van a kiszolgált üzletekhez: gyorsabb a forduló, rugalmasabb a kapacitás, és kevesebb puffert kell tartani, miközben a központi, országos hálózattal összehangoltan biztosítja a folyamatos ellátást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fenntarthatóság a napi operációban dől el: az útvonalak optimalizálásával csökkentik az üres kilométereket, összevonják a fuvarokat, visszfuvarokkal és időablakokkal mérséklik a CO2-kibocsátást. A raktárban energiahatékonysági fejlesztések futnak: intelligens LED-világítás, zónázott hűtés, ajtónyitás- és hőmérséklet-szenzorok segítik, hogy ott és akkor fogyjon energia, ahol és amikor kell. A csomagolási hulladékot szelektíven gyűjtik és visszaforgatják, a visszatérő göngyöleget körforgásban tartják, az el nem adható, de még fogyasztható élelmiszereket pedig szervezetten adományozzák; ami már nem menthető, szabályozottan kerül feldolgozásra. 

Címlapkép: Pénzcentrum
#vásárlás #élelmiszer #penny #magyar termék #szállítás #raktár #logisztika #veszprém #hűtési lánc

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:44
11:30
11:14
11:04
10:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 3.
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók
2025. október 2.
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
2025. október 3.
A magyar vendégekért küzdeni kell: tényleg túlárazottak a hazai wellness szállók?
2025. október 2.
Ezért őrülnek meg most a magyar anyukák: óriási a verseny, de mi lesz a gyerekekkel?
2025. október 2.
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 3. péntek
Helga
40. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
2
2 hete
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
3
2 hete
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
4
2 hete
Újjáéled a legendás magyar sörmárka: 1949 óta először lehet majd kapni, Budafokon főzik
5
2 hete
Újabb multi tarolna Magyarországon: odavannak érte a vásárlók, retteghet DM, Rossmann, Douglas?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetendő díj
meghatározása az esetek döntő többségében a biztosítási összeg és a díjszabásban foglalt díjtétel szorzatára épül.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 3. 10:44
Óriási baj lehet a vízzel: elköltöztetik az egész fővárost?
Pénzcentrum  |  2025. október 3. 10:04
A magyar vendégekért küzdeni kell: tényleg túlárazottak a hazai wellness szállók?
Agrárszektor  |  2025. október 3. 11:27
Itt a friss lista: ők most Magyarország leggazdagabb agrárvállalkozói