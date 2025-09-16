Őszi szerelem az erdőben: különleges videón a szarvasbőgés hihetetlen varázsa

Szeptember a szerelmes gímbikák hónapja, ilyenkor hangos tőlük az erdő. A szarvasbőgés hallgatása egészen kivételes élmény – most ti is belehallgathattok ebbe a különleges őszi szerenádba!

Az ősz beköszöntével és a hűvösebb napok megérkezésével ismét kezdetét vette a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. Ez a különleges természeti jelenség időjárástól és földrajzi viszonyoktól függően augusztus végétől egészen novemberig is eltarthat, főszezonja azonban a szeptember. A szarvasbőgés úgy cseng a szarvastehenek fülében, mint egy szerenád. De nem csak a teheneket kápráztatja el a jellegzetes és hangos ének, hanem a természetjárókat is.

Egy természetkedvelő nemrég egy gyönyörű videót is készített róla, amely jól visszaadja az erdők varázslatos hangulatát. „Odakint, a bőgésben az ember úgy érzi, kiváltságos” – írta Facebook-posztjában.

A nászidőszak az autósok számára is komoly kihívásokat jelent

A vadak mozgása ilyenkor a szokásosnál is kevésbé kiszámítható, ezért a rendőrség és a vadásztársaságok fokozott óvatosságra kérik az autósokat.

Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivője még tavaly a HelloVidéknek elmondta, hogy különösen fontos figyelni az utakon, hiszen a szarvasok elsősorban az erdőszéleken és a nagyobb vadállományú területeken jelenhetnek meg váratlanul.