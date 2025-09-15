Életveszélyessé vált a győri belváros egyik ikonikus műemléke, a Napóleon-ház. Az épület teteje beszakadt, a könnyező gomba pusztítja a faszerkezetet.
Új gigaberuházás miatt forrnak az indulatok a Balatonnál: természetvédelmi területet dózerolnának le?
Szigligeten vita bontakozott ki egy új, száz férőhelyes kikötő terve körül, amelyet a település védett öblébe építenének. A beruházó fejlesztésről, a helyi civilek viszont természetrombolásról beszélnek, mivel a projekt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park érzékeny, Natura 2000-es területét is érintené.
Szigligeten heves vita alakult ki egy tervezett kikötő miatt, amelyet a település védett öblébe álmodott meg a beruházó. A több mint száz férőhelyes csónakkikötő terveit egy helyi civil egyesület kifogásolja - írja a 24.hu.
Míg a fejlesztő azzal érvel, hogy a létesítmény kedvezően hat majd az élővilágra, az illetékes kormányhivatal szerint a beruházásnak nem várható jelentős környezeti hatása. Az egyesület azonban fellebbezett a döntés ellen.
A Balaton nyugati medencéjében fekvő, fokozottan védett terület vált a konfliktus forrásává a horgászparadicsomot ígérő fejlesztő és a természetvédelmi aggályokat hangoztató civil szervezet között. A projekt támogatói rehabilitációról, ellenzői viszont természetpusztításról beszélnek.
A kikötő kialakításához a Natura 2000-es terület kotrására lenne szükség, ráadásul a Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik legérzékenyebb magterületét is érintené. A tó medre állami tulajdonban van, a part közeli területek viszont a beruházóhoz tartoznak. A tiltakozás fő oka, hogy a létesítmény a tómeder feltöltődött, fás-cserjés részén valósulna meg.
Így kereshetsz ezreket egy kirándulás alatt: lábaid előtt hever az ősz kincse, csak le kell hajolni érte
Egy kisebb táskányi vadgesztenyével akár hónapokig megúszhatjuk a mosópor-vásárlást, de mutatunk egy receptet is, amivel sampont is készíthetünk belőle.
Nem mindennapi látvány fogadta a Bácskában, a Tiszához kapcsolódó Jegricska partján horgászókat: apró, színes trópusi halak úszkáltak a vízben.
Gyermekkorunk kedvenc retro fogásai közé tartozik a nudli, amit sokan angyalbögyörő néven ismerünk: máris mutatjuk, hogyan készítheted el házilag ezt a filléres, egyszerű ételt.
Évek óta az ingázó magyarok Mekkája Sopron, de lassan az egész nyugati határrészre is ki lehetne tenni a megtelt táblát: rengetegen költöznek a Szigetközbe és...
Nem minden buszmegálló egyformán unalmas! Sárazsadányban egy váróhely igazi retro élménnyé varázsolja a várakozást. Nektek bejön?
Ha épp Debrecenbe tartasz, indulj el éhesen és bulira készen: vasárnapig minden a gasztronómiáról és a zenéről szól a Nagyerdőn. Startol a Debreczeni Zamat Fesztivál!
Új ipari csarnokot építenek a Békés vármegyei Újkígyóson 225 millió forint uniós támogatásból.
Hiába hoztak némi enyhülést az elmúlt napok zivatarai, az aszály súlyos nyomot hagyott a Balatonnál: Balatonbogláron készült fotók mutatják, mennyire visszahúzódott a tó.
Évek óta bolt nélkül élnek Szátok lakói, és hiába reménykedtek a Magyar Falu Program támogatásában, ma már csak egy romos épület és szeméthalom emlékeztet az...
Ősz, Balaton, fügés finomságok – kell ennél jobb? Októberben újra megrendezik a Füge Fesztet a badacsonytomaji strandon. Hozzuk a részleteket is!
Íme, egy felfedezésre váró csodahely: a Jakab-hegy, ami ősöreg fáival és különleges vörös homokkő szikláival idén elnyerte az Év Szentélyerdeje címet!
Újabb szomorú búcsú Szegeden: bezár a La Femme női ruhabolt a Kígyó utcában.
Évek óta áll Tatán, a Honvéd utcában egy romos, omlásveszélyes épület, ami nemcsak csúfítja a városképet, de a helyiek szerint bármikor életveszélyt okozhat.
Veszettség ellen a levegőből: október 4-től kezdődik a rókák őszi vakcinázása Magyarország keleti és déli területein.
Már most vannak helyek, ahol a friss, télire való almához a piaci ár töredékéért juthatunk – íme az országos „Szedd magad alma" 2025. lista!
Új korszak kezdődik a nógrádi vásárlásban! Salgótarján szívében nyílik a város legújabb bevásárlóparadicsoma.
Komoly veszély fenyegeti a természetjárókat a Farkas-erdőben: felbolydult lódarazsak jelentettek közvetlen kockázatot a Kéktúra egyik szakaszán.
Tudjátok, miért volt régen tilos a csalánmag fogyasztása a papoknak és apácáknak? Nem azért, mert finom, ropogós, tele van egészséges olajokkal és többszörösen telítetlen zsírsavakkal,...