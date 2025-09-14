A Pénzcentrum 2025. szeptember 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nem kímél minket az időjárás: jövő héten is marad a változékonyság
A jövő héten folytatódik a változékony időjárás: kedden újabb front érkezik, többfelé várható csapadék és visszaesik a hőmérséklet, de a hét második felében csökken a csapadék esélye és ismét melegedés kezdődik, a hét végén már jellemzően derült idő várható 30 Celsius-fok körüli csúcsértékekkel - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
Hétfőn a pára és köd feloszlása után a nap nagy részében gyengén felhős, napos időre van kilátás, de időszakosan előfordulhatnak felhősebb körzetek. Az északkeleti tájakon délelőtt egy-egy zápor nem kizárt, másutt nem valószínű csapadék. A délnyugatira forduló szelet legfeljebb élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 20 és 26 fok között valószínű.
Kedden északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, így erősen megnövekszik a felhőzet, és összességében több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban általában 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, a csúcsérték 18 és 28 fok között valószínű; az északnyugati országrészben lesz hűvösebb, a délkeleti határ mentén melegebb.
Szerdán általában felhőátvonulásokra kell számítani, de a Dunántúlon erősebben felhős lehet az ég. Helyenként gyenge zápor előfordulhat. Nagyobb területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések az északnyugati szelet. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16 fok között alakul - az Északi-középhegység északi oldalán hidegebb lesz -, míg délután 19-24 fok valószínű.
Csütörtökön változóan, napközben időszakosan erősen felhős idő várható, északnyugaton, északon néhol gyenge eső előfordulhat. A nyugati, északnyugati szél többfelé élénk, erős lehet. A minimum többnyire 9-16, a maximum 20-27 fok között valószínű.
Pénteken a hajnali ködfoltok és rétegfelhőzet feloszlása után túlnyomóan napos időre lehet készülni, de északkeleten több gomolyfelhő képződik, és ott egy-egy gyenge zápor nem kizárt. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 10-16, délután 23-29 fok várható.
Szombaton a hajnali ködfoltok és rétegfelhőzet feloszlása után túlnyomóan derült lesz az ég. A déli szél megélénkülhet. A minimum-hőmérséklet 10 és 17, a maximum-hőmérséklet 24 és 29 fok között alakulhat.
Vasárnap a hajnali ködfoltok és rétegfelhőzet feloszlása után túlnyomóan derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, de északnyugaton lehetnek felhősebb tájak is. Csapadék nem valószínű, a déli, délkeleti szél megélénkül. A minimum-hőmérséklet 12 és 18, a maximum-hőmérséklet 26 és 31 fok között lesz.
