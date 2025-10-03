Sokáig úgy tűnt, nehéz lesz fokozni az év első három hónapjában tapasztalt ingatlanpiaci boomot, ám 2025 harmadik negyedéve emelte a tétet.
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Győrben és Sopronban
Sokan úgy gondolják, hogy az Otthon Start lakáshitel leginkább a használt lakások piacán lehet releváns, hiszen az újépítésű ingatlanok többsége messze túllépi a program által meghatározott szigorú árkorlátokat. Ez részben igaz is: a nagyvárosi új lakásprojektek egy része valóban kiesik a konstrukcióból, ugyanakkor egyáltalán nem lehetetlen újépítésű lakást találni a feltételeknek megfelelően. A északnyugat-magyarországi nagyvárosokban a fővárossal ellentétben már könnyebben lehet nagyobb és többszobás lakásokhoz jutni. Most megmutatjuk, hol találhatók ilyen lehetőségek Győrben és Sopronban.
A feltételek valóban szigorúak, ha az Otthon Start programot nézzük: a négyzetméterár nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot, a teljes vételár pedig legfeljebb 100 millió forint lehet. Lényeges szempont, hogy a legtöbb fejlesztésben a nagyobb alapterületű lakások ára már túllépi a program felső határát, így az Otthon Start inkább a kisebb, belépő szintű ingatlanokra jelenthet reális lehetőséget. Ezek esetében gyakran kompromisszumot kell vállalni a méretben vagy az elhelyezkedésben, ugyanakkor cserébe a vásárlók élvezhetik az új építésű otthon minden előnyét.
Ez azt jelenti, hogy az Otthon Start nem zárja ki az új lakások vásárlását, de a választék jóval korlátozottabb, és főként azok számára kínál alternatívát, akik kisebb alapterületű ingatlanban is otthonra tudnak lelni. Tudatos kereséssel azonban ma is könnyen találhatók olyan nagyvárosi projektek, amelyek megfelelnek a hitel szigorú feltételeinek. Megvizsgáltunk két északnyugat-magyarországi nagyvárost is: Győrt és Sopront.
A legnagyobb hirdetési portált vizsgálva több mint 270 újépítésű ingatlant találtunk. A legolcsóbb a két vizsgált város közül Győrben található a Kossuth Lajos utcában egy téglalakás. Az ingatlan egy 2025-ben épült, modern társasház első emeletén található. A 22 m²-es, 1 szobás, új építésű lakás összkomfortos, légkondicionálóval felszerelt, a fürdő és WC egy helyiségben található. A lakáshoz egy 10 m²-es erkély is tartozik, amely kellemes szabadtéri lehetőséget biztosít. Az ingatlan ára 37,19 millió Ft.
Szintén olcsón lehet lakásokhoz jutni Szabadhegyen. 17 darab ingatlant is 38,86 millió forintos áron kínálnak. A leírás szerint a két ütemben épülő társasház 42 és 38 lakással, lifttel rendelkezik, és 5 580 m²-es, gyönyörűen parkosított, fás környezetben helyezkedik el, biztosítva a nyugalmat és a kényelmet minden lakó számára. Az első ütem lakásait fűtéskészen 2025 végére, kulcsrakészen pedig 2026 nyarára tervezik átadni.
Az új tulajdonosok számára lehetőség nyílik fedett parkolóhely (5 080 000 Ft) vagy zárt udvari parkolóhely (2 540 000 Ft) vásárlására. Emellett a földszinten különböző méretű tárolók érhetők el, 2,55 m²-től 6,48 m²-ig, áruk 2 200 000 Ft-tól 5 800 000 Ft-ig terjed.
Sopront nézve a legolcsóbb ingatlanig egészen 59,9 millió forintig kell keresni. A belváros közelében található egy összesen 73 nm alapterületű, 2 hálószobás, nappali-konyha-étkezős, kétszintes lakás. A leírás szerint az ingatlanhoz tartozik egy külső gépkocsi beálló, melynek ára 3.500.000 Ft. Fűtése gáz-cirkó radiátoros hőleadással.
Szintén ugyanezzel az árral lehet találni ingatlant a Balfi úton. A 2 szintes társasházban található összkomfortos lakás belmagassága 3 méter alatt van, légkondicionálóval felszerelt. A fürdő és a WC egy helyiségben található, a lakás déli tájolású, udvari kilátással rendelkezik, és 12 m²-es erkély tartozik hozzá. Az ingatlan átadását 2026 őszére tervezik. A lakáshoz teremgarázsban parkolóhely is vásárolható, amely 8 millió forint.
