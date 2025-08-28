Káosz Kelenföldön: szünetel a vonatforgalom a Déliben, a Keleti zárva, gyűlik a tömeg ×

Felsővezetékszakadás miatt teljesen leállt a vonatforgalom a Déli pályaudvaron csütörtök délután, ami jelentős fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben, miközben a Keleti pályaudvar felújítás miatt zárva tart.

A Mávinform tájékoztatása szerint csütörtökön 15:30-tól teljesen szünetel a vonatforgalom a Déli pályaudvaron egy felsővezetékszakadás következtében. A probléma jelentős késéseket, rövidített útvonalakat és járatkimaradásokat eredményez a győri, székesfehérvári és pusztaszabolcsi vasútvonalakon.

A helyzet kezdetben csak részleges korlátozással járt, amikor egy vonat áramszedőjének letörése miatt a 8-12. vágányokon szünetelt a közlekedés, később azonban a teljes pályaudvaron leállt a forgalom. A fennakadás különösen súlyos, mivel a Keleti pályaudvar augusztus 25. és szeptember 20. között felújítási munkálatok miatt nem üzemel. Ennek következtében a vasúti forgalom jelentős része Kelenföld pályaudvarra terelődött, amely láthatóan nem képes kezelni a megnövekedett utasforgalmat.

A felszínen egy talpalatnyi szabad hely sincs, az aluljáróban emberek százai zsúfolódnak össze. Gyerekek a földön ülve várják a bizonytalan indulásokat, a menetrend teljesen szétesett. Úgy tűnik, mintha mindannyian egy végtelen időhurokba ragadtunk volna. Ráadásul számos vonat a szokásosnál kevesebb kocsival közlekedik, tovább fokozva a zsúfoltságot

– számolt be egy szemtanú a helyszínről. A MÁV egyelőre nem közölt információt arról, mikor állhat helyre a forgalom a Déli pályaudvaron.