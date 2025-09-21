Akár 150 ezer lakás felújítása is megvalósulhat idén – de a pletykák szerint a nagyüzleti körök már bejelentkeztek a pénzre.
Káosz a Keletiben: megígérték a nyitást, reggelre mégis zárva maradt a pályaudvar
Hiába jelentette be szombat éjjel a MÁV, hogy vasárnap reggeltől ismét fogadja az utasokat a Keleti pályaudvar, műszaki hiba miatt a nyitás elmaradt. A biztosítóberendezések zavara akadályozta a forgalom újraindítását.
A MÁV szombat éjszakai közleménye még arról szólt, hogy befejeződött a Keleti pályaudvar többhetes felújítása, és vasárnap reggeltől visszatér a megszokott forgalom a csarnokba és a peronokra. A hajnali órákban azonban kiderült: a nyitás mégsem valósul meg.
Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója vasárnap reggel hat óra után videóban tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a biztosítóberendezésekben zavar keletkezett, miután egy hónap leállás után újra áram alá helyezték a rendszert. Emiatt nem tudták megnyitni az állomást a tervezett időpontban.
A pályaudvar reggel fél hét körül még zárva volt, a bejáratoknál MÁV-alkalmazottak segítették az utasokat, a közlekedést pótlóbuszokkal oldották meg. A társaság közlése szerint a probléma elhárítása után a nap folyamán megnyitják az állomást.
Címlapi kép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
