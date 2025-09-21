2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
Budapest, 2024. szeptember 16.Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója sajtótájékoztatót tart a Keleti pályaudvaron 2024. szeptember 16-án. A társaság vezetõje elmondta: az árvízi helyzet ellenére zavartalan a vasúti, illetve a távols
Utazás

Káosz a Keletiben: megígérték a nyitást, reggelre mégis zárva maradt a pályaudvar

Pénzcentrum
2025. szeptember 21. 07:32

Hiába jelentette be szombat éjjel a MÁV, hogy vasárnap reggeltől ismét fogadja az utasokat a Keleti pályaudvar, műszaki hiba miatt a nyitás elmaradt. A biztosítóberendezések zavara akadályozta a forgalom újraindítását.

A MÁV szombat éjszakai közleménye még arról szólt, hogy befejeződött a Keleti pályaudvar többhetes felújítása, és vasárnap reggeltől visszatér a megszokott forgalom a csarnokba és a peronokra. A hajnali órákban azonban kiderült: a nyitás mégsem valósul meg.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója vasárnap reggel hat óra után videóban tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a biztosítóberendezésekben zavar keletkezett, miután egy hónap leállás után újra áram alá helyezték a rendszert. Emiatt nem tudták megnyitni az állomást a tervezett időpontban.

Kapcsolódó cikkeink:

A pályaudvar reggel fél hét körül még zárva volt, a bejáratoknál MÁV-alkalmazottak segítették az utasokat, a közlekedést pótlóbuszokkal oldották meg. A társaság közlése szerint a probléma elhárítása után a nap folyamán megnyitják az állomást.

Címlapi kép: Lakatos Péter, MTI/MTVA 
2025. szeptember 21.
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2025. szeptember 20.
Újabb ismert borász szólalt meg a zéró toleranciáról: a hazai borkultúra nem egyenlő az alkoholizmussal!
2025. szeptember 20.
Itt még az AI szerint is kolbászból van a kerítés: kanyarban sincsen Svájc vagy Ausztria
2025. szeptember 20.
Teszten a kínaiak hajlítható csúcstelefonja: tényleg megér 800 ezer forintot a Honor Magic V5?
2025. szeptember 19.
Itt áll feketén-fehéren: 2025-ben sem lett jobb nőnek lenni Magyarországon
