Elindult az Apple legújabb termékeinek előrendelési időszaka.
Kiadták a figyelmeztetést – brutális hőmérséklet-különbség és zivatar jön
Északnyugat felől frontális felhőzet érkezik Magyarországra, ami záporokat, zivatarokat és erős szelet is hozhat. A hőmérsékletben jelentős különbség várható: nyugaton mindössze 17 fok lesz, míg délkeleten akár 29 fok is lehet, írja a HungaroMet.
A mai napon változékony időjárásra készülhetünk: északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, ám délkelet felé haladva még több napsütésre számíthatunk. Szórványosan csapadék is kialakulhat: nyugaton és északnyugaton inkább eső, másutt záporok, keleten pedig zivatarok is előfordulhatnak.
Az északnyugatira forduló szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, zivatarok környezetében pedig viharos széllökés sem kizárt.
A legmagasabb nappali hőmérséklet nyugaton mindössze 17 fok körül alakul, míg a délkeleti határ mentén akár 28–29 fok is lehet. Késő estére 11 és 17 fok közé hűl le a levegő.
Az BKV vallja: a műszaki hibák és a fenntartási költségek csökkentése csak új járművek beszerzésével valósítható meg.
A Honvédelmi Minisztérium fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre kéri az autósokat az érintett útvonalakon.
A jövő héten folytatódik a változékony időjárás: kedden újabb front érkezik, többfelé várható csapadék és visszaesik a hőmérséklet.
A sztereotípiák mögött egy olcsó, rendezett és meglepően barátságos ország tárul fel.
Szombaton a napsütést főként délelőtt fátyolfelhőzet szűrheti, de csapadék nem várható. Mérsékelt lesz a délkeleti szél.
Megállapodás született az elektromos rollerek autóbuszokon történő szállításának szabályozásáról,
A vásárlás újra utazási cél lett – de már nem a szuvenírekért vagy a duty free parfümökért indulnak útnak a turisták
Egyre többen választják a mediterrán régiókat az utószezonban, ám sokan csak a helyszínen szembesülnek azzal, hogy egyes szolgáltatások már nem elérhetők.
Kisiklott egy Vácról péntek reggel Balassagyarmatra indult vonat több kocsija Magyarkút megállóhelynél,
Pénteken és szombaton napos, meleg időre számíthatunk, vasárnap viszont hidegfront hozhat záporokat.
Elképesztő dolgot közöltek a horvát tengerpartról: erről mindenkinek tudnia kell, aki ott terve nyaralni
Vir volt az idei nyári főszezon abszolút sztárja a Horvátországba utazó magyarok körében - erről adott ki összegzést az egyik szállásfoglalással foglalkozó cég.
Egyre többen utaznak nem a tengerpart, hanem a képernyő miatt: ez komoly hatással van a helyiekre.