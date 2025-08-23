2025. augusztus 23. szombat Bence
Az 1884-ben alapított budapesti Keleti pályaudvar, vagyis a Keleti pályaudvar a magyar főváros elsődleges kapuja, valamint az ország legterheltebb közlekedési csomópontja. A statisztikák szerint naponta mintegy 410 vonat érkezik és ind
Figyelmeztet a MÁV: nagy változás áll be a vonatok közlekedésében hétfőtől

Hétfőn bezár a Keleti pályaudvar, indul tehát az elmúlt évtized legnagyobb műszaki felújítása Magyarország legforgalmasabb állomásán. Augusztus 25-től a győri, a pécsi, a hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai járatok nem ide érkeznek és nem innen indulnak - közölte a MÁV. A felújításról a MÁV-csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt posztolt.

A munkálatok idején az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezi meg a MÁV. A változásokról és az alternatív eljutási lehetőségekről a MÁV-csoport hivatalos oldalán érdemes tájékozódni.

A távolsági vonatok fővárosi végállomása más budapesti állomásokra, a Nyugati pályaudvarra, Budapest-Kelenföldre és Kőbánya-Kispestre kerül át, ezeken az állomásokon biztosítva az átszállást a metróhálózatra. A hatvani és újszászi vonal elővárosi járatai jellemzően rövidebb útvonalon, Kőbánya felsőig közlekednek, ahol új átszállópont létesül. Kőbánya felsőről a metróhálózat a Puskás Ferenc Stadionhoz csúcsidőben percenként induló MÁV-buszokkal, vagy a II. János Pál pápa tér érintésével a Blaha Lujza térre 4 percenként járó 37-es villamoscsaláddal érhető el - tájékoztattak.

A mavcsoport.hu/keleti oldal valamennyi változással kapcsolatos információt tartalmaz, számos térkép is segíti a tájékozódást, az alternatív eljutási módok kiválasztását. Tervezhetők az utazások az online menetrendi keresőkben, az EMMA-n, a jegy.mav.hu-n, valamint a MÁV és MÁV+ applikációban is. 
Címlapkép: Getty Images
