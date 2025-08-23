Az elektromos rollerekkel, biciklikkel történt sérüléseknél nagyon nagy számban jelen van az alkoholos befolyásoltság is.
Figyelmeztet a MÁV: nagy változás áll be a vonatok közlekedésében hétfőtől
Hétfőn bezár a Keleti pályaudvar, indul tehát az elmúlt évtized legnagyobb műszaki felújítása Magyarország legforgalmasabb állomásán. Augusztus 25-től a győri, a pécsi, a hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai járatok nem ide érkeznek és nem innen indulnak - közölte a MÁV. A felújításról a MÁV-csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt posztolt.
A munkálatok idején az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezi meg a MÁV. A változásokról és az alternatív eljutási lehetőségekről a MÁV-csoport hivatalos oldalán érdemes tájékozódni.
A távolsági vonatok fővárosi végállomása más budapesti állomásokra, a Nyugati pályaudvarra, Budapest-Kelenföldre és Kőbánya-Kispestre kerül át, ezeken az állomásokon biztosítva az átszállást a metróhálózatra. A hatvani és újszászi vonal elővárosi járatai jellemzően rövidebb útvonalon, Kőbánya felsőig közlekednek, ahol új átszállópont létesül. Kőbánya felsőről a metróhálózat a Puskás Ferenc Stadionhoz csúcsidőben percenként induló MÁV-buszokkal, vagy a II. János Pál pápa tér érintésével a Blaha Lujza térre 4 percenként járó 37-es villamoscsaláddal érhető el - tájékoztattak.
A mavcsoport.hu/keleti oldal valamennyi változással kapcsolatos információt tartalmaz, számos térkép is segíti a tájékozódást, az alternatív eljutási módok kiválasztását. Tervezhetők az utazások az online menetrendi keresőkben, az EMMA-n, a jegy.mav.hu-n, valamint a MÁV és MÁV+ applikációban is.
A 2013-ban nagy reményekkel indult nemzeti légitársaság 2016 óta semmilyen tevékenységet nem folytat.
Szokatlan számok érkeztek a horvát paradicsomból: meglepően sok lett a kígyómarás az Isztriai-félszigeten
Riasztóan megnövekedett a kígyómarások száma Horvátország Isztria régiójában, ahol egy hétéves fiú életveszélyes állapotba került homoki vipera marása következtében.
A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon.
Nagyon veszélyes hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés, ezért folyamatosan nyomon fogják követni a járművek műszaki állapotát.
A kormány nyilvánosságra hozta 2035-ig szóló állami építési beruházási programját.
Drámai pillanatok az augusztus 20-i rendezvényen: egy férfi lezuhant, egy nőnél pedig beindult a szülés
A mentők 160 embernek nyújtottak segítséget a fővárosi rendezvényeken az Országos Mentőszolgálat közleménye szerint.
Szerdán napközben még napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, de a délutáni óráktól nyugat, délnyugat felől vastagabb felhőzet érkezik.
Minden harmadik foglalás két éjszakára, minden ötödik három éjszakára szól.
Az igazi időjárási fordulat augusztus 20. után következik csak be.
Az augusztus 20-i érkezésre szóló szállásfoglalások száma 58 százalékkal nőtt az előző szerdához képest.
A helyi hatóságok adatai szerint közel 800 ember kényszerült rögtönzött telepeken élni.
Augusztus 20-án napközben még napos, meleg idő várható, de kora estétől az ország északnyugati részén már záporok, zivatarok alakulhatnak ki,
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.