Új gigaberuházás miatt forrnak az indulatok a Balatonnál: természetvédelmi területet dózerolnának le?

Szigligeten heves vita alakult ki egy tervezett kikötő miatt, amelyet a település védett öblébe álmodott meg a beruházó. A több mint száz férőhelyes csónakkikötő terveit egy helyi civil egyesület kifogásolja - írja a 24.hu.

Míg a fejlesztő azzal érvel, hogy a létesítmény kedvezően hat majd az élővilágra, az illetékes kormányhivatal szerint a beruházásnak nem várható jelentős környezeti hatása. Az egyesület azonban fellebbezett a döntés ellen.

A Balaton nyugati medencéjében fekvő, fokozottan védett terület vált a konfliktus forrásává a horgászparadicsomot ígérő fejlesztő és a természetvédelmi aggályokat hangoztató civil szervezet között. A projekt támogatói rehabilitációról, ellenzői viszont természetpusztításról beszélnek.

A kikötő kialakításához a Natura 2000-es terület kotrására lenne szükség, ráadásul a Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik legérzékenyebb magterületét is érintené. A tó medre állami tulajdonban van, a part közeli területek viszont a beruházóhoz tartoznak. A tiltakozás fő oka, hogy a létesítmény a tómeder feltöltődött, fás-cserjés részén valósulna meg.