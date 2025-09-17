2025. szeptember 17. szerda Zsófia
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 17.)
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 17.)

2025. szeptember 17. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. szeptember 17., szerda.

Névnap

Zsófia

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.61 Ft
CHF: 417.58 Ft
GBP: 448.41 Ft
USD: 328.61 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 29010 Ft
MOL: 2800 Ft
RICHTER: 9895 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.18: A hajnali párásság, ködfoltok megszűnése után derült vagy gyengén felhős, napos idő lesz, csapadék nem várható. A nyugatias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 6, 12 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 4, 5 fok is lehet. Délutánra 21, 25 fokig melegszik fel a levegő.

2025.09.19: A hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után derült, napos, száraz időre számíthatunk. A változó irányú szél gyenge marad. Hajnalban általában 8, 14, délután 22, 28 fok várható.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. (2025.09.16)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
