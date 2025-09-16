2025. szeptember 16. kedd Edit
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Súlyos zivatarfelhő száguld át az országon egy nyári délutánon
Utazás

Kiadták a figyelmeztetést – brutális hőmérséklet-különbség és zivatar jön

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 07:34

Északnyugat felől frontális felhőzet érkezik Magyarországra, ami záporokat, zivatarokat és erős szelet is hozhat. A hőmérsékletben jelentős különbség várható: nyugaton mindössze 17 fok lesz, míg délkeleten akár 29 fok is lehet, írja a HungaroMet.

A mai napon változékony időjárásra készülhetünk: északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, ám délkelet felé haladva még több napsütésre számíthatunk. Szórványosan csapadék is kialakulhat: nyugaton és északnyugaton inkább eső, másutt záporok, keleten pedig zivatarok is előfordulhatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az északnyugatira forduló szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, zivatarok környezetében pedig viharos széllökés sem kizárt.

A legmagasabb nappali hőmérséklet nyugaton mindössze 17 fok körül alakul, míg a délkeleti határ mentén akár 28–29 fok is lehet. Késő estére 11 és 17 fok közé hűl le a levegő.
Címlapkép: Getty Images
#időjárás #eső #zivatar #ősz #szeptember #csapadék #időjárás-előrejelzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:34
06:27
06:05
05:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 15.
Riasztás több magyar nagyvárosban: tömeges a hörghurut, hörgőgyulladás - ezek a tünetei
2025. szeptember 15.
Kifakadt Zacher Gábor: inog a magyar egészségügyi rendszer, néhány "barom" tartja csak össze
2025. szeptember 15.
Így térdel le a lakáspiac a 3%-os Otthon Start hiteltől: jöhet az újabb lakás árrobbanás
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 16. kedd
Edit
38. hét
Szeptember 16.
Az ózon világnapja
Szeptember 16.
A hangzáskultúra napja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
2
3 hete
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós
3
1 hete
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
4
3 hete
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
5
3 hete
Filléres repjegyeket szórt ki a Ryanair: ennyiért ritkán juthatsz el európai nagyvárosokba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bizonyítási teher
eljárásjogi fogalom, amely azt szabályozza, hogy egyes tényeket kinek kell bizonyítani. A bizonyítás sikertelensége az igényérvényesítést kizárja. A biztosítási jogviszonyban a biztosítási esemény bekövetkezését, valamint a kár összegét mindig a biztosítottnak, a mentesülési ok fennállását pedig mindig a biztosítónak kell bizonyítania.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 06:05
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 05:08
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
Agrárszektor  |  2025. szeptember 16. 07:01
Komoly átalakulás jöhet az európai zöldség-gyümölcs szektorban