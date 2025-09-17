A Pénzcentrum 2025. szeptember 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Sokkoló fűtés hírt kaptak a magyar családok: máris készülhetnek, egy hetük maradt, aztán vacoghatnak
Érdemes kihasználni ezt a hétvégét, ezek lehetnek az utolsó nyári melegek az idén - írja 24.hu. A Grönland felől érkező anticiklon várhatóan keddre éri el hazánkat.
A hét elején megérkezett a hidegfront, ami borult, esős, hűvös időt hozott magával. Szerdán átlagos őszi idő köszönt be 18-23 Celsius-fokos hőmérsékleti csúcsokkal.
"Csütörtöktől ismét nyárias idő következik, a jövő hét második felében azonban már sok helyen fűtésre is szükség lehet" – mondja a lapnak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa.
Az előrejelzés szerint szerdán leginkább észak-keleten számíthatunk záporra, zivatarra, emiatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Csütörtökön melegedni kezd az idő, ami péntekre elérheti akár a 28 Celsius fokot.
Hétvégére visszatér a nyári idő, ami hétfőn is folytatódik, ezzel a várható 27-33 Celsius foknál valószínűleg már nem lesz melegebb az idén.
Keddre ugyanis megérkezik az a grönlandi anticiklon, aminek hideg légrétegei előbb Nyugat-Európát érik el, majd szeptember 23-án érkezik hazánkba.
A több napig tartó 30 fok körüli maximumok, és az ezzel járó 21-23 fokos napi középhőmérséklet jó tíz fokot zuhan, a jövő hét második felében a napi közép 11-13 fok körül alakul majd. Ennél tovább egyelőre nem látunk, és bár vénasszonyok nyara még jöhet, a nagybetűs nyártól azonban most hétvégén kell búcsút vennünk - írják.
Bár júliusban összességében alig változott a külföldi vendégéjszakák száma Magyarországon, az orosz turisták látogatása látványos fordulatot vett:
A Balatoni Hajózási Zrt. feltételes közbeszerzést írt ki a Szántód és Tihany közötti kompkikötők teljes körű megújítására.
A rendőrség büntetőeljárást indított a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében. Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indult nyomozás.
Szeptember 30-tól az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt.
Álrendőr csuklóján kattant a bilincs: egy 16 éves fiú fülelte le, ilyet a magyar zsaruk is ritkán látnak
Egy rendőri pályára készülő 16 éves gimnazista vette észre a szabálysértést elkövető férfit.
Budapest Főváros Kormányhivatala továbbra is kiemelten ellenőrzi a BKV autóbuszok állapotát.
Az BKV vallja: a műszaki hibák és a fenntartási költségek csökkentése csak új járművek beszerzésével valósítható meg.
Már holnap hajnalban megérkezik hozzánk az Európán végigsöprő légörvény: brutál esőt fog ránk zúdítani
Északnyugat-Európában erős széllökésekkel járó ciklon örvénylik.
A Honvédelmi Minisztérium fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre kéri az autósokat az érintett útvonalakon.
A jövő héten folytatódik a változékony időjárás: kedden újabb front érkezik, többfelé várható csapadék és visszaesik a hőmérséklet.
