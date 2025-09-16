2025. szeptember 16. kedd Edit
15 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy erdő mellett megjelenik egy gímszarvas, aki rám néz, mielőtt elfutna.
HelloVidék

Őszi szerelem az erdőben: különleges videón a szarvasbőgés hihetetlen varázsa

HelloVidék
2025. szeptember 16. 19:15

Szeptember a szerelmes gímbikák hónapja, ilyenkor hangos tőlük az erdő. A szarvasbőgés hallgatása egészen kivételes élmény – most ti is belehallgathattok ebbe a különleges őszi szerenádba!

Az ősz beköszöntével és a hűvösebb napok megérkezésével ismét kezdetét vette a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. Ez a különleges természeti jelenség időjárástól és földrajzi viszonyoktól függően augusztus végétől egészen novemberig is eltarthat, főszezonja azonban a szeptember. A szarvasbőgés úgy cseng a szarvastehenek fülében, mint egy szerenád. De nem csak a teheneket kápráztatja el a jellegzetes és hangos ének, hanem a természetjárókat is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egy természetkedvelő nemrég egy gyönyörű videót is készített róla, amely jól visszaadja az erdők varázslatos hangulatát. „Odakint, a bőgésben az ember úgy érzi, kiváltságos” – írta Facebook-posztjában.

A nászidőszak az autósok számára is komoly kihívásokat jelent

A vadak mozgása ilyenkor a szokásosnál is kevésbé kiszámítható, ezért a rendőrség és a vadásztársaságok fokozott óvatosságra kérik az autósokat.

Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivője még tavaly a HelloVidéknek elmondta, hogy különösen fontos figyelni az utakon, hiszen a szarvasok elsősorban az erdőszéleken és a nagyobb vadállományú területeken jelenhetnek meg váratlanul.
Címlapkép: Getty Images
#facebook #erdő #élmény #természet #hellovidék #szarvasbőgés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:11
20:02
19:44
19:34
19:15
Pénzcentrum
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
Ezt nagyon kevés magyar tudja a saját autójáról: óriási bajba kerülhetnek, ha baleset történik
Tízezrével lepik el a magyarok Ausztriát: mindenkit csábítanak a magas bérek, óriási a roham
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 16. kedd
Edit
38. hét
Szeptember 16.
Az ózon világnapja
Szeptember 16.
A hangzáskultúra napja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Váratlan hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre kevés háztulaj számított
2
4 napja
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
3
2 hete
Döbbenetes rekord a Balatonon: óriási halszörnyre bukkant a mázlista pecás, videón a gigászi fogás
4
2 hete
Eladó a Balaton-part leghíresebb villája: egy lottónyeremény is kevés lehet ehhez a luxushoz + Videó
5
2 hete
Lebontják a Balaton egyik legnépszerűbb látványosságát: nem fogod elhinni, mi lesz a sorsa!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati felár
A tényleges hitelkamatlábnak a kockázatmentes befektetés (államkötvény) hozama fölötti része, amely az adott ügyfélkör finanszírozásának kockázatát mutatja meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 18:58
Így ravaszkodik ki plusz szabadnapot 2026-ban sok élelmes magyar: ezt a törvény is megengedi
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 18:06
Kvíz: Mire emlékszel az Egri Csillagokból? Vigyázz, ez nem lesz könnyű, teszteld nálunk a tudásod!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 16. 19:31
Nincs minden rendben ezekkel az almákkal: sokakat érinthet a gond