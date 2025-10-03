Erősödött a forint pénteken a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. A forint a hetet is nyereséggel fejezte be.
Európa spórol, mi rettegünk: tényleg rosszabbul élünk, mint 4 éve?
Az Eurostat friss adatai szerint jelentős eltérések vannak Európában a lakosság pénzügyi biztonságérzetében. Magyarországon az emberek többsége továbbra is óvatos: bár az életszínvonal emelkedett, sokan mégsem érzik magukat stabil helyzetben. A megtakarítások hiánya és a kiszámíthatatlan kiadások miatti aggodalom csökkenti a bizalmat. A CHART by Pénzcentrum új videója részletesen bemutatja, hogyan alakul a pénzügyi elégedettség térképe Európában.
Az Eurostat friss felmérése rámutatott: az európai polgárok pénzügyi biztonságérzete országonként jelentős eltéréseket mutat. Míg egyes államokban a lakosság többsége elégedett pénzügyi helyzetével, máshol a bizonytalanság és a kiszolgáltatottság uralja az emberek mindennapjait. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódja azt vizsgálja, mely országok lettek derűlátóbbak az elmúlt évtizedben, és miért maradtak a magyarok továbbra is óvatosak, noha a gazdasági mutatók javulást jeleznek.
A pénzügyi elégedettség nem pusztán a jövedelem nagyságáról szól: az Eurostat módszertana olyan tényezőket is figyelembe vesz, mint a napi megélhetés biztonsága, a megtakarítások megléte, a váratlan kiadások fedezhetősége és a jövő tervezhetősége. A CHART by Pénzcentrum elemzése alapján világosan látszik: a pénzügyi stabilitás érzése sokszor fontosabb az emberek számára, mint a tényleges számok. Magyarország a középmezőny alsó felében helyezkedik el az elégedettségi rangsorban – vagyis bár az életszínvonal mérhetően javult, sokan még mindig nem érzik magukat biztonságban anyagilag.
A legmagasabb pénzügyi elégedettséget Hollandia és Finnország lakosai mutatják, ahol a kiszámítható gazdasági környezet, az erős szociális védőháló és a magas jövedelmek együttesen erősítik a biztonságérzetet. Ezzel szemben a dél- és kelet-európai országok – köztük Magyarország is – jellemzően alacsonyabb mutatókat érnek el, nem feltétlenül a keresetek szintje, hanem a gazdasági sérülékenység miatt. Hazánkban különösen a megtakarítások hiánya és a váratlan kiadásoktól való félelem húzza vissza a pénzügyi optimizmust.
Érdekes fejlemény, hogy a Balkán egyes országai – például Bulgária és Románia – jelentős javulást mutatnak az elmúlt tíz év során. Noha jövedelmi szintjük továbbra is elmarad a nyugat-európai országokétól, a gazdasági növekedés és a bérek emelkedése érezhetően növelte a lakosság elégedettségét. Mindez arra utal, hogy a társadalmi hangulat sokszor gyorsabban alkalmazkodik a javuló körülményekhez, mint ahogy azt a statisztikai adatok alapján várnánk.
Az illegális pénzváltoknak a mulasztási bírság, valamint az eltitkolt bevételeik után fizetendő adó megfizetésén túl adóbírsággal is számolhatnak.
Az elemző szerint a 100 ezer pontos szintet teszteli a BUX index, csütörtökön folytatódott a pozitív korrekció a hazai részvénypiacon, pénteken kisebb emelkedés várható nyitásban.
Plenković jelezte Orbán Viktornak, hogy jó lenne, ha a Mol Nyrt. és a Janaf képviselői mielőbb tárgyalnának.
Az euró hét órakor 389,29 forinton állt a szerda esti 389,30 forint után, a dollár jegyzése pedig 332,86 forintról 332,45 forintra változott.
A részvénypiac forgalma 10,1 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Egyik napról a másikra több mint duplájára, 114%-kal, kilogrammonként 94 Ft-ról 204 Ft-ra emelte a reklámhordozó papírok EPR-díját egy nemrég kihirdetett rendelet.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei több mint 500 liter hamis tisztítószert foglaltak le egy családi ház garázsában.
A Budapesti Értéktőzsde részvénye is helyet kapott a BUMIX indexkosárban 2025. október 1-től.
Halmi Bence közösségimédia-tartalomgyártó reklámmegjelölés nélkül népszerűsítette a saját vállalkozásának szolgáltatásait.
Elon Musk történelmet írt: ő lett az első ember, akinek vagyona meghaladta az 500 milliárd dollárt
Vegyesen alakult, alig változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Győri Fellebbviteli Főügyészség indítványozására súlyosították két kábítószerrel üzletelő férfi büntetését, így mindkettőjük fegyházideje másfél évvel nőtt.
Hiába csökkent az infláció, a magyar pénztárcákon még mindig érezni a drágulást. Mi húzza felfelé az árakat? Most kiderül!
Az OTP Bank elemzői szerint a magyar gazdaság idén mindössze 0,6%-kal bővülhet, elsősorban a fogyasztás hajtóerejének köszönhetően.
2025 első nyolc hónapjának gazdasági teljesítménye több kulcsfontosságú ágazatban is stabil növekedést mutat.
A KSH előzetes adatai szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor hiánya 2025 első félévében.
A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint a politikai mozgástér mostanra gyakorlatilag elfogyott, és az USA egyértelmű nyomás alá helyezte a régió országait.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kedden eséssel zárt, a BUX 385,84 pontos, azaz 0,39 százalékos gyengülés után 98 871,60 ponton fejezte be a napot.
-
