Európa spórol, mi rettegünk: tényleg rosszabbul élünk, mint 4 éve?

Az Eurostat friss adatai szerint jelentős eltérések vannak Európában a lakosság pénzügyi biztonságérzetében. Magyarországon az emberek többsége továbbra is óvatos: bár az életszínvonal emelkedett, sokan mégsem érzik magukat stabil helyzetben. A megtakarítások hiánya és a kiszámíthatatlan kiadások miatti aggodalom csökkenti a bizalmat. A CHART by Pénzcentrum új videója részletesen bemutatja, hogyan alakul a pénzügyi elégedettség térképe Európában.

Az Eurostat friss felmérése rámutatott: az európai polgárok pénzügyi biztonságérzete országonként jelentős eltéréseket mutat. Míg egyes államokban a lakosság többsége elégedett pénzügyi helyzetével, máshol a bizonytalanság és a kiszolgáltatottság uralja az emberek mindennapjait. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódja azt vizsgálja, mely országok lettek derűlátóbbak az elmúlt évtizedben, és miért maradtak a magyarok továbbra is óvatosak, noha a gazdasági mutatók javulást jeleznek.

A pénzügyi elégedettség nem pusztán a jövedelem nagyságáról szól: az Eurostat módszertana olyan tényezőket is figyelembe vesz, mint a napi megélhetés biztonsága, a megtakarítások megléte, a váratlan kiadások fedezhetősége és a jövő tervezhetősége. A CHART by Pénzcentrum elemzése alapján világosan látszik: a pénzügyi stabilitás érzése sokszor fontosabb az emberek számára, mint a tényleges számok. Magyarország a középmezőny alsó felében helyezkedik el az elégedettségi rangsorban – vagyis bár az életszínvonal mérhetően javult, sokan még mindig nem érzik magukat biztonságban anyagilag.

A legmagasabb pénzügyi elégedettséget Hollandia és Finnország lakosai mutatják, ahol a kiszámítható gazdasági környezet, az erős szociális védőháló és a magas jövedelmek együttesen erősítik a biztonságérzetet. Ezzel szemben a dél- és kelet-európai országok – köztük Magyarország is – jellemzően alacsonyabb mutatókat érnek el, nem feltétlenül a keresetek szintje, hanem a gazdasági sérülékenység miatt. Hazánkban különösen a megtakarítások hiánya és a váratlan kiadásoktól való félelem húzza vissza a pénzügyi optimizmust.

Érdekes fejlemény, hogy a Balkán egyes országai – például Bulgária és Románia – jelentős javulást mutatnak az elmúlt tíz év során. Noha jövedelmi szintjük továbbra is elmarad a nyugat-európai országokétól, a gazdasági növekedés és a bérek emelkedése érezhetően növelte a lakosság elégedettségét. Mindez arra utal, hogy a társadalmi hangulat sokszor gyorsabban alkalmazkodik a javuló körülményekhez, mint ahogy azt a statisztikai adatok alapján várnánk.

Érdekfeszítő adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.