Szigligeten vita bontakozott ki egy új, száz férőhelyes kikötő terve körül, amelyet a település védett öblébe építenének.
Jó hír az autósoknak: változik a parkolás a Balaton fővárosában, ezeken a napokon ingyenes lesz
Most jött a hír: szeptember 15-ét követően a szezonon kívüli parkolási rend lépett életbe Siófokon. Hétköznapokon továbbra is fizetni kell a parkolásért a belvárosi övezetekben, de több nap is van, amikor teljesen díjmentes lesz a megállás. Mutatjuk a részleteket!
Siófokon szeptember 15-ét követően a szezonon kívüli parkolási rend lépett életbe – közölte a Siófoki KÖH Városőrség.
Így a városközpontban, az I. és II. díjövezetbe sorolt, táblával jelölt parkolóhelyeken (mobilparkolási zónakód: 8601 és 8602) szeptember 16. és 2026. május 14. között hétfőtől péntekig 7 és 18 óra között kell parkolójegyet váltani. Szombaton és vasárnap a parkolás díjmentes, kivéve a jogszabály alapján szombatra áthelyezett munkanapokat.
A díjfizetés alól mentesülnek az autósok az ünnepnapokon – így október 23-án és november 1-jén –, továbbá az áthelyezett pihenőnapokon (például október 24-én), a Városnapon (november 28-án), valamint a 2025. december 24. és 2026. január 2. közötti időszakban.
A vasúttól északra elhelyezkedő, jellemzően Balaton-parti parkolók (zónakód: 8603 és 8604) szeptember 16. és május 14. között minden nap ingyenesen használhatók. Fontos tudnivaló, hogy 2022. március 1. óta a zöld rendszámos gépjárművek parkolása is díjköteles a városban.
A részletes tájékoztatás a www.siofok.hu Parkolási rend oldalán!
Gyermekkorunk kedvenc retro fogásai közé tartozik a nudli, amit sokan angyalbögyörő néven ismerünk: máris mutatjuk, hogyan készítheted el házilag ezt a filléres, egyszerű ételt.
Évek óta az ingázó magyarok Mekkája Sopron, de lassan az egész nyugati határrészre is ki lehetne tenni a megtelt táblát: rengetegen költöznek a Szigetközbe és...
Ha épp Debrecenbe tartasz, indulj el éhesen és bulira készen: vasárnapig minden a gasztronómiáról és a zenéről szól a Nagyerdőn. Startol a Debreczeni Zamat Fesztivál!
Új ipari csarnokot építenek a Békés vármegyei Újkígyóson 225 millió forint uniós támogatásból.
Hiába hoztak némi enyhülést az elmúlt napok zivatarai, az aszály súlyos nyomot hagyott a Balatonnál: Balatonbogláron készült fotók mutatják, mennyire visszahúzódott a tó.
Évek óta bolt nélkül élnek Szátok lakói, és hiába reménykedtek a Magyar Falu Program támogatásában, ma már csak egy romos épület és szeméthalom emlékeztet az...
Ősz, Balaton, fügés finomságok – kell ennél jobb? Októberben újra megrendezik a Füge Fesztet a badacsonytomaji strandon. Hozzuk a részleteket is!
Íme, egy felfedezésre váró csodahely: a Jakab-hegy, ami ősöreg fáival és különleges vörös homokkő szikláival idén elnyerte az Év Szentélyerdeje címet!
Újabb szomorú búcsú Szegeden: bezár a La Femme női ruhabolt a Kígyó utcában.
Évek óta áll Tatán, a Honvéd utcában egy romos, omlásveszélyes épület, ami nemcsak csúfítja a városképet, de a helyiek szerint bármikor életveszélyt okozhat.
Veszettség ellen a levegőből: október 4-től kezdődik a rókák őszi vakcinázása Magyarország keleti és déli területein.
Végveszélyben a vidék ikonikus műemléke: ez az a ház, ahol Napóleon is megszállt a csata után + Videó
Életveszélyessé vált a győri belváros egyik ikonikus műemléke, a Napóleon-ház. Az épület teteje beszakadt, a könnyező gomba pusztítja a faszerkezetet.
Ritka lehetőség nyílik a Balaton-felvidéken: a szentbékkállai Töttöskáli templomromnál zajló régészeti ásatást most bárki testközelből is megfigyelheti.
Már most vannak helyek, ahol a friss, télire való almához a piaci ár töredékéért juthatunk – íme az országos „Szedd magad alma" 2025. lista!
Új korszak kezdődik a nógrádi vásárlásban! Salgótarján szívében nyílik a város legújabb bevásárlóparadicsoma.
Nem mindegy, kalodás vagy ömlesztett: kiderült, ennyiért kínálják 2025-ben a tűzifát!
Brutális hajszák, sebesült szarvasok és virágzó fekete piac – így működik az agancsmaffia Magyarország erdeiben.
A Zemplén erdejében rejtőzik egy titokzatos rom, amely több évszázadig őrizte titkait. Most azonban az ÉSZAKERDŐ Zrt. szakemberei nekiláttak a 600 éves pálos kolostor felújításának.