Kiadták a figyelmeztetést – brutális hőmérséklet-különbség és zivatar jön

Északnyugat felől frontális felhőzet érkezik Magyarországra, ami záporokat, zivatarokat és erős szelet is hozhat. A hőmérsékletben jelentős különbség várható: nyugaton mindössze 17 fok lesz, míg délkeleten akár 29 fok is lehet, írja a HungaroMet.

A mai napon változékony időjárásra készülhetünk: északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, ám délkelet felé haladva még több napsütésre számíthatunk. Szórványosan csapadék is kialakulhat: nyugaton és északnyugaton inkább eső, másutt záporok, keleten pedig zivatarok is előfordulhatnak.

Az északnyugatira forduló szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, zivatarok környezetében pedig viharos széllökés sem kizárt.

A legmagasabb nappali hőmérséklet nyugaton mindössze 17 fok körül alakul, míg a délkeleti határ mentén akár 28–29 fok is lehet. Késő estére 11 és 17 fok közé hűl le a levegő.