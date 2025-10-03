2025. október 3. péntek Helga
Petőfi Square with the Petőfi Theatre (it got its current form in 1909 and the fresco was done by Ferenc Storno jr (1851-1938)) in Sopron, Hungary
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Győrben és Sopronban

Nagy Béla Ádám
2025. október 3. 13:00

Sokan úgy gondolják, hogy az Otthon Start lakáshitel leginkább a használt lakások piacán lehet releváns, hiszen az újépítésű ingatlanok többsége messze túllépi a program által meghatározott szigorú árkorlátokat. Ez részben igaz is: a nagyvárosi új lakásprojektek egy része valóban kiesik a konstrukcióból, ugyanakkor egyáltalán nem lehetetlen újépítésű lakást találni a feltételeknek megfelelően. A északnyugat-magyarországi nagyvárosokban a fővárossal ellentétben már könnyebben lehet nagyobb és többszobás lakásokhoz jutni. Most megmutatjuk, hol találhatók ilyen lehetőségek Győrben és Sopronban.

A feltételek valóban szigorúak, ha az Otthon Start programot nézzük: a négyzetméterár nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot, a teljes vételár pedig legfeljebb 100 millió forint lehet. Lényeges szempont, hogy a legtöbb fejlesztésben a nagyobb alapterületű lakások ára már túllépi a program felső határát, így az Otthon Start inkább a kisebb, belépő szintű ingatlanokra jelenthet reális lehetőséget. Ezek esetében gyakran kompromisszumot kell vállalni a méretben vagy az elhelyezkedésben, ugyanakkor cserébe a vásárlók élvezhetik az új építésű otthon minden előnyét.

Ez azt jelenti, hogy az Otthon Start nem zárja ki az új lakások vásárlását, de a választék jóval korlátozottabb, és főként azok számára kínál alternatívát, akik kisebb alapterületű ingatlanban is otthonra tudnak lelni. Tudatos kereséssel azonban ma is könnyen találhatók olyan nagyvárosi projektek, amelyek megfelelnek a hitel szigorú feltételeinek. Megvizsgáltunk két északnyugat-magyarországi nagyvárost is: Győrt és Sopront.

A legnagyobb hirdetési portált vizsgálva több mint 270 újépítésű ingatlant találtunk. A legolcsóbb a két vizsgált város közül Győrben található a Kossuth Lajos utcában egy téglalakás. Az ingatlan egy 2025-ben épült, modern társasház első emeletén található. A 22 m²-es, 1 szobás, új építésű lakás összkomfortos, légkondicionálóval felszerelt, a fürdő és WC egy helyiségben található. A lakáshoz egy 10 m²-es erkély is tartozik, amely kellemes szabadtéri lehetőséget biztosít. Az ingatlan ára 37,19 millió Ft. 

Kép: Ingatlan.comKép: Ingatlan.com

Szintén olcsón lehet lakásokhoz jutni Szabadhegyen. 17 darab ingatlant is 38,86 millió forintos áron kínálnak.  A leírás szerint a két ütemben épülő társasház 42 és 38 lakással, lifttel rendelkezik, és 5 580 m²-es, gyönyörűen parkosított, fás környezetben helyezkedik el, biztosítva a nyugalmat és a kényelmet minden lakó számára. Az első ütem lakásait fűtéskészen 2025 végére, kulcsrakészen pedig 2026 nyarára tervezik átadni.

Az új tulajdonosok számára lehetőség nyílik fedett parkolóhely (5 080 000 Ft) vagy zárt udvari parkolóhely (2 540 000 Ft) vásárlására. Emellett a földszinten különböző méretű tárolók érhetők el, 2,55 m²-től 6,48 m²-ig, áruk 2 200 000 Ft-tól 5 800 000 Ft-ig terjed.

Kép: Ingatlan.comKép: Ingatlan.com

Sopront nézve a legolcsóbb ingatlanig egészen 59,9 millió forintig kell keresni. A belváros közelében található egy összesen 73 nm alapterületű, 2 hálószobás, nappali-konyha-étkezős, kétszintes lakás. A leírás szerint az ingatlanhoz tartozik egy külső gépkocsi beálló, melynek ára 3.500.000 Ft. Fűtése gáz-cirkó radiátoros hőleadással.

Szintén ugyanezzel az árral lehet találni ingatlant a Balfi úton. A 2 szintes társasházban található összkomfortos lakás belmagassága 3 méter alatt van, légkondicionálóval felszerelt. A fürdő és a WC egy helyiségben található, a lakás déli tájolású, udvari kilátással rendelkezik, és 12 m²-es erkély tartozik hozzá. Az ingatlan átadását 2026 őszére tervezik. A lakáshoz teremgarázsban parkolóhely is vásárolható, amely 8 millió forint.

Kép: Ingatlan.comKép: Ingatlan.com

Ha már Sopronnál járunk, akkor megnéztük a legdrágább, de még 100 millió alatti ingatlanokat. Két esetben a Lehár Ferenc utca 124-es számnál találtunk 99,9 millió forint értékben újépítésű lakást. A leírásból, mint kiderült a Lehár-Panoráma Residence utolsó lakásai. Mint írták, panorámás környezetben eladó egy új építésű, duplakomfortos, kertkapcsolatos lakás, amelyhez 314 m² saját kert tartozik. Az ingatlanok átadása 2025 őszére várható. A lakópark a város külső részén, a Kurucdombon található, kertvárosi környezetben. A komplexum modern technológiával épül, saját parkkal és játszótérrel rendelkezik.

Kép: Ingatlan.comKép: Ingatlan.com

Visszatérve Győr városára a legdrágább, de még Otthon Start segítségével megvásárolható lakást a Szitásdombon találjuk mintegy 99,9 millió forintért.

Az új építésű lakás a belvárostól mindössze 5 percre, egy háromlakásos társasház első emeletén. A 2024-ben épült, luxus kivitelű ingatlan 90 m² alapterületű, 3 hálószobával, 2 fürdőszobával és külön WC-vel rendelkezik. A praktikus gardrób és előtér kényelmes elrendezést biztosít.

A bemutatás szerint nappaliból és a hálószobákból is nyíló teraszokkal élvezhető a természet közelsége. A lakáshoz 34 m²-es terasz tartozik, parkolás udvari beállón lehetséges, amely 1,8 millió Ft-ért vásárolható meg. A lakás légkondicionált, és utcai kilátással rendelkezik.

Kép: Ingatlan.comKép: Ingatlan.com

 
Címlapkép: Getty Images
