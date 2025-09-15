2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
Parkoló autók a városban.
HelloVidék

Jó hír az autósoknak: változik a parkolás a Balaton fővárosában, ezeken a napokon ingyenes lesz

HelloVidék
2025. szeptember 15. 10:15

Most jött a hír: szeptember 15-ét követően a szezonon kívüli parkolási rend lépett életbe Siófokon. Hétköznapokon továbbra is fizetni kell a parkolásért a belvárosi övezetekben, de több nap is van, amikor teljesen díjmentes lesz a megállás. Mutatjuk a részleteket!

Siófokon szeptember 15-ét követően a szezonon kívüli parkolási rend lépett életbe – közölte a Siófoki KÖH Városőrség.

Így a városközpontban, az I. és II. díjövezetbe sorolt, táblával jelölt parkolóhelyeken (mobilparkolási zónakód: 8601 és 8602) szeptember 16. és 2026. május 14. között hétfőtől péntekig 7 és 18 óra között kell parkolójegyet váltani. Szombaton és vasárnap a parkolás díjmentes, kivéve a jogszabály alapján szombatra áthelyezett munkanapokat.

A díjfizetés alól mentesülnek az autósok az ünnepnapokon – így október 23-án és november 1-jén –, továbbá az áthelyezett pihenőnapokon (például október 24-én), a Városnapon (november 28-án), valamint a 2025. december 24. és 2026. január 2. közötti időszakban.

A vasúttól északra elhelyezkedő, jellemzően Balaton-parti parkolók (zónakód: 8603 és 8604) szeptember 16. és május 14. között minden nap ingyenesen használhatók. Fontos tudnivaló, hogy 2022. március 1. óta a zöld rendszámos gépjárművek parkolása is díjköteles a városban.

A részletes tájékoztatás a www.siofok.hu Parkolási rend oldalán!
Címlapkép: Getty Images