Ha már Sopronnál járunk, akkor megnéztük a legdrágább, de még 100 millió alatti ingatlanokat. Két esetben a Lehár Ferenc utca 124-es számnál találtunk 99,9 millió forint értékben újépítésű lakást. A leírásból, mint kiderült a Lehár-Panoráma Residence utolsó lakásai. Mint írták, panorámás környezetben eladó egy új építésű, duplakomfortos, kertkapcsolatos lakás, amelyhez 314 m² saját kert tartozik. Az ingatlanok átadása 2025 őszére várható. A lakópark a város külső részén, a Kurucdombon található, kertvárosi környezetben. A komplexum modern technológiával épül, saját parkkal és játszótérrel rendelkezik.
Visszatérve Győr városára a legdrágább, de még Otthon Start segítségével megvásárolható lakást a Szitásdombon találjuk mintegy 99,9 millió forintért.
Az új építésű lakás a belvárostól mindössze 5 percre, egy háromlakásos társasház első emeletén. A 2024-ben épült, luxus kivitelű ingatlan 90 m² alapterületű, 3 hálószobával, 2 fürdőszobával és külön WC-vel rendelkezik. A praktikus gardrób és előtér kényelmes elrendezést biztosít.
A bemutatás szerint nappaliból és a hálószobákból is nyíló teraszokkal élvezhető a természet közelsége. A lakáshoz 34 m²-es terasz tartozik, parkolás udvari beállón lehetséges, amely 1,8 millió Ft-ért vásárolható meg. A lakás légkondicionált, és utcai kilátással rendelkezik.
Az Otthon Start program kapcsán készült friss szavazás szerint a piaci szereplők többsége a következő egy évben a kínálat csökkenésére számít Budapesten és környékén.
Hosszú évek csökkenő tendenciája után 2024-ben élénkült a Budapesten belüli költözés. A legkevésbé népszerűek továbbra is a belvárosi kerületek voltak, melyeknek csökkent a lélekszáma.
Szinte alig vannak olyanok, akik nem számítanak nehézségekre ingatlanvásárlás-, vagy eladás során Magyarországon.
Szétverheti a lakáspiacot az Otthon Start? Már vannak intő jelek, ez sokaknak nagyon nem fog tetszeni
Az Otthon Start Program jelentős keresletnövekedést hozott az újlakás-piacon, de a kínálat csak évek múlva érheti utol ezt a lendületet.
Egy friss becslés szerint 2025 szeptemberében 13 426 lakóingatlan cserélt gazdát Magyarországon.
Az ingatlan.com elemzése szerint a kereslet havi alapon ugyan enyhén mérséklődött, de éves szinten még mindig látványos, 34 százalékos növekedést mutatott.
Augusztusban mindössze 105,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel-szerződést a magyarok, ami óriási visszaesés a júliusi 141,9 milliárd forintos összeghez képest.
Augusztusban még a kivárás jellemezte a lakáshitelezést, mivel a piac a szeptemberben elindult 3 százalékos Otthon Start hitel bevezetésére várt.
Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
A Pénzcentrum megvizsgálta, mely szabályok változtak október 1-től, valamint hogy milyen korábbi szabályokat érdemes észben tartani.
Abony város is élne az önrendelkezési jogával, beköltözési pénz megfizetésére kötelezné a beköltözni vágyókat.
A kereslet még a legmerészebb szakértői várakozásokat is felülmúlja: mi lesz itt?
Az önkormányzatok az így befolyó összegeket saját feladataik ellátására fordíthatják.
Lakásvásárlás vagy bérlés előtt egyre többen veszik figyelembe nemcsak az ingatlan árát, hanem a mindennapi közlekedés időigényét is.
A fűtésszámla komoly teher lehet 2025-ben is, ezért érdemes megismerni azokat a trükköket, amelyekkel spórolhatunk, miközben az otthon melege sem vész el.
Terény önkormányzata a helyi önazonosság védelméről szóló törvény alapján korlátozta a településre való beköltözést.
legnagyobb kihívást jelenleg a gyenge kínálat jelenti, ezért szaladtak el az árak.
Az önkormányzatnak sikerült tárgyalásokat kezdenie a MOHU-val, melynek eredményeként október 1-re és 2-ra pót lomtalanítási napokat sikerült kieszközölniük.
