Sokkoló fűtés hírt kaptak a magyar családok: máris készülhetnek, egy hetük maradt, aztán vacoghatnak

Érdemes kihasználni ezt a hétvégét, ezek lehetnek az utolsó nyári melegek az idén - írja 24.hu. A Grönland felől érkező anticiklon várhatóan keddre éri el hazánkat.

A hét elején megérkezett a hidegfront, ami borult, esős, hűvös időt hozott magával. Szerdán átlagos őszi idő köszönt be 18-23 Celsius-fokos hőmérsékleti csúcsokkal.

"Csütörtöktől ismét nyárias idő következik, a jövő hét második felében azonban már sok helyen fűtésre is szükség lehet" – mondja a lapnak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa.

Az előrejelzés szerint szerdán leginkább észak-keleten számíthatunk záporra, zivatarra, emiatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Csütörtökön melegedni kezd az idő, ami péntekre elérheti akár a 28 Celsius fokot.

Hétvégére visszatér a nyári idő, ami hétfőn is folytatódik, ezzel a várható 27-33 Celsius foknál valószínűleg már nem lesz melegebb az idén.

Keddre ugyanis megérkezik az a grönlandi anticiklon, aminek hideg légrétegei előbb Nyugat-Európát érik el, majd szeptember 23-án érkezik hazánkba.

A több napig tartó 30 fok körüli maximumok, és az ezzel járó 21-23 fokos napi középhőmérséklet jó tíz fokot zuhan, a jövő hét második felében a napi közép 11-13 fok körül alakul majd. Ennél tovább egyelőre nem látunk, és bár vénasszonyok nyara még jöhet, a nagybetűs nyártól azonban most hétvégén kell búcsút vennünk - írják.